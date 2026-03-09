未来のスター選手たちがU18日清食品トップリーグ出場をかけて激突！大会史上初となる「入替戦」を実施／「ABEMA」にてバスケットボール『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』厳選4試合を無料生中継

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月14日（土）、15日（日）に開催される、バスケットボールU18世代国内最高峰のリーグ戦への切符をかけた『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』において、厳選4試合を無料にて生中継いたします。あわせて、本大会をさらに盛り上げるべく、人気バスケYouTuber・ともやん【レイクレ】が解説として出演することが決定いたしました。

2022年度に新設された「U18日清食品リーグバスケットボール競技大会」において、今年開催される「U18日清食品トップリーグ2026」（男女各8チーム）への参入をかけた「入替戦」が実施されるのは大会史上初となります。「ABEMA」では、この歴史的な初の入替戦から注目の4試合を厳選して無料にて生中継いたします。さらに、ハイライト映像は全試合無料にて生配信を行い、スマートフォン、PC、タブレット、テレビなどあらゆるデバイスから視聴可能です。

解説を務めるともやん【レイクレ】（嶋津友稀）は、個人チャンネル登録者数60万人超を誇り、幅広い世代から支持を集める動画クリエイターです。高校時代には2015年インターハイ・国体・ウインターカップに出場し、ウインターカップでは洛南高校を破りベスト8進出を果たすなど、確かな実績を持つ“本格派”。現在はYouTubeを中心に、日本代表選手との1on1企画や高校バスケ部への潜入企画などを展開し、バスケットボールの魅力を発信しています。競技者として全国の舞台を経験し、高校バスケのリアルな空気感を知る彼だからこそ語れる選手たちの想いや舞台裏、プレーに込められた覚悟を、未来のスター候補たちの激戦とともにお届けします。

バスケットボールの未来を背負う若き才能たちが、U18日清食品トップリーグへの切符をかけて全力で挑む高校バスケ最高峰の舞台を、ともやん【レイクレ】と一緒に「ABEMA」でお楽しみください。なお、3月15日（日）の会場チケットは既に完売。大きな注目を集める一戦を、ぜひ「ABEMA」の無料生中継でご覧ください。

・ともやん【レイクレ】（嶋津友稀）

■ABEMA『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』無料放送日程

▼男子

3月14日（土）13:50 『中部大学第一高等学校 vs 駒澤大学附属苫小牧高等学校』

3月15日（日）13:50 『福岡第一高等学校 vs 藤枝明誠高等学校or県立宮崎工業高等学校』

▼女子

3月14日（土）11:50 『大阪薫英女学院高等学校 vs 県立湯沢翔北高等学校』

3月15日（日）15:50 『日本航空高等学校 北海道 vs 八雲学園高等学校or四日市メリノール学院高等学校』

■ABEMA『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』放送概要

放送期間：2026年3月14日（土）～15日（日）

放送URL：

・大阪薫英女学院vs県立湯沢翔北|U18日清食品トップリーグ2026入替戦

https://abema.tv/channels/world-sports/slots/D7DvrjogT7sarK

・中部大学第一vs駒澤大学附属苫小牧|U18日清食品トップリーグ2026入替戦

https://abema.tv/channels/world-sports/slots/CAVPnjacYzzSwh

・福岡第一vs藤枝明誠or宮崎工業|U18日清食品トップリーグ2026入替戦

https://abema.tv/channels/world-sports/slots/CDkPaSmaV6YoCb

・航空北海vs八雲学園orメリノール|U18日清食品トップリーグ2026入替戦

https://abema.tv/channels/world-sports/slots/D3xw7TVv44WVAo

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」について

本大会は日本バスケットボール協会（JBA）が主催する、「U18日清食品トップリーグ2026」への出場権を懸けた入れ替え戦形式の大会です。入替戦の開催は、全都道府県から部活/クラブなどの垣根を超えて全てのチームがU18世代最高峰の「U18日清食品トップリーグ」に繋がる大会環境を実現するための仕組みとなります。「U18日清食品トップリーグ」の5位から8位までのチームと、「U18日清食品ブロックリーグ」の各グループ優勝8チーム（男女各12チーム）が、「U18日清食品トップリーグ」の出場権（男女各4チーム）を目指して戦います。

初開催の本大会では、2025年末に全国制覇を成し遂げた大阪薫英女学院のように男女ともに強豪が名を連ね、「U18日清食品トップリーグ」 への残留、復帰、初昇格を目指すチーム同士が最高峰の舞台への出場を懸けた激戦に臨みます。

