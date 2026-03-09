君に触れて、未知の感情を知った――声優・梶裕貴氏とのコラボレーションによる完全オリジナル新作乙女ゲーム「Re:cord NOAH 忘却のフラクタル」2026年発売決定！初報映像＆ティザーサイト公開

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津谷 祐司）は、当社コンシューマ向けブランド「AmuLit」にて、声優・梶裕貴氏とのコラボレーションによる新作乙女ゲーム「 Re:cord NOAH 忘却のフラクタル」を、2026年にNintendo Switch(TM)用ソフトとして発売することを決定いたしました。

「Re:cord NOAH 忘却のフラクタル」は、海面に浮かぶ都市・ノアを舞台に、人の“感情”がエネルギーとなる世界で、特殊な力を持つ能力者やアンドロイドたちが織りなす物語を描く、完全オリジナルの新作乙女ゲームです。2025年6月に梶裕貴氏の「そよぎフラクタル公式YouTube」内で制作決定を発表し、大きな反響をいただきました。

そして今回、2026年3月8日（日）に東京ガーデンシアターで開催された『そよぎEXPO』にて、初報映像を公開いたしました。本作では、実力派クリエイター陣とともに、重厚でドラマチックな物語を、美麗なビジュアルと演出で描きます。

また、初報映像の公開にあわせてティザーサイトもオープンしております。本作の雰囲気や世界観をぜひご覧ください。今後の詳細は順次お知らせしてまいりますので、続報にご期待ください。

「Re:cord NOAH 忘却のフラクタル」ティザーサイト：https://products.voltage.co.jp/recordnoah/(https://products.voltage.co.jp/recordnoah/)

「Re:cord NOAH 忘却のフラクタル」公式 X(@RecordNOAH)：https://x.com/RecordNOAH(https://x.com/RecordNOAH)

Re:cord NOAH 忘却のフラクタル 概要

君に触れて、未知の感情を知った

タイトル：Re:cord NOAH 忘却のフラクタル

（読み：リコードノア ぼうきゃくのふらくたる）

対応機種：Nintendo Switch(TM)

（ダウンロード専用ソフト）

発売日：2026年発売予定

価格：未定

対象年齢：未定

対応言語：日本語、英語

ジャンル：アドベンチャーゲーム

(C)Voltage Inc. All rights Reserved.

(C)梶裕貴「そよぎフラクタル」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n82QIH9NTA8 ]

初報映像：https://youtu.be/n82QIH9NTA8(https://youtu.be/n82QIH9NTA8)

＜Story＞

海面に浮かぶ都市・ノア。

秩序と平穏が保たれたその場所には

“シルフィード”と呼ばれる

感情をエネルギーとする能力者たちがいた。



人より少しだけ感情に聡い主人公・リラはある日、

アンドロイド・50Y-O-61と運命的な出逢いを果たす。

その出逢いが、やがて封印された“レガシー”を

目覚めさせることになるとも知らずに──

＜Character＞

焦燥する賢明者

リオン・グラント

CV.浦和希

嫌悪する闘争者

バレット・ルクセル

CV.下野紘

渇望する先導者

シリル・アーヴァン

CV.小西克幸

憂慮する研究者

ゼフ・オールデン

CV.佐藤拓也

梶裕貴氏プロフィール

「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「MAO」摩緒役、「七つの大罪」メリオダス役、「名探偵プリキュア！」ジェット先輩役などで活躍する日本を代表する声優。

声優アワードで数々の受賞歴を持ち、ナレーションや舞台などで幅広く活躍。

近年は「そよぎフラクタル」を立ち上げ・プロデュースし、新たなエンターテインメントの可能性に挑戦している。

梶裕貴 公式X（@kaji__official）：https://x.com/kaji__official(https://x.com/kaji__official)

梶裕貴 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCx2XAGS0FoG9S6r0bhNo2UA(https://www.youtube.com/channel/UCx2XAGS0FoG9S6r0bhNo2UA)

「そよぎフラクタル」について

梶裕貴氏の声を元にした音声AIキャラクターで音声合成ソフト化もされた『梵そよぎ(そよぎそよぎ)』を軸に展開する音声AIプロジェクト。

「プロアマ問わず、面白いものを作りたいと思った人が、しがらみなく、気の合う仲間と好きなものを作れる場所づくりをしたい」

という想いから、梶裕貴氏自身が企画立案。

【梵そよぎ】そよぎフラクタル公式HP：https://soyogi-fractal.com/(https://soyogi-fractal.com/)

【梵そよぎ】そよぎフラクタル公式X（@kaji_project）：https://x.com/kaji_project(https://x.com/kaji_project)

【梵そよぎ】そよぎフラクタル公式You Tube：https://www.youtube.com/@soyogi-fractal(https://www.youtube.com/@soyogi-fractal)

ボルテージのコンシューマ向けブランド『AmuLit』について

『AmuLit （アミュリット） 』はボルテージのコンシューマ向けブランドです。

ブランド名の『AmuLit』は、プレイしてくださる皆さまの心に寄り添うお守りのような存在になれたらという想いから、英語の『Amulet（お守り）』と『Literature（物語）』を組み合わせて名付けています。

物語『Literature』の中に輝く光『Lit』や愛『i』を探しながら、皆さま自身が物語を紡ぎ出し、運命を切り開いてほしいという想いも込めています。

「AmuLit」公式サイト ： https://products.voltage.co.jp/switch/(https://products.voltage.co.jp/switch/)

「AmuLit」公式X（＠AmuLit_JP） ： https://x.com/AmuLit_JP(https://x.com/AmuLit_JP)

＜AmuLitオリジナル作品 好評発売中！＞

時に、定めに、愛に、囚われる

タイトル：even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女

対応機種：Nintendo Switch(TM)（ダウンロード専用ソフト）

価格：6,930円（税込）

対象年齢：IARC Generic 12+

対応言語：日本語、英語

ジャンル：アドベンチャーゲーム

公式サイト：https://products.voltage.co.jp/tempest/(https://products.voltage.co.jp/tempest/)

「even if TEMPEST」公式X（＠evenifTEMPEST）：

https://x.com/evenifTEMPEST(https://x.com/evenifTEMPEST)

愛も命も焼べて、辿りついた“結末”

タイトル：even if TEMPEST 連なるときの暁

対応機種：Nintendo Switch(TM)（ダウンロード専用ソフト）

価格：6,930円（税込）

対象年齢：IARC Generic 16+

対応言語：日本語、英語

ジャンル：アドベンチャーゲーム

公式サイト：https://products.voltage.co.jp/tempest/fd/(https://products.voltage.co.jp/tempest/fd/)

人間は脆く儚く、美しい

タイトル：レッドベルの慟哭

対応機種：Nintendo Switch（ダウンロード専用ソフト）

価格：8,140円（税込）

対象年齢：IARC Generic 16+

対応言語：日本語、英語

ジャンル：女性向けダークファンタジーADV

公式サイト：https://products.voltage.co.jp/redbell/(https://products.voltage.co.jp/redbell/)

「レッドベルの慟哭」公式X（＠RedBellsLament）：https://x.com/RedBellsLament(https://x.com/RedBellsLament)

消失《ロスト》は悲劇か祝福か。

どんな犠牲を払っても、世界をひっくり返す覚悟はある？

タイトル：ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost-

対応機種：Nintendo Switch(TM)（ダウンロード専用ソフト）

価格：8,140円（税込）

対象年齢：IARC Generic 16+

対応言語：日本語、英語

ジャンル：女性向けダークファンタジーADV

公式サイト ：https://products.voltage.co.jp/neonclash/(https://products.voltage.co.jp/neonclash/)

「ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost-」公式X（＠NeonClash_EL）：https://x.com/NeonClash_EL(https://x.com/NeonClash_EL)

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）