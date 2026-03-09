【春限定】苺と抹茶が彩る桜形ドーナツ4種を発売。RACINESの《 苺＆抹茶 》コレクション
春限定「苺＆抹茶 桜ドーナツ」
株式会社グリップセカンド(本社：東京都豊島区、代表取締役：金子信也)が展開するRACINES DONUT & ICE CREAMでは、桜の形をした春限定ドーナツ「苺＆抹茶 桜ドーナツコレクション」4種を2026年3月16日(月)から4月12日(日)までの期間限定でRACINES各店にて販売いたします。
桜の形をした春の定番シリーズは2024年よりスタートし、多くのお客様にご好評いただいております。2026年は《 苺＆抹茶 》をテーマに、甘酸っぱい苺とほろ苦い抹茶が織りなす、この季節だけの特別なラインナップをご用意しました。
淡い桜色と抹茶のやわらかな緑。春の景色を映したような色合いとともに、味わいのコントラストもお楽しみいただけます。
春限定「苺＆抹茶 桜ドーナツ」(全4種)
丸ごと苺 ブロッサム 480円
いちごチョコをコーティングした桜型ドーナツに、なめらかな苺クリームを絞り、仕上げにフレッシュ苺を丸ごとトッピング。ひとくち頬ばれば甘酸っぱい果実感が広がる、春の主役ドーナツです。
桜ベリー スパークル 400円
苺グレーズにドライいちごとフィアンティーヌを散りばめ、アラザンのきらめきを添えました。軽やかな食感と華やかな香りが春の訪れを感じさせます。
抹茶クランチ ブリーズ 400円
ホワイトチョコレートでコーティングしたドーナツに、食感のアクセントとなるホワイトチョコクランチをトッピング。仕上げに抹茶パウダーを半分にまとわせ、やさしい甘さと抹茶のほろ苦さが重なる味わいに仕上げました。
抹茶ティラミス ブロッサム 480円
抹茶チョコをまとった桜型ドーナツに、マスカルポーネ入りの抹茶クリームをたっぷりと。抹茶の奥深い苦みとコクが溶け合う、大人のための贅沢な一品です。
※価格は全て税込表記です
春限定「苺＆抹茶 桜ドーナツ」BOXイメージ
春限定「苺＆抹茶 桜ドーナツ」概要
●販売期間：
2026年3月16日(月)～4月12日(日)
●販売店舗：
・RACINES FARM TO PARK(https://www.instagram.com/farm_to_park_racines/) / 南池袋公園内
・Racines Bread & Salad(https://www.instagram.com/racines_bread_salad/) / 南池袋
・RACINES DONUT & ICE CREAM AOYAMA(https://www.instagram.com/racines_donutandicecream/)(RACINES AOYAMA併設) / ののあおやま
・RACINES BREAD & DONUT(https://www.instagram.com/racines_organic_mejiro/)(RACINES ORGANIC併設) / トラッド目白
・RACINES DONUT & ICE CREAM EBISU(https://www.instagram.com/racines_donut_icecream_ebisu/)(Atelier LaLa 併設) / 恵比寿ガーデンプレイス
・MIMOSA Natural wine stand(https://www.instagram.com/mimosa_winestand/) / 麻布台ヒルズ
(開業順)
ドーナツ販売の様子(RACINES DONUT & ICE CREAM AOYAMA)
RACINES DONUT & ICE CREAM AOYAMA
■春のひとときを彩る桜ドーナツ
桜形ドーナツは、見た目にも華やかで春の季節を感じられる人気シリーズ。テイクアウトはもちろん、春の散策やお花見のお供にもおすすめです。
RACINES FARM TO PARK(https://www.instagram.com/farm_to_park_racines/)では、公園の桜を眺めながら楽しめるお花見スイーツとしてもお楽しみいただけます。
春限定の味わいとともに、RACINESの桜ドーナツで季節のひとときをお過ごしください。
本件に関する報道関係者からのお問合せ先：
株式会社グリップセカンド PR
pr@grip-magazine.jp
株式会社グリップセカンド
株式会社グリップセカンドは、東京都豊島区を拠点にレストラン、カフェ、ベーカリーなどの飲食店を展開しています。池袋エリアを中心に「RACINES」ブランドの店舗をはじめ、パンやドーナツなどの物販からレストラン業態まで幅広く運営。地域や公園、街とつながる店づくりを大切にしながら、季節を感じられる食の体験を提案しています。