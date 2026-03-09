PEI-Genesisが東京で開催されるスマートエネルギーWeekに出展

東京、2026年3月9日 /PRNewswire/ -- カスタム設計相互接続ソリューションの設計・組立における世界的リーダーのPEI-Genesisが、スマートエネルギーWeek（東京ビッグサイト、2026年3月17日～19日、午前10時～午後5時）に出展します。来場者は、バッテリーセクション（材料・コンポーネントゾーン）のホール3内ブースS33-6にて、PEI-Genesisによるエネルギー・電化用途向けの最新相互接続イノベーションをご覧いただけます。

スマートエネルギーWeekにおいてPEI-Genesis は、EV充電、エネルギー貯蔵システム、電化、産業オートメーションなど、次世代エネルギーシステムを支えるために設計された高出力相互接続ソリューションおよびカスタムケーブルアセンブリの幅広い製品ポートフォリオを展示します。主なサプライヤーパートナーには、Amphenol、ITT Cannon、Positronicなどが含まれています。



PEI-Genesisは、2026年3月17日から19日まで、東京ビッグサイト第3ホール、バッテリージャパンブースS33-6で開催される「スマートエネルギーWeek 2026」にぜひお越しください。



PEI-Genesisのアジア太平洋地域担当副社長兼マネージング・ディレクター、Alex Tsui氏は次のように述べています。「バッテリーおよび電動化技術は急速な進化を続けており、信頼性の高い相互接続ソリューションは、その進歩を支える上で重要な役割を果たしています。スマートエネルギーWeekは、日本およびアジア太平洋地域のお客様と直接交流し、当社の専門知識を共有すると共に、PEI-Genesisがスピード、柔軟性、エンジニアリングの卓越性によってどのように革新的なエネルギーソリューションを支えているかを示す重要なプラットフォームとなります」

また、今年はPEI-Genesisの創立80周年であり、80年にわたる卓越したエンジニアリング、信頼されるパートナーシップ、そして世界的な成長を反映する重要な節目の年です。この実績を基盤に、PEI-Genesisは次世代技術に向けた高性能な相互接続およびケーブルアセンブリソリューションの提供を続けていきます。

アジア有数のエネルギー展示会の一つであるスマートエネルギーWeekでは、世界のメーカー、エンジニア、業界リーダーが一堂に会し、二次電池、水素・燃料電池、太陽光発電、スマートグリッド、風力発電、バイオマス、ゼロエミッション熱技術などの分野における先進技術を紹介します。

PEI-Genesisについて

1946年に設立されたPEI-Genesisは、精密コネクタおよびケーブルアセンブリの分野で世界有数の高速組立メーカーです。世界最大級のコネクタ部品在庫を基盤に、軍事、産業、医療、航空宇宙、輸送、エネルギー分野を支えるエンジニアリングソリューションを世界中に提供しています。ペンシルベニア州フィラデルフィアに本社を置くPEI-Genesisは、サウスベンド（インディアナ州）、サウサンプトン（英国）、ルーニー（チェコ共和国）、珠海（中国）、プネ（インド）に生産拠点を構え、南北アメリカ、欧州、アジア各地に営業拠点を展開しています。詳細はwww.peigenesis.com をご覧ください。

ウェブサイト：http://www.peigenesis.com

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/pei-genesis/

ツイッター：https://twitter.com/PEIGenesis

フェイスブック：https://www.facebook.com/PEIGenesis

ブログ：https://blog.peigenesis.com/

