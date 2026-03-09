販売開始から17秒で先着枠が申込満了｜別荘投資「COCO VILLA Owners」第34弾、南熱海の高台に佇むオーシャンビューヴィラ

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点説明会を2026年3月4日（水）に実施しました。

この説明会内で実施した先着販売において、ご用意していた8口が販売開始から17秒で申込満了しました。

「COCO VILLA あじろ南熱海」リノベーション前 外観

第33弾 COCO VILLA あじろ南熱海

COCO VILLA あじろ南熱海は、熱海エリアで2拠点目となるプロジェクト。

既存拠点で実績を示した運営モデルをもとに、熱海市場における収益構造の再現性を高めた展開です。

COCO VILLAシリーズ史上最速で東京からアクセスでき、国内外からの観光需要を取り込みます。

高台から駿河湾と熱海の中心地を見下ろせる立地を活かし、一面ガラス張りのリビングや屋上サウナを採用。

アクセスの良さ・眺望・体験価値と、実績ある高収益モデルの掛け合わせにより、多くの投資家から注目を集めました。

詳細を見る :https://owners.coco-villa.jp/villa/ajiro-minamiatami-34/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami

COCO VILLA あじろ南熱海の5つの魅力

1：高台から望むオーシャンビューリノベーション前 ベランダからの景色

時間とともに表情を変える熱海の景色を、一面ガラス張りの窓から堪能できます。



さらに、近郊の花火大会をリビングでくつろぎながら眺めることも可能。

海と街の灯りが織りなす景色は、訪れる人の記憶に残る特別な体験を生み出します。

何度も訪れたくなる魅力が、安定した稼働と収益につながる拠点です。

2：海と空を感じられる、屋上サウナリノベーション後 屋上サウナ イメージ

屋上には、景色を楽しみながらととのえるプライベートサウナを設置。

高台の絶景を活かした開放的な設計は、全国のサウナーたちの心をくすぐります。



景色と一体になれるこの体験が、滞在満足度を高め、宿泊価値の向上につながります。

3：建築家・横河健氏の思想が息づく建築リノベーション前 リビング

本物件の設計を手がけたのは、建築家・横河健氏。

公共施設や駅関連施設など、都市の風景を形づくる建築も数多く手がけています。



曲線を描くフォルムと、大きく広がるガラス窓、光が差し込む構造。

高台の景色を取り込むように設計された空間は、海や街の風景と呼応しながら、開放的な滞在体験を生み出します。

4：BBQと焚き火で楽しむ、ガーデンのひととき焚き火イメージ

1Fのガーデンスペースには、BBQを楽しめる空間を用意。

網代漁港に揚がる新鮮な海の恵みを味わう、この土地ならではの食体験も大きな魅力です。



日が沈んだ後は、BBQ台の鉄板を外せば、焚き火台に。

ファミリーや友人グループなどの複数人での利用シーンが広がることで、宿泊単価の向上が期待できます。

5：伊豆支店による安定オペレーション

伊豆支店からのサポートにより、清掃・運営・緊急時対応までを一貫して担う現地体制を確立。

COCO VILLAクオリティを熱海エリアでも維持・向上させることで、クレーム抑制と顧客満足度向上を実現します。

安定オペレーションにより、コスト最適化とリピーター獲得を目指します。

リノベーション後 リビング イメージリノベーション前 リビングリノベーション前 屋上リノベーション前 寝室リノベーション前 浴室

COCO VILLA あじろ南熱海 施設基本情報

名 称：COCO VILLA あじろ南熱海

住 所：〒413-0102 静岡県熱海市下多賀1714-138

駐 車 場 ：縦列1～2台

間 取 り ：3LDK

定 員：12名予定（推奨6名）

設 備：サウナ（電気サウナ）、水風呂、BBQ、焚き火

詳 細：https://owners.coco-villa.jp/villa/ajiro-minamiatami-34/(https://owners.coco-villa.jp/villa/ajiro-minamiatami-34/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/Hfg1NcE72HWJp93m8

※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます

【 アクセス 】

最寄りIC：西湘バイパス「石橋IC」より約55分

最寄り駅：JR伊東線「網代駅」より車・タクシーで約5分

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる一棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。

COCO VILLAとは :https://owners.coco-villa.jp/about/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami特徴や宿泊できるヴィラを詳しくご紹介

COCO VILLA 南熱海COCO VILLA 伊豆赤沢COCO VILLA 大室山COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/(https://coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/(https://owners.coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing(https://www.youtube.com/channel/UCope9lmkw4aPCWUxymCnsbw)

COCO VILLA sauna ： https://coco-villa-sauna.com/(https://coco-villa-sauna.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)

COCO VILLA SHOP ： https://cocovilla.base.shop/(https://cocovilla.base.shop/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)

COCO VILLA Ownersとは

COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）

COCO VILLA Ownersの仕組み

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）

※2 3年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います

拠点説明会 インフォメーション登録 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fqY7KjVpmZQM8JquI0WaCRqhlxKxX3bq7Q-Gp8TtupBk6Q/viewformオーナーになるには、まずは説明会にご参加ください

サービス概要：https://owners.coco-villa.jp/scheme/(https://owners.coco-villa.jp/scheme/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)

資料請求 ：https://owners.coco-villa.jp/document-request/(https://owners.coco-villa.jp/document-request/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260309-ajiro-minamiatami)

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

会 社 HP：https://cocozas.jp/(https://cocozas.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260306-ajiro-minamiatami)

事業内容：個人向けライフデザイン事業（資産形成/転職支援/住宅関係）、貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営、都市型プライベートサウナ「COCO VILLA sauna」の運営