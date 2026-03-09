「すとぷり」などSTPR Familyのライブ映像がLeminoで一挙配信！配信開始を記念した「STPR × Leminoキャンペーン」実施！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、株式会社NTTドコモ(本社:東京都千代田区、代表:前田 義晃、以下「ドコモ」)が提供する映像配信サービス「Lemino」において、「すとぷり」をはじめとするSTPR Family※のライブ映像が本日2026年3月9日(月)より順次配信開始されることを記念し、STPRの各種サービスをご利用いただいた方を対象に、Leminoプレミアム1か月無料クーポンをプレゼントする「STPR × Leminoキャンペーン」を実施することをお知らせいたします。

※STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイターを指します。2026年3月1日現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属しています。

今回「Lemino」で配信されるのは、2025年4月に開催した「STPR Family Festival!!」東京ドーム公演およびベルーナドーム公演をはじめ、「すとぷり」による日本武道館公演やアリーナツアーなど、これまでペイパービューなどで配信されてきた人気ライブ映像です。2026年3月9日(月)より第1弾として2作品、3月16日(月)より第2弾として8作品の配信を予定しています。

STPRでは、この配信開始を記念し「STPR × Leminoキャンペーン」を2026年3月7日(土)より実施！本キャンペーンでは、STPR ONLINE STOREでのお買い物や、各グループのファンクラブ年額会員への新規入会などSTPRの各種サービスをご利用いただいた方を対象に、Leminoプレミアム(月額1,540円(税込))を1か月無料で視聴できるクーポンをプレゼントいたします。STPRのサービスをご利用いただいているリスナーの皆さまにも、Leminoで配信されるSTPR Familyのライブ映像を通して、あのステージの熱狂と感動をもう一度お楽しみいただけます。

■STPR Familyライブコンテンツ一挙配信詳細

【第１弾】

配信日時：2026年 3月 9日（月）12:00～

配信ラインナップ：全2作品

１.「STPR Family Festival!! ～東京ドーム編～」

２.「STPR Family Festival!! ～ベルーナドーム編～」

(配信ページ：https://lemino.docomo.ne.jp/cp/0000110/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_stpr-ikkyo&utm_content=official(https://lemino.docomo.ne.jp/cp/0000110/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_stpr-ikkyo&utm_content=official) )

【第２弾】

配信日時：2026年 3月 16日（月）12:00～

配信ラインナップ：全８作品

１.すとぷり バーチャルライブ「Strawberry Party!! in 日本武道館」

２.昼公演 PARTY #01「Rock Party」

３.夜公演 PARTY #02「Night Party」

４.昼公演 PARTY #03「Prince Party」

５.夜公演 PARTY #04「Endless Party」

Strawberry Summer Fes. in Virtual 2022『Are You Ready?』

Strawberry Party!! Vol.2～Christmas Live 2022～

６.DAY 昼公演

７.NIGHT 夜公演

８.すとぷり ARENA TOUR 2023 "Here We Go!!"

※視聴にはLeminoプレミアム（月額1,540円(税込)、「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」の「選べる特典」でLeminoを選択、初回初月無料）への入会が必要です。

Leminoでは、STPRのライブ映像配信にあわせて無料ライブ配信企画も実施予定です。2026年3月より、過去ライブ映像の特別編集版などを毎週配信する予定となっています。

さらにドコモでは、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」および「Lemino」をご契約のお客さまを対象に、『STPR Family Festival 2026』Kアリーナ横浜公演のチケットが抽選で当たるキャンペーンを実施します。対象期間中に条件を満たした方の中から抽選で、2026年3月28日(土)・29日(日)にKアリーナ横浜で開催される公演へ、合計30組60名さまをご招待予定です。

詳細はLemino「STPR特設サイト」にてご確認ください。(https://stpr-lemino-cp.stpr.com/)

■STPR × Leminoキャンペーン詳細

LeminoでのSTPR Familyライブ映像配信開始を記念し、STPRの各種サービスをご利用いただいた方を対象に、Leminoプレミアム1か月無料視聴クーポンをプレゼントいたします。

【クーポン配布条件】

以下の条件達成ごとに、Leminoプレミアム1か月無料クーポンを1枚プレゼント

●ThanksPartyくじチケット10枚まとめ買いを購入で1枚プレゼント

●STPR ONLINE STOREで1回のお買い物で送料別、1万円以上をお買い上げ毎で1枚プレゼント

●STPRの各グループのファンクラブ年額会員の新規入会で1枚 プレゼント

※対象条件の詳細は各サービスの案内をご確認ください。

※視聴権はお一人様10枚までの配布となります。他サービスでの獲得枚数も合わせての上限となりますのでご了承下さい。

【スケジュール】

キャンペーン開始日時：2026年3月7日(土)

クーポン配布期間：2026年5月末まで（予定）

【詳細ページ】

https://stpr-lemino-cp.stpr.com/

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

「Lemino（レミノ）」公式サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。

■出演者 Profile

― STPR Family ―

STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2026年1月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月に東京ドーム・ベルーナドームで5日間連続ライブイベントを開催。2026年2月には再び東京ドーム公演を開催。

すとぷり

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

公式サイト：https://fc-strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

騎士X - Knight X -

“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://fc-knight-x.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/Knight_A_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

AMPTAKxCOLORS

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://amptak-colors.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

めておら - Meteorites -

数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://meteorites.stpr.com/

公式X：https://x.com/mtor_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://sneakerstep.stpr.com/

公式YouTube:https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式X：https://x.com/Sneaker_Step

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/