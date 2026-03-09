【3/13開催】渡米断念が相次ぐ中、現地で見た最新動向をお届け！「GDC 2026 報告会」

MyDearest株式会社

MyDearest株式会社は、2026年3月13日（木）、ゲーム業界の最新動向を徹底解説する「GDC 2026 報告会(https://2026.peatix.com/view)」を開催いたします。

開催概要

2026年3月19日（木） 17：00～19：00

会場：オンライン

「GDC」は、世界最大級のゲーム開発者会議「Game Developers Conference」の略称で、毎年サンフランシスコで開催されるゲーム業界の国際イベントです。

GDCでは、最先端のゲームエンジンやツール、さらにはXRやメタバース、生成AIに関する技術や事例が紹介され、世界中の開発者が集い、最新の知見を共有しています。

今回の報告会は、GDC現地の熱気と貴重な情報をそのままお届けするため、現地参加した久保田 瞬（Mogura VR 編集長）が登壇。

現場で得た知識や、ここでしか聞けない裏話、そして最新トレンドを存分にレポートします。

こんな方におすすめ

当日の内容

- XR、メタバース、ゲーム開発に携わるクリエイター・エンジニア- XRやメタバースの企画・制作に関心がある方- 企業のXRやメタバース事業担当者- 海外の最新技術動向に興味をお持ちの方

16時50分 ウェビナー開場

17時00分 報告会スタート

19時00分 報告会終了

登壇者プロフィール

久保田 瞬（Mogura VR編集長）

慶慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、環境省に入省。

環境白書の作成等に携わる。XRが人の知覚する現実を進化させ、社会を変えていく無限の可能性を感じ、身も心も捧げている。個人事業にてメディア「Mogura VR」を立ち上げのちに法人化。2026年1月よりMyDearestに経営統合により参画。バーチャル領域の動向分析、コンサルティングが専門。特に最近は、AIとXRの組み合わせ/フィジカルAI/Roblox/スマートグラスに注目。

著書「メタバース未来戦略 現実と仮想世界が融け合うビジネスの羅針盤」（日経BP、2022）

GDCで感じられた最新の技術動向に触れ、未来を共に探る絶好の機会です。ぜひご参加ください！

イベントに参加する :https://2026.peatix.com/view