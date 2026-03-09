ゴジラ・ストア　presents　東宝スタジオ見学ツアー開催決定！普段は一般立ち入り禁止の東宝スタジオに、抽選で6組12名様をご招待！2026年3月9日(月)より応募受付開始

東宝株式会社

第1作『ゴジラ』(1954年)が公開されてから今年で72周年を迎えるゴジラ。2023年11月に公開された『ゴジラ-1.0』は、国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、国内外で数々の映画賞を受賞。さらに先日、ゴジラ映画最新作、山崎貴監督作品『ゴジラ-0.0』(11 月 3 日 (火・祝）)の公開日が発表されると、作品への高い期待値により国内外の話題を席巻するなど、「ゴジラ」の勢いはとどまるところを知りません。


「ゴジラ」ファンの皆様に最も身近な体験を提供する東宝オフィシャルショップ「ゴジラ・ストア」は、日頃のご愛顧に感謝し来る2026年4月10日(金)に特別企画「ゴジラ・ストア presents　東宝スタジオ見学ツアー」を実施致します！



東宝スタジオ ゴジラ壁画　 TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)2014 TOHO CO.,LTD.

特別企画「ゴジラ・ストア presents　東宝スタジオ見学ツアー」とは!

国内で展開するゴジラ・ストア6店舗（Tokyo・Daiba・Shibuya・Osaka・Umeda・Hakata ※Hakataは4月6日オープン予定)の公式Xアカウントにおけるフォロー＆リポスト、及びTOHO-ONEへの会員登録をしていただいた方の中から抽選で、合計6組12名様をスタッフがご案内致します。


スタジオだけでなく、ゴジラ・スーツや衣裳・小道具部屋、ポストプロダクション施設の見学まで、普段は決して入ることのできない東宝スタジオにおける、特別企画となっております！


（※スタジオツアーの内容は、事情により変更となる場合がございます。）



特別企画「ゴジラ・ストア presents　東宝スタジオ見学ツアー」概要


【開催日時】　2026年4月10日(金)　13:00


【開催場所】　東宝スタジオ　〒157-8561　東京都世田谷区成城1-4-1　(現地集合・現地解散)


【応募期間】　2026年3月9日(月)～2026年3月22日(日)　


【応募方法】　１.ゴジラ・ストア各店の公式Xアカウントをフォロー


　　　　　　　 ２.対象投稿をリツイート


　　　　　　　 ３.TOHO-ONEにて会員登録の上、TOHO IDを取得


※詳細は各店公式Xアカウントをご覧ください。



■ゴジラ・ストア各店 公式Xアカウント


ゴジラ・ストア Tokyo：https://x.com/GodzillaS_Tokyo


ゴジラ・ストア Daiba：https://x.com/GodzillaS_Daiba


ゴジラ・ストア Shibuya：https://x.com/GodzillasShibya


ゴジラ・ストア Osaka：https://x.com/GodzillaS_Osaka


ゴジラ・ストア Umeda：https://x.com/GodzillaS_umeda


ゴジラ・ストア Hakata：https://x.com/GodzillasHakata



■ゴジラ公式Ｘ：https://x.com/godzilla_jp



最新作『ゴジラ-0.0』11月3日公開！


■タイトル：『ゴジラ-0.0』


（※「ゴジラ」と「-0.0」の間にスペースは無し、続け字で表記　「-0.0」は半角表記）


■公開日：2026年11月3日（火・祝）


■監督・脚本・VFX：山崎貴


■製作：東宝(株)


■制作プロダクション：TOHOスタジオ ROBOT


■VFX：白組


■公式ＨＰ：https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/