【導入事例】「英語が苦手な医師も置き去りにしない」東北大学医学部 眼科学教室が、日・香・韓の3カ国合同勉強会で「CoeFont通訳」を導入。事前学習機能で専門用語の壁を突破

株式会社CoeFont（本社：東京都港区、代表取締役：早川 尚吾）は、東北大学大学院 医学系研究科 眼科学分野（以下、東北大眼科）が、香港・韓国・日本の3カ国合同で開催された眼科領域の国際勉強会において、多言語リアルタイム翻訳サービス「CoeFont通訳」を導入した事例を公開しました。

医学界でもグローバル化が進む中、海外からの医師を招いた講演や国際学会が増加しています。しかし、すべての医師や研究者が英語での聴講を得意としているわけではなく、言語の壁によって最新の知見が得られない、議論に参加できないといった「情報の格差」が課題となっています。

こうした課題に対し、東北大眼科は「CoeFont通訳」を試験導入。事前に勉強会に関連する専門用語をAIに学習させることで、眼科領域の高度な専門用語も高精度に翻訳できる環境を構築しました。その結果、英語を母国語としない国同士の集まりでもスムーズな意思疎通を実現し、言語力に関わらず誰もが議論に参加できる「開かれた学術交流」の可能性を示しました。

本リリースでは、導入に至った背景や、アカデミアでの活用における具体的な効果と今後の期待について、東北大学大学院 医学系研究科附属創生応用医学研究センター 眼科精密医療開発分野 准教授 津田 聡先生へのインタビューを通じて紹介します。

日本の医学会においても「国際化」は避けて通れないテーマです。しかし、英語で行われる講演や議論に対し、開業医の先生や若手研究者など、必ずしも英語が得意ではない参加者が取り残されてしまう現状がありました。

「分からない人は分からないまま放置される」--

そんな状況を変えるべく、東北大眼科は、香港・韓国との3カ国合同勉強会にて「CoeFont通訳」をテスト導入しました。

カギとなったのは、発表内容をあらかじめAIに読み込ませる「事前学習機能」でした。これにより、難解な眼科専門用語も正確に翻訳され、母国語で理解しながら議論に参加できる環境が実現しました。「アカデミアの国際交流に不可欠なツールになる」と語る津田 聡准教授に、導入の経緯と医学教育における可能性について話を聞きました。

【本導入事例のポイント】

「分からない人は放置」からの脱却。誰もが参加できる国際学会を目指して

- 3カ国（日本・香港・韓国）合同の国際勉強会で導入。非ネイティブ同士の英語コミュニケーションを支援- 「事前学習機能」により、眼科領域の専門用語や発表内容を高精度に翻訳・可視化- 英語が苦手な医師も「置き去りにしない」インクルーシブな学術交流の場を実現

－－今回の勉強会の概要と、導入前に感じていた課題を教えてください。

津田：今回は、東北大学と香港、そして韓国（ソウル）の大学間で行った、眼科領域の合同勉強会です。参加者は全体で20名～30名ほどで、東北大からは10名ほどが参加しました。

医学の世界でも国際化は必須の課題であり、日本国内の学会でも英語での発表や、海外から講師を招く機会が増えています。しかし、大学のアカデミックな教員はともかく、一般の開業医の先生や学生の中には、「英語で講演を聞くのはハードルが高い」「できれば日本語で理解したい」という方も多くいらっしゃいます。

これまでは、通訳がいなければ「英語が分かる人だけが発言し、分からない人は置いてけぼり」という状況がどうしても生まれていました。将来を見据え、英語力に関わらず全員が最新の知見に触れられる環境を作りたいと考え、今回の3カ国勉強会でCoeFont通訳を試してみることにしました。

－－実際に使用されてみて、翻訳の精度はいかがでしたか？

津田：香港や韓国の先生方は英語が非常に流暢なのですが、我々日本側がそれを聴講する際に、CoeFont通訳が非常に役に立ちました。特に評価したいのが「事前学習機能」です。医学会では、発表内容の要旨が「抄録（冊子）」として事前にまとめられています。今回当教室メンバーの過去の抄録データをあらかじめCoeFont通訳に学習させておいたところ、専門性の高い用語や文脈も、正確に翻訳されました。 アカデミアの議論では、専門用語の誤訳が命取りになりますが、事前に資料さえ読み込ませておけば、ほぼ間違いのない翻訳環境が作れました。これは学会や研究会において、非常に有用な機能だと思います。



－－参加者の反応や、使い勝手はいかがでしたか？

津田：今回はスクリーンへの投影ではなく、QRコードを読み込んで各自のスマートフォンや端末で翻訳を見る形式をとりました。手元でリアルタイムに字幕が見られるのは便利ですね。 英語が得意な先生にとっても、聞き逃した部分の確認になりますし、苦手な先生にとっては、議論の内容を理解するための命綱になります。まさに「言葉の壁」を取り払う体験でした。



－－最後に、CoeFont通訳はどのような組織におすすめできますか？

津田：国際的な交流を行っている医学会、研究会において、本サービスのようなリアルタイム翻訳技術は、有効な支援手段の一つになり得ると感じました。特に、専門用語の事前学習機能は、我々のような専門職にとって有用性が高い機能です。 言葉の壁で情報の格差が生まれることは、医学の発展にとっても損失です。CoeFont通訳のようなツールが普及することで、誰もが等しく最新の医療情報にアクセスし、議論できる未来が来ることを期待しています。

