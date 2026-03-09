管理職養成講座、オーセンティックリーダーズ・アカデミア23期が5月開講予定。
アイデンティティー・パートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中野広介）が運営するビジネススクール「Authentic Leader's Academia（オーセンティックリーダーズ・アカデミア）」は2026年5月23日(土)より、23期を開講いたします。
2015年1月に「日本女子経営大学院」として開講して以来、10年を経て累計約160社・約1,100名が参加し、多くの企業から高い評価を得てきたAuthenticLeader’s Academia（オーセンティックリーダーズ・アカデミア）。
女性活躍推進の先駆け的な存在としてはじまったこともあり、多様性を重視する現代社会において、企業の中で自分らしいリーダーシップを発揮できる人材を育成するノウハウを多分に所持しています。
■コース紹介
23期のカリキュラムは、２つのコースで設計されています。
両方を体系的に学ぶことでバランスの取れた成長が望めますが、課題を抱えているテーマだけを選んで学ぶことも可能です。
今と未来を創るリーダーシップ基礎
自分らしい自然体のリーダーシップを見出し、柔軟に他者を導く力を育む領域。
イノベーティブ経営力の為のリーダーシップ
経営の視座やマネジメントスキルを身につけ、組織変革を推進する力を養う領域。
これらのコースは、体系的にすべて学ぶことも、目的別にオプション的に受講することも可能です。
■開講概要
- 開講期：23期 ／ 2026年5月23日（土）より
- 形式：オンライン（1部対面あり）
- 期間：体系的に履修すると1年間（個別のコース・ユニットのみの受講も可）
- 対象：企業派遣を中心に、個人での参加も可能。性別や役職を問わず、多様な背景を持つ方々にひらかれたプログラムです。
【お申し込み方法】
下記ホームページの説明会申込フォームにてお問い合わせ・お申し込みください。
https://www.leaders.idp-inc.co.jp/
以上
【アイデンティティー・パートナーズ株式会社 概要】
商号：アイデンティティー・パートナーズ株式会社（IDENTITY PARTNERS CO., LTD,）
所在地：東京都渋谷区神宮前一丁目20番13号ディアテックビル2F
設立：2023年3月
代表者：中野 広介
事業内容：人材育成事業（組織開発、人材開発支援サービス）・ビジネススクール運営事業
URL：https://www.idp-inc.co.jp/
【本プレスリリースのお問い合わせ先】
経営企画部（佐藤）
pr@idp-inc.co.jp