「人生の約1年を北海道で過ごす」300日を所有する分割型ヴィラ「UKiNE」販売説明会を東京・丸の内で開催

株式会社UKiNE

株式会社UKiNE（静岡県藤枝市、代表取締役 兼 最高経営責任者：三澤隆祥）は、北海道・屈斜路湖畔で展開する分割所有型ヴィラ「UKiNE KUSSHARO」に関する販売説明会を、2026年3月14日（土）東京・丸の内にて開催いたします。本説明会は、限定10名・事前完全予約制にて実施いたします。

UKiNEを象徴するログホームヴィラ「NAKO」

北海道の壮大かつ手付かずの自然に静寂さを感じさせる屈斜路湖

■ あなたに与えられる「300日」

現代において最も希少なものは、時間です。

特に、評価や情報から離れ、自分自身と向き合う静かな時間は、年々失われつつあります。

UKiNEは、その時間を「所有する」という発想から生まれました。

1年に10日。それを30年間。

合計300日。

人生の約1年間を、北海道・屈斜路で過ごすという選択です。

通常、1年間を移住することは簡単ではありません。

しかし分割所有という仕組みによって、その時間を確保することが可能になります。

その300日を、誰と、どのように過ごしますか。

UKiNEは宿でもホテルでも別荘でもありません。

人生のどこかで立ち止まり、思考を整え、これからを見つめ直すための

「時間を持つ場所」です。

賑わいから距離を取り、静寂の中で自分自身と向き合う。

そのための環境を、限られた方に向けて提供しています。

北海道 弟子屈町 屈斜路。

静寂は、偶然ではなく、選ばれた結果です。

■ 舞台は北海道・屈斜路湖畔

阿寒摩周国立公園内、日本最大のカルデラ湖・屈斜路湖。

人工の音がほとんど届かない自然環境の中に、北欧思想を基調としたログホームヴィラを設計しました。

自然と呼吸する建築、静寂に包まれる空間、そして完全プライベートな滞在体験。

UKiNEは

宿泊施設でも別荘でもない、新しい滞在のかたちです。

静寂を選択できる環境を提供します。

■UKiNEの特徴

・北海道・屈斜路湖畔という希少立地

・北欧思想を基調としたログヴィラ設計

・一棟貸しで5～10名宿泊可能

・家族・友人と過ごす特別な時間

・将来的な宿泊利用や活用の可能性

UKiNEは

「時間を所有する」という新しい選択肢です。

所有すること自体ではなく、

「どのような時間を持つか」という価値へ。

UKiNEは、私邸としての利用、信頼する人との特別な時間、資産としての活用など、多様な可能性を内包しています。

■ 説明会概要

UKiNEの構想や仕組みをご紹介する説明会を、

2026年3月14日（土）、東京・丸の内にて開催いたします。

本説明会はオンラインではなく、

実際に担当者と直接対話いただけるリアル開催となります。

説明会では以下の内容をご紹介します。

・UKiNEのコンセプト

・分割所有モデルの仕組み

・300日という時間価値

・活用の可能性

日時

2026年3月14日（土）14:00～16:00

場所

東京都千代田区丸の内1丁目3-4（丸の内テラス）

定員

10名（事前申込制）

参加費

無料

詳細を見る :https://ukine.jp/event/20260314/?_bj2602

なお、本説明会は今回限りではなく、

今後も定期的に開催していく予定です。今回ご都合が合わない方も、今後の開催について随時公式サイトにてご案内いたします。

■ 代表コメント

「私たちは、不動産を販売しているのではありません。

人生の中に、静寂を確保する仕組みを創っています。

■ メディア関係者の皆さまへ

UKiNEは、「静寂を所有する」という新しい概念を軸に、ラグジュアリーの再定義を試みる取り組みです。不動産の枠を超え、これからの所有のあり方や、静寂の価値について問いを投げかける試みでもあります。

本説明会は、メディア関係者の皆さまのご参加・取材も歓迎しております。

現地取材、個別インタビュー、背景説明なども対応可能です。

ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。