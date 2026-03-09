東京建物と〈みずほ〉で取り組む地域創生「あおまる47物産展」東京・大手町タワーで開催 2026年3月は山口・島根・愛媛・香川の名産品が集結

東京建物株式会社

東京建物株式会社と株式会社みずほフィナンシャルグループは、地域創生に向けた取り組みの一環として、日本全国の名産品を集めた「あおまる47物産展」（以下「本物産展」）を大手町タワー（東京都千代田区）内の「森のプラザ」で、2025年1月より定期開催しています。

2026年3月は16日（月）～19日（木）に、山口県・島根県・愛媛県・香川県の名産品が出展されますので、お知らせします。

本物産展は、東京建物とみずほFGの協業により実現しました。東京建物は、大手町タワーを開発し、2014年の全体竣工以来、管理運営を担っています。大手町タワーは、オフィス、ホテル、商業ゾーンなどからなる複合施設です。地下鉄5路線が乗り入れる大手町駅に地下連絡通路で直結し、周辺オフィスワーカーのみならず、地下鉄利用者などで終日にぎわいがあふれる空間となっています。本物産展開催地である大手町タワーに本店を置くみずほFGは、メガバンクで唯一、47都道府県の全てに支店を持ち※日本各地の発展に貢献すべく地域創生の取り組みを拡大しています。

東京建物とみずほFGは、こうした特徴を生かし、東京都心の大手町で、日本全国の名産品を紹介する物産展を定期開催することで、地方の魅力発信を通じた地域創生に貢献してまいります。

※ 2026年3月、みずほFG調べ

【本リリースのポイント】

・ 47都道府県の名産品を集めた「あおまる47物産展」を大手町タワーで2025年1月より定期開催

・ 大手町タワーを開発し、管理運営する東京建物と、メガバンクで唯一、47都道府県の全てに支店を持つみずほFGの協業により実現

・ 3月は16日～19日に、山口県・島根県・愛媛県・香川県の名産品が集結

● 開催概要

● 出展内容詳細

● アクセスマップ

● 大手町タワーについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52843/table/519_1_97ea69df105f184369dfaa801013aeac.jpg?v=202603091251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/52843/table/519_2_76144dc369903453bca14364c5b4fa0c.jpg?v=202603091251 ]

大手町タワーは、地下鉄各線大手町駅に直結し、オフィスフロアのほか、商業ゾーン「OOTEMORI（オーテモリ）」に加え、上層階にはラグジュアリーホテル「アマン東京」が入居する大規模複合施設です。

敷地の約3分の１（約3,600平方メートル ）を占める広大な都市の森である「大手町の森」は、絶滅危惧種を含む多様な動植物が確認されるとともに、ヒートアイランド現象の緩和や土壌の保水効果によるゲリラ豪雨時の雨水流出防止など、都市の環境改善にも寄与する森に育っています。2025年3月には国土交通省が運用する「優良緑地確保計画認定制度（TSUNAG）」において、最高段階評価「★★★（トリプル・スター）」で第１号認定されるなど、多くの認証や表彰を受けている都市緑地です。

商業ゾーン「OOTEMORI」は、施設内に東京メトロ東西線と丸ノ内線の連絡通路を有するなど、地下鉄5路線が乗り入れる大手町駅の地下ネットワークの中心に位置しています。高さ15ｍの吹抜け空間を通じ地上の「大手町の森」からの自然光が差し込む、地下とは思えない森の中にあるような安らぎを感じていただける施設環境「森のプラザ」を整備しており、周辺エリアで働く方々にオン・オフの利用シーンを問わず便利で憩える場を提供しています。

● 「あおまる」について

みずほFGの公式キャラクター“あおまる”は、商品・サービスを分かりやすく説明する、〈みずほ〉の社員です。コーポレートカラーと同じ毛色をもつウォンバットで、トレードマークのお腹のポケットにはスマホなどの生活に役立つものが入っています。

東京建物のニュース一覧 :https://tatemono.com/news/