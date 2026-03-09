8周年企画第2弾！24時間おうちでクレーンゲームが楽しめる「タイクレ」8周年企画 第2弾は「8」にちなんで足が“8本”の「タイクレたこ祭」！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）が運営する、おうちでクレーンゲームが楽しめる「タイトーオンラインクレーン（以下タイクレ）」は、2月21日（土）にサービス開始から8周年を迎えました。これを記念し、2月・3月の2か月連続で「タイクレ8周年記念キャンペーン」を開催しております。

8周年記念キャンペーン第2弾となる3月は、日頃のご愛顧への感謝を込めて、そして皆様のご多幸を祈念して、8本足の“たこ”にあやかった、多幸感たっぷりの「タイクレたこ祭」を開催いたします。遊べば遊ぶほど福が来る！？にぎやかでおめでたいお祭りをどうぞお楽しみください。

＜タイクレ8周年記念キャンペーン第2弾「タイクレたこ祭」概要＞

1．「築地銀だこ ぜったいうまい!!たこ焼 合計880個（88個=8個入り11舟×10名様）」プレゼントキャンペーン

8周年の感謝を込めて、8本足のタコにちなんで、築地銀だこの「ぜったいうまい!! たこ焼」の「デジタルギフト」を合計880個分プレゼントいたします。“8”に詰め込んだ感謝と遊び心をお届けします。ぜひご応募ください！

●応募方法：タイクレ公式Xをフォロー後、3月9日（月）正午頃に投稿されるキャンペーンポストをリポスト

●期間：3月9日（月）～3月16日（月）23:59

●当選人数：10名様

●賞品：「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース 8個入り）」のデジタルギフト11舟分（=88個）

2．TC購入で築地銀だこの「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース 8個入り）」1舟分を8名様にプレゼント

期間中、1,100円以上のTC（タイトーコイン）パックをご購入のお客様の中から抽選で8名様に「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース 8個入り）」1舟分」をプレゼントいたします。

●対象期間：3月9日（月）～3月25日（水）23:59

●賞品：「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース 8個入り）」デジタルギフト1舟分

●当選人数：8名様

●応募方法：期間中に1,100円以上のTCパックを購入いただき、エントリーフォームよりエントリーしてください。

※エントリーフォームはタイクレ内の「8周年記念キャンペーン第2弾「タイクレたこ祭」」の「お知らせ」にございます。

●結果発表：ご当選のお客様には、4月初旬にエントリーフォームに記載いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

3．多幸感のあるもの大集合！多幸（たこ）フェア開催！

皆様に“多幸”があるように、「たこ」にちなんだ景品をはじめ、様々な方向性で“多幸感”を感じられるような、リラックス系アイテムや、満腹感必須のデカ盛りカップ麺などの景品を集めました！

●フェア開始日：3月9日（月）～なくなり次第終了

※タイクレ内のバナーから遷移してプレイいただけます

4．多幸フェアマストバイキャンペーン実施！

期間中、多幸フェア景品を8,888TC以上プレイするごとに「うまい棒（たこ焼き味）8本セット」をプレゼントいたします。

●実施期間：3月9日（月）～なくなり次第終了

●獲得条件：多幸フェア景品を8,888TC以上プレイするごとにプレゼント

●賞品：うまい棒（たこ焼き味）8本セット

5．たこやき台のあたり穴増加！

期間中、対象のたこやき台は、あたり穴が1個から3個に増加！

ぜひこの機会にたこやき台をたくさん遊んでください。

●実施期間：3月18日（水）～3月22日（日）23:59

6．たこやき台でTC使用すると抽選で8名様に無料プレイチケット8枚プレゼント

期間中、すべてのたこやき台を対象として18,888TC以上プレイいただいた方の中から抽選で、8名様に無料プレイチケットを8枚プレゼントいたします。

●対象期間：3月9日（月）～3月25日（水）23:59

●賞品：無料プレイチケット8枚

●当選人数：合計8名様

●応募方法：期間中にたこやき台を18,888TC以上をプレイいただいたお客様が自動的に対象となります。

●結果発表：ご当選のお客様には、4月中旬にチケット8枚が付与されます。

※有償TCを使用しての連続プレイに限ります。(無償TC分はカウントされませんのでご注意ください)

7．連続ログイン8日間チャレンジ！抽選で江の島名物「丸焼きたこせんべい」プレゼント

期間中、8日間連続でタイクレにログインされた方を対象に抽選で、江の島で大人気の「丸焼きたこせんべい」をプレゼント！

●応募期間：3月9日（月）～3月25日（水）23:59

●賞品：丸焼きたこせんべい1枚入り4袋(箱入り)セット

●当選人数：8名様

●応募方法：期間中、8日間連続でタイクレにログインして、エントリーフォームよりエントリーください。

※エントリーフォームはタイクレ内の「8周年記念キャンペーン第2弾「タイクレたこ祭」の「お知らせ」にございます。

●結果発表：当選のお客様には4月初旬にエントリーフォームへご記入いただいたご住所へ賞品をお送りさせていただきます。

8．タイクレに新規登録でBRUNOコンパクトホットプレートプレゼント！

期間中、タイクレに新規登録いただいた方の中から抽選で8名様に「BRUNOコンパクトホットプレート レッド」をプレゼント。

●応募期間：3月9日（月）～3月25日（水）23:59

●賞品：BRUNOコンパクトホットプレート レッド

●当選人数：8名様

●応募方法：タイクレに新規登録いただき、エントリーフォームよりエントリーください。

※エントリーフォームはタイクレ内の「8周年記念キャンペーン第2弾「タイクレたこ祭」の「お知らせ」にございます。

●結果発表：当選のお客様には、4月初旬にエントリーフォームへご記入いただいたご住所へ賞品をお送りさせていただきます。

＜8周年特別仕様！タイクレロゴが、期間限定で「タコ」のデザインに！＞

8周年を記念して期間中、タイクレゲーム内のロゴと、タイクレ公式Xのアイコンロゴが期間限定で、スペースインベーダーに登場するキャラクターのひとつ「タコ」のデザインに変更となりますので、ぜひご注目ください！

スペースインベーダーのキャラクターについて

タイクレやタイトーステーションなどのロゴに使用されているキャラクターは1978年にタイトーが開発し、世界的にブームを巻き起こした「スペースインベーダー」に登場するキャラクターです。

キャラクターには、UFO、イカ、カニ、タコがいて、それぞれ撃った時のポイントが異なります。詳しくはスペースインベーダー公式サイトをご覧ください。

スペースインベーダー公式サイト：https://spaceinvaders.jp/index.html

左からUFO、イカ、カニ、タコ

「タイトーオンラインクレーン（タイクレ）」について

2018年2月にサービスを開始。登録者数は450万人を突破した、オンラインクレーンゲームです。おうちから24時間いつでもPCやスマートフォン、タブレットなどで本物のクレーンゲームの機械を遠隔操作して景品を獲得できるサービスです。獲得した景品はお手元に宅配便でお届けいたします。タイクレならではの圧倒的な景品の品揃えが特徴で、タイクレでしか手に入らない限定景品も毎月展開しています。さらに、一定回数以上プレイいただいても景品を獲得できない時は、スタッフがお手伝いをする「アシストサービス」を実装しており、好評をいただいております。場所や時間を選ばずプレイいただける利便性、タイクレならではの多彩な景品ラインナップ、アミューズメント施設さながらのサービスを兼ね備えたプレイ体験をご提供しています。Webブラウザ版をはじめ、iOS版、Android版、Yahoo!ゲーム版にてお楽しみいただけます。

Webブラウザ版URL：https://www.taito-olcg.com/web/top/

アプリダウンロードURL（iOS版・Android版 共通）：https://app.adjust.com/1vm1wrg4

【権利表記】(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーオンラインクレーンおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。