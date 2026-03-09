錦糸町PARCO 7th Anniversary　3月13日より「七彩のころ。」スタート！

写真拡大 (全10枚)

株式会社パルコ

錦糸町PARCO（東京都墨田区）は2019年にオープンし、2026年3月16日(月)で開業7周年を迎えます。


これまでの感謝の気持ちを込めて、錦糸町PARCO 7th Anniversary「七彩のころ。」を開催いたします。



錦糸町PARCOは七年の時を重ね、七つのフロアに彩りを咲かせました。


七歳になった錦糸町PARCOが贈る七祭。色づくこの時。「七彩のころ。」




- イベント開催概要

●タ　イ　ト　ル 　　：錦糸町PARCO 7th Anniversary「七彩のころ。」(ななさいのころ。)


●会　　　　　期 　　：2026年3月13日(金)‐4月5日(日)


●特設WEBサイト　　：https://kinshicho.parco.jp/page/nanasaino_koro/


※企画内容は予告なく変更となる可能性がございます。



- LIMITED ITEM

7周年を記念して、各ショップにて限定アイテムの販売や、1Fすみだフードホールでの特別メニューをご用意いたしました。



<一例紹介>




[3F アストリア オディール]


■花柄リボンタイワンピース \5,390


ふんわりとした花柄が可憐な印象を与える春気分たっぷりのロングワンピース。フリルをあしらったデザインと襟元のディテールが顔回りを華やかに演出。ウエスト切替でスタイルアップも叶えてくれるワンピース。





[3F 12アジェンダ/ジョリトゥジュール]


■ヴィンテージサテンマルチウェイ ボウタイブラウス \13,750


大人気シリーズの新色が登場。


ボウタイを様々な結び方にできるので着回し力◎。この時期にピッタリな春らしいラベンダーカラー。





[1F ベクタービア]


■7周年限定ビール 白桜～しろざくら～ ハーフパイント：\750／パイント：\1,150


ほんのり桜が薫る桜色のヴァイツェン。この時期限定の少量生産ビールのため、なくなり次第終了


※瓶ビールの販売はIMADEYA SUMIDAにて行っています。





[1F レストランカタヤマ 錦糸町グリル]


■ステーキ＆チーズハンバーグ \3,047⇒\2,777


人気のステーキ＆ハンバーグを7周年特別セット・特別価格でお届けします。


悩んだ時はこれ一択！(ライス、みそ汁、ソフトドリンクorグラスワイン付き)





[1F　真鯛らーめん 麺魚]


■7周年記念 1日10食限定海の宝 贅沢海鮮スープらーめん \1,650


7種海鮮スープ×あん肝の濃厚コク。一口で広がる海の旨み。





[1F　UMAMI BURGER]


■ブラックガーリックスマッシュ \1,947


7種の食材を使用した7周年限定バーガー。


濃厚なホワイトチェダーにガーリックチップの香ばしさと、黒ニンニクアイオリでうま味をプラスした一品。



※画像はイメージです。※価格は税込価格です。※商品の仕様や販売価格など予告なく変更となる場合がございます。


- SHOP SALE・EVENT

各ショップにて期間限定のオフセールや、ノベルティプレゼントなどを実施いたします。



<一例紹介>


・1F サマンサベガ＆サマンサタバサ プチチョイス：15,000円(税込)以上お買上げでノベルティ(巾着ポーチ)プレゼント


・1F 二代目　野口鮮魚店：野口の海鮮ちらし「松」2,430円(税込)⇒2,178円(税込)


・2F アーバンリサーチサニーレーベル：8,000円(税込)以上お買上げでノベルティ(ミニバッグ)プレゼント


・3F ローズマリー：4,400円(税込)以上お買上げでガチャガチャに参加。【７】が出たら人気コスメなどをプレゼント


・3F SOMETHING：自社アプリポイント＋7％付与


・3F ティッピトウキョウ：7,700円(税込)均一商品の販売


・5F エクステッドラボ　プロデュースバイテットオム：自社アプリ会員7％OFF


・5F チュチュアンナ：8,000円(税込)以上お買上げでノベルティ(トラベルポーチ)プレゼント


・6F Zoff：7,700円(税込)以上お買上げでノベルティ(メガネ拭き)プレゼント


・6F COCO／スマホソニック：7,700円(税込)以上お買上げでノベルティプレゼント



※セールの内容や販売価格など予告なく変更となる場合がございます。



- すみだとわたし ギャザリング

開業5周年を機にスタートしたインタビュー企画「すみだとわたし」の出演者が集結！




錦糸町PARCO開業5周年を機にスタートしたインタビュー企画「すみだとわたし」にご出演くださったみなさまが集結するSPECIALな1日限りのイベントを開催！


「わたしの好き」をテーマにしたトークや、飲食ありグッズありの物販など、コンテンツ盛りだくさんのホワイトデープログラム。



■開催概要


●日　　時 ：2026年3月14日(土)　物販：11:00-16:00　トークショー：１.13:00～ ２.15:00～※各回30分程


●場　　所 ：錦糸町PARCO 1F店頭 正面広場


●参加方法 ：どなたでもご参加・ご観覧いただけます。


●特設WEBサイト：https://kinshicho.parco.jp/event/detail/?id=36275


※ご出演者、参加店舗については随時特設WEBサイトにてお知らせいたします。


※企画内容や出店・出演者は予告なく変更となる場合がございます。　　　　　　　　　　　


●「すみだとわたし」インタビューページURL：https://kinshicho.parco.jp/page/sumida/



- NOVELTY

7周年ビジュアルをあしらったタオルハンカチ(全7色)を先着300名様にプレゼント！



※画像はイメージです。※タオルの仕様や色など予告なく変更となる場合がございます。

錦糸町PARCO 7周年を記念し、7周年ビジュアルをあしらった「オリジナル タオルハンカチ」を、全7色ご用意いたしました。


対象期間中、錦糸町PARCOにて5,000円(税込・合算可)以上お買上げいただいた先着300名様にプレゼントいたします。



■引換概要


●開催期間 ：2026年4月1日(水)～4月5日(日)※なくなり次第終了


●引換場所 ：錦糸町PARCO 1F 特設会場


●引換方法 ：引換会場にて期間中の錦糸町PARCOのレシートをご提示ください。


※「錦糸町PARCO」のレシートが対象です。B1F 西友を含む楽天地ビルのレシートは対象外です。


※お引換はお1人様1回限り※他サービスとの併用不可


※7色ご用意しており、お好きな色をお選びいただけますが、各色なくなり次第終了のため、お選びいただけない場合ございます。あらかじめご了承くださいませ。



- FHSession in 七彩のころ。

1F すみだFoodHallにて、2名のピアニストよるソロ＆連弾セッションライブを実施




1F すみだFoodHallにて、現代ジャズ、インストミュージックシーンを牽引するアーティストを招いてお送りする特別企画。ソロピアノ＆連弾セッションをお届けします。


出演は木村イオリ（bohemianvoodoo 他）と、その実弟である木村仁星。


ぜひすみだFoodHallの美味しいお食事とともに、兄弟ピアニストが奏でる春の彩りをお楽しみください。



■概要


●日　　時 ：2026年3月21日(土) １.18:00～19:00　２.20:00～21:00


●場　　所 ：錦糸町PARCO 1F すみだFoodHall


●参加方法 ：すみだFoodHallをご利用のお客様、どなたでもご観覧いただけます。


※すみだFoodHallにてお食事、お飲み物のご注文をお願いいたします。


※企画内容は予告なく変更となる可能性がございます。