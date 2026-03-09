AIで“個人がアニメスタジオになる”時代へ～AIアニメ投稿サイト「Anipops（アニポップス）」3月9日公開～

ピクスタ株式会社

写真・イラスト・動画・音楽素材のマーケットプレイス「PIXTA（ピクスタ）(https://pixta.jp/)」を運営するピクスタ株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長：古俣大介、東証スタンダード：3416）は、AIアニメ投稿サイト「Anipops（アニポップス）(http://anipops.com)」を2026年3月9日（月）より公開いたします。これにより、クリエイターがAIを駆使して自作のアニメを世界へ発信し新たな才能を発揮することが可能となります。

◆ Anipops（アニポップス）：https://anipops.com/

■ Anipops（アニポップス）概要

Anipopsは、AI技術を駆使するクリエイターが、自作のアニメーション作品を投稿し、誰もが視聴できるプラットフォームです。たった一人の情熱があれば、誰もが「アニメスタジオのオーナー」として自身の作品を公開し、世界中のユーザーへ届けられます。

【概要】

・名称： Anipops（アニポップス）

・公開日： 2026年3月9日

・公式サイト： https://anipops.com/(https://anipops.com/)

・利用料金： 無料

【こんな方におすすめ】

AIを活用してアニメ作品を制作するクリエイター

・自作アニメを投稿し、作品を発信したい方

アニメ視聴ユーザー

・多様な個人発のアニメ作品を視聴したい方

■ ご利用方法

【動画を視聴する場合】

- 公式サイト（https://anipops.com/(https://anipops.com/)）にアクセスします。- トップページに表示されている動画一覧から、視聴したい動画をクリック。（会員登録不要で動画をご視聴いただけます）- 動画ページにて再生ボタンを押して視聴が可能です。- 動画を検索する場合は、画面右上にある「検索」アイコン（虫眼鏡マーク）をクリックし、検索ワードを入力してください。関連する動画が一覧で表示されます。- 会員登録（無料）により、チャンネル登録、コメント投稿、高評価ボタンのご利用が可能になるほか、最新動画の更新情報を受け取ることができます。

【動画を投稿する場合】

■ サービス提供背景

- 公式サイト（https://anipops.com/(https://anipops.com/)）にアクセスします。- 画面右上の「ログイン」ボタンを押し、「アカウントをお持ちでない場合登録(https://anipops.com/signup)」から、会員登録を行います。※ログイン済みの方は不要です- 画面右上の「動画投稿」ボタンをクリックします。- 投稿する動画ファイルを選択します。- タイトル・説明文・カテゴリ等の必要事項を入力します。- 内容を確認のうえ、「公開」ボタンを押すことで投稿が完了します。- 投稿された動画はプラットフォーム上に公開され、他のユーザーに視聴いただけます。

生成AIの急速な進化により、これまで制作環境や技術の壁によって実現できなかったアイデアを、個人でもアニメとして形にできる時代が到来しています。近年は、AIを活用してこれまで作りたくても制作できなかった作品を生み出す新たなクリエイターも世界中で現れ始めています。一方で、こうした作品を安心して発表し、正当に評価される場はまだ十分に整っていません。AIを活用した創作が広がり始めた“今”だからこそ、新しい表現に挑戦するクリエイターの発表の場が求められています。

「Anipops」は、AIを活用したアニメ表現に挑戦するプロ・アマチュアを問わないクリエイターが作品を発信し、視聴者と出会える投稿・視聴プラットフォームです。日本の商業アニメが高度な制作体制によって築かれてきた文化資産であることに敬意を払いながら、Anipopsは、個人の情熱から生まれる新しいアニメ表現の受け皿となるサービスです。

■ 企画者の想い

これまでアニメは、多くの人にとって「視聴するもの」という受動的なメディアでした。しかし生成AIの登場により、アニメは誰もが自分の物語や世界観を表現できる手段へと変わりつつあります。

かつて、一眼レフカメラの普及によって写真表現は一部のプロフェッショナルだけのものではなく、多くの人に開かれました。ピクスタは、そうした個人の才能を社会とつなぐプラットフォームとしてスタートし、クリエイターが自分の作品を発表し活躍できる場を広げてきました。

そして、今、AIによってアニメもまた同じ変化の入り口に立っていると考えています。AIは人の創造性を拡張するツールであり、物語や感情を生み出す主体は人です。AIはその表現の可能性を広げるための技術に過ぎません。

たった一人の情熱があれば、誰もが「アニメスタジオ」として自分のアニメを発信できる世界へ。ピクスタがこれまで大切にしてきた「才能をつなぎ、世界をポジティブにする」という理念のもと、新しい時代の表現の可能性をクリエイターの皆さまとともに広げていきたいと考えています。

■ 今後の展望

ピクスタは創業以来、クリエイターの才能を社会につなぎ、価値として届けることを大切にしてきました。新たな表現手法であるAIアニメの分野においても、この姿勢は変わりません。著作権を尊重したガイドラインのもと、運営方針の透明性を確保します。AIが、人間の創造性を拡張する未来を見据え、クリエイターの創作を支える補助ツールとして活用される環境を整えることで、誰もが安心して挑戦できる持続可能なクリエイター支援の仕組みを構築してまいります。

■ PIXTAについて

「PIXTA」はプロ・アマチュア問わず誰もが自ら制作した写真・イラスト・動画・音楽をインターネット上で売買できるデジタル素材のマーケットプレイスとして2006年5月にスタート。「日本人や日本文化に関わる画像・動画素材ならPIXTA」と評される国内最大のデジタル素材サイトです。近年は広告などのクリエイティブ制作分野への素材提供のみならず、機械学習をおこなう企業や学術機関向けにAI開発用の学習データとしての画像・動画素材を提供。アノテーションサービスと共にAI開発の支援もしています。

併せて、写真の撮り下ろしサービスとして、全国のフォトグラファーとマッチングできる法人向け出張撮影「PIXTAオンデマンド」や、モデル・ロケーション手配や撮影ディレクションまで撮影にかかる一切を請け負う「PIXTAカスタム」を展開し、ビジュアルプラットフォームとして企業の様々なビジュアルニーズに対応しています。

【会社概要】

社 名：ピクスタ株式会社（東証スタンダード：3416）

設 立：2005年8月25日

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目21－1 渋谷ヒカリエ 33階 JustCo Shibuya Hikarie

TEL：03-5774-2692

資本金：332,437千円（2025年12月末時点）

代表取締役社長：古俣 大介

URL：https://pixta.co.jp/

事業内容：コンテンツ販売事業、

撮影事業、

ものづくり体験事業

子会社：PIXTA ASIA PTE. LTD.

PIXTA VIETNAM CO., LTD.

POTONOW CO.,LTD.

株式会社YASUMI WORKS