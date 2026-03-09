販売開始から17秒で先着枠が申込満了｜別荘投資「COCO VILLA Owners」第34弾、南熱海の高台に佇むオーシャンビューヴィラ
ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点説明会を2026年3月4日（水）に実施しました。
この説明会内で実施した先着販売において、ご用意していた8口が販売開始から17秒で申込満了しました。
「COCO VILLA あじろ南熱海」リノベーション前 外観
第33弾 COCO VILLA あじろ南熱海
COCO VILLA あじろ南熱海は、熱海エリアで2拠点目となるプロジェクト。
既存拠点で実績を示した運営モデルをもとに、熱海市場における収益構造の再現性を高めた展開です。
COCO VILLAシリーズ史上最速で東京からアクセスでき、国内外からの観光需要を取り込みます。
高台から駿河湾と熱海の中心地を見下ろせる立地を活かし、一面ガラス張りのリビングや屋上サウナを採用。
アクセスの良さ・眺望・体験価値と、実績ある高収益モデルの掛け合わせにより、多くの投資家から注目を集めました。
詳細を見る :
https://owners.coco-villa.jp/villa/ajiro-minamiatami-34/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami
COCO VILLA あじろ南熱海の5つの魅力
1：高台から望むオーシャンビュー
リノベーション前 ベランダからの景色
時間とともに表情を変える熱海の景色を、一面ガラス張りの窓から堪能できます。
さらに、近郊の花火大会をリビングでくつろぎながら眺めることも可能。
海と街の灯りが織りなす景色は、訪れる人の記憶に残る特別な体験を生み出します。
何度も訪れたくなる魅力が、安定した稼働と収益につながる拠点です。
2：海と空を感じられる、屋上サウナ
リノベーション後 屋上サウナ イメージ
屋上には、景色を楽しみながらととのえるプライベートサウナを設置。
高台の絶景を活かした開放的な設計は、全国のサウナーたちの心をくすぐります。
景色と一体になれるこの体験が、滞在満足度を高め、宿泊価値の向上につながります。
3：建築家・横河健氏の思想が息づく建築
リノベーション前 リビング
本物件の設計を手がけたのは、建築家・横河健氏。
公共施設や駅関連施設など、都市の風景を形づくる建築も数多く手がけています。
曲線を描くフォルムと、大きく広がるガラス窓、光が差し込む構造。
高台の景色を取り込むように設計された空間は、海や街の風景と呼応しながら、開放的な滞在体験を生み出します。
4：BBQと焚き火で楽しむ、ガーデンのひととき
焚き火イメージ
1Fのガーデンスペースには、BBQを楽しめる空間を用意。
網代漁港に揚がる新鮮な海の恵みを味わう、この土地ならではの食体験も大きな魅力です。
日が沈んだ後は、BBQ台の鉄板を外せば、焚き火台に。
ファミリーや友人グループなどの複数人での利用シーンが広がることで、宿泊単価の向上が期待できます。
5：伊豆支店による安定オペレーション
伊豆支店からのサポートにより、清掃・運営・緊急時対応までを一貫して担う現地体制を確立。
COCO VILLAクオリティを熱海エリアでも維持・向上させることで、クレーム抑制と顧客満足度向上を実現します。
安定オペレーションにより、コスト最適化とリピーター獲得を目指します。
リノベーション後 リビング イメージ
リノベーション前 リビング
リノベーション前 屋上
リノベーション前 寝室
リノベーション前 浴室
COCO VILLA あじろ南熱海 施設基本情報
名 称：COCO VILLA あじろ南熱海
住 所：〒413-0102 静岡県熱海市下多賀1714-138
駐 車 場 ：縦列1～2台
間 取 り ：3LDK
定 員：12名予定（推奨6名）
設 備：サウナ（電気サウナ）、水風呂、BBQ、焚き火
詳 細：https://owners.coco-villa.jp/villa/ajiro-minamiatami-34/(https://owners.coco-villa.jp/villa/ajiro-minamiatami-34/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)
Google Maps：https://maps.app.goo.gl/Hfg1NcE72HWJp93m8
※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます
【 アクセス 】
最寄りIC：西湘バイパス「石橋IC」より約55分
最寄り駅：JR伊東線「網代駅」より車・タクシーで約5分
COCO VILLAとは
海・山・湖・川、そして観光地まで。
その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。
自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。
すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。
誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる一棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。
COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。
今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。
COCO VILLAとは :
https://owners.coco-villa.jp/about/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami
特徴や宿泊できるヴィラを詳しくご紹介
COCO VILLA 南熱海
COCO VILLA 伊豆赤沢
COCO VILLA 大室山
COCO VILLAの関連リンク
公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/(https://coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)
COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/(https://owners.coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)
公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/
公式YouTube ： https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing(https://www.youtube.com/channel/UCope9lmkw4aPCWUxymCnsbw)
COCO VILLA sauna ： https://coco-villa-sauna.com/(https://coco-villa-sauna.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)
COCO VILLA SHOP ： https://cocovilla.base.shop/(https://cocovilla.base.shop/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)
COCO VILLA Ownersとは
COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）
COCO VILLA Ownersの仕組み
オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。
宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。
また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。
※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）
※2 3年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います
拠点説明会 インフォメーション登録 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fqY7KjVpmZQM8JquI0WaCRqhlxKxX3bq7Q-Gp8TtupBk6Q/viewform
オーナーになるには、まずは説明会にご参加ください
サービス概要：https://owners.coco-villa.jp/scheme/(https://owners.coco-villa.jp/scheme/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)
資料請求 ：https://owners.coco-villa.jp/document-request/(https://owners.coco-villa.jp/document-request/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)
運営会社情報
社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）
代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人
設 立：2016年7月11日
所 在 地 ：〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F
会 社 HP：https://cocozas.jp/(https://cocozas.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260306-ajiro-minamiatami)
事業内容：個人向けライフデザイン事業（資産形成/転職支援/住宅関係）、貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営、都市型プライベートサウナ「COCO VILLA sauna」の運営