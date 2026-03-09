まるで、香りのドレス。ラメがきらめくボディソープで　特別なバスタイムに。香りドレスボディソープ　ラプンツェル　/　エルサ

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部は、まるで香水のようないい香りとキラキラボディソープが楽しめる「香りドレスボディソープ ラプンツェル/エルサ」 (各880円・税 10%込)を2026年3月16日（月）に全国の量販店・ドラッグストア・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場で販売開始いたします。

かわいらしいキラキララメ入りジェルと、香りのドレスを纏うことで、いつものお風呂時間がご褒美タイムに！大人も子供も楽しめる特別なボディソープです。

■商品特長

●香りドレスボディソープ とは？

まるでドレスのような、キャラクターをイメージしたドレスデザインが施されたボトルからは、キラキラとラメが輝くボディソープが出てきます。

香水を彷彿とさせる素敵な香りで、まるで「香りのドレス」をまとっているような気分になれる、特別なボディソープシリーズです。

ラメ入りボディソープは低刺激試験を実施済みです。（※すべての方に皮膚刺激・アレルギーが発生しないということではありません。）

お子様のお肌に優しい商品です。



●香りドレスボディソープ ラプンツェル

ラプンツェルのドレスのようなボトルには、フラワーパフュームの華やかな香りのボディソープを詰め込み、優雅なバスタイムへと導きます。

キラめくピンク色のボディソープで、お花の香りのドレスをまとったような心躍る気分に。

※商品詳細ページ：

https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4570118133175000

●香りドレスボディソープ エルサ

エルサのドレスをイメージしたボトルには、スノーパフュームのさわやかな香りのボディソープを詰め込み、贅沢なバスタイムへと導きます。

キラめく水色のボディソープで、さわやかな香りのドレスをまとったような贅沢なこころ安らぐ気分に。

※商品詳細ページ：

https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4570118133144000

■TVスポットCMも公開！

2026年3月中旬より、地上波・YouTubeを中心にCM放映も予定しております。

本商品を使用することで、毎日のバスタイムがまるで夢の世界に変わっていく特別な時間を表現した映像となっています。

https://youtu.be/E5p5vdj6obQ

■商品概要１.

・ 商品名 ：香りドレスボディソープ ラプンツェル

・ 価格 ：880円・税 10%込

・ 香り/色 ：フラワーパフュームの香り/ラメ入りピンク色のボディソープ（低刺激試験実施済み。※すべての方に皮膚刺激・アレルギーが発生しないということではありません。）

・ 販売ルート ：全国のドラッグストア・量販店・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場等

・ 販売開始日 ：2026年3月16日（月）より順次発売

・ 発売元 ：株式会社バンダイ

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※画像はイメージです。掲載している写真と、実際の商品とは異なる場合があります。

■商品概要２.

・ 商品名 ：香りドレスボディソープ エルサ

・ 価格 ：880円・税 10%込

・ 香り/色 ：スノーパフュームの香り/ラメ入り水色のボディソープ（低刺激試験実施済み。※すべての方に皮膚刺激・アレルギーが発生しないということではありません。）

・ 販売ルート ：全国のドラッグストア・量販店・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場等

・ 販売開始日 ：2026年3月16日（月）より順次発売

・ 発売元 ：株式会社バンダイ

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※画像はイメージです。掲載している写真と、実際の商品とは異なる場合があります。



(C) Disney

■バンダイの生活用品展開

バンダイは、1980年代後半にトイレタリー事業に参入しました。機能性重視で価格競争の激しい市場において、子どもたちが大好きなキャラクターを付加したエンタメ性を大事にした生活用品で、楽しさを提供してまいりました。中でもマスコット入り入浴料市場圧倒的No.1を誇る炭酸ガス浴用化粧料『びっくらたまご』は、シリーズ累計出荷数２億4500万個（2025年12月時点）を突破しました。他にもシャンプー、ハブラシ、マスク、UVケア、絆創膏などカテゴリーとアイテムの拡充を図っています。これからも、子どもたちの「自分でやりたい！」を応援する、バンダイらしい総合トイレタリー事業を推進します。

【各種公式サイト】

「香りドレスボディソープ」公式サイト

https://bandai-lifestyle.jp/kaoridress/

「ライフスタイルバンダイ」公式サイト

https://bandai-lifestyle.jp/