AIストーム、AIエージェントのクラウド完結型サービス「ISEAI（イセアイ）」を提供開始

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、2026年3月より、クラウド完結型AIエージェントサービス「ISEAI（イセアイ）」の提供を開始いたします。

ISEAIは、世界的に注目されるオープンソースAIエージェントフレームワーク「OpenClaw」を、実績のある大規模なクラウド基盤上で即座に利用できるマネージドサービスです。

そこでサービス開始を記念し、先着200名限定で2ヶ月間の無料トライアルキャンペーンも実施します。

◆背景

―「話すAI」から「働くAI」へ

生成AIの進化により、AIは「チャットで質問に答える存在」から「自律的にタスクを実行するエージェント」へと変化しつつあります。その最前線に位置するのが、オープンソースのAIエージェントフレームワーク「OpenClaw」です。

OpenClawは、GitHubで公開から数週間で30,000以上のStarsを獲得し、週次で200万人が公式サイトを訪問するなど、世界の開発者コミュニティから高い関心を集めています。ブラウザ操作やファイル編集、コマンド実行などを自律的にこなし、24時間365日稼働する「デジタル社員」として、従来のチャットボットとは異なる実務遂行能力を備えています。

一方で、OpenClawの導入にはOSS・Docker・クラウド環境の構築が必要であり、この技術的な障壁が日本国内での普及を妨げていました。

ISEAIは、この障壁を解消し、専門知識がなくてもAIエージェントを即座に業務へ導入できるマネージドサービスとして開発されました。

◆ISEAIの概要と特徴

ISEAIは、OpenClawの実行基盤、グローバル水準のクラウドインフラ、日本語サポートの3要素を組み合わせたサービスです。

- 環境構築・プログラミング不要ブラウザのダッシュボードから、専門知識なしでAIエージェントを即座に運用することが可能です。- Discord連携による柔軟な操作お使いのDiscordにBOTとして追加し、外出先からスマートフォンでも手軽に指示を出すことができます。- 安心のインフラと技術サポート世界各国で実績のある大手クラウドサービス上で稼働し、日本語対応の専門スタッフによる相談窓口を完備しています。

ISEAIには、即戦力となる5つの専門エージェントを搭載しています。

事務作業の自動化を担う「オフィスアシスタント」、SNS投稿や文章作成を行う「コンテンツ生成」、高品質なバナーやビジュアルを数秒で生成する「イメージクリエイター」、コード記述やエラーチェックに対応する「プログラミング」、そして日常の幅広い疑問に応える「万能アシスタント」です。

◆先着200名 無料トライアルキャンペーン

サービス開始を記念し、以下の無料トライアルキャンペーンを実施します。

無料トライアルキャンペーンへの参加をご希望の方は、以下のURLより当社公式Discordコミュニティにご参加ください。ご参加後、Discord内にて具体的な手順をご案内いたします。

URL：https://discord.gg/h8E2pnnTK

◆今後の展望

ISEAIは、サービス提供開始後、独自LLMの提供によるAPIキー不要プランの追加、VM完全自動管理機能の実装、法人向けエンタープライズ版の展開を段階的に進めてまいります。

将来的には、企業内で管理されていないAIエージェントの利用、いわゆる「Shadow AI」に対するガバナンスとセキュリティを担うプラットフォームへの発展も見据えています。

ISEAIの提供開始は、AIストームが推進する多面的なAI事業ポートフォリオに、SaaS型の継続収益モデルを加える新たな一手となります。

当社は、AI関連事業の拡充を加速させ、中期経営計画で掲げる時価総額500億円の達成に向けて着実かつ力強く前進いたします。

◆会社概要

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

