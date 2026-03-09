DEAN & DELUCA 公式オンラインストアにて、eGIFTサービス『AnyGift』を導入

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、株式会社ウェルカム（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：横川 正紀）が展開する「DEAN & DELUCA - 公式オンラインストア」にギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる「eGIFT機能」を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回のAnyGiftの提供により、「DEAN & DELUCA 公式オンラインストア」にて人気の商品がeGIFTとして贈れるようになります。

導入の背景

DEAN & DELUCA 公式オンラインストアは、これまで多くのお客様にご利用いただき、ご自身へのご購入だけでなく、大切な方へのプレゼントとしてもご購入いただいてまいりました。

しかしながら、プレゼントとして贈る場合、お相手の方のご住所を確認する必要があるなど課題がありました。

そこでこの度、お客様にもっと気軽にDEAN & DELUCA 公式オンラインストアの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、AnyGiftの導入を決定いたしました。

eGIFTを通して、より多くの方にDEAN & DELUCA 公式オンラインストアの商品が届く機会を提供できれば幸いです。

DEAN & DELUCA 公式オンラインストア× AnyGiftのeGIFTの特徴について

相手の住所を知らなくてもDEAN & DELUCA 公式オンラインストアのギフト商品をLINEやメールでギフト可能に

いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「DEAN & DELUCA - 公式オンラインストア」の商品をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。

ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます

お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。

eGIFT URLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます

受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。

eGIFTの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

1）商品ページで「住所を知らない相手にeGIFTで贈る」を選択するとeGIFTをご利用いただけます。

2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。

3）購入が完了すると、eGIFTの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeGIFTを贈ることができます。



受け取り方

1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eGIFTを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。

2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。

3）入力したお届け先に、eGIFT商品が配送されます。

eギフトで贈ることができる商品の紹介（一部）

【eGIFT専用】選べるスイーツギフトセレクション

eGIFTで贈る｜選べるスイーツギフトセレクション

住所を知らない方にも、メールやSNSで気軽にギフトを贈ることができるeGIFT。

「選べる」セレクションは、eGIFTを受け取った方が、ラインナップからお好きな商品を選択の上、ご指定の住所で受け取ることができるサービスです。

「選べるセレクション」のご利用方法

1)上部の、「eGIFTで贈る」より、購入

2)購入後に専用のURLが発行されますので、そちらをギフトを贈りたい相手にお送りしてください。

3)ギフトを受け取った方が、お好きな商品と、受取先のご住所を選択すると、商品が発送されます。

ご注文前にご確認ください

※選べる商品のラインナップは予告なく変更となる場合がございます。

※こちらはeギフト専用商品です。購入後に発行される、eギフト受け取りURLをお相手の方にお送りください。

価格 3,801円（税込）

商品ページ：https://www.deandeluca.co.jp/shop/g/g2300146000314/

焼菓子＆フレーバーティーギフト



チョコレートをはさんだクッキーサンドの焼き菓子に、フレーバーティー3種を詰め合わせたティーセレクションをギフトセットにしました。プチギフトや感謝の気持ちを伝えるギフトにおすすめです。

価格 3,000円（税込）

商品ページ：https://www.deandeluca.co.jp/shop/g/g4580834553195/

ご飯のお供3点ギフト

素材そのものを生かし、調味料までこだわり仕上げた究極のおかずシリーズ。人気の3種類を詰め合わせました。

毎日食べても飽きのこない、そして一言では語れない奥行きのある旨みを味わってください。

＜セット内容＞

■黒糖にくみそ 石垣島豚

石垣島の三元豚を粗く引き、黒糖、長ねぎ、生姜、隠し味に豆板醤をほんのり効かせたジューシーな肉みそ。

■しそねり梅 完熟南高梅

昔ながらの紫蘇梅干しを十六穀米と合わせた自然の梅の旨味と酸味を感じる、食感の良いねり梅。

■銀鮭焼きほぐし 藻塩仕込み

塩味まろやかで旨み・甘味のバランスの良い藻塩で仕込んだ、芳ばしく焼き目を入れた鮭ほぐし。

価格 3,417円（税込）

商品ページ：https://www.deandeluca.co.jp/shop/g/g2300123001402/

DEAN & DELUCAについて

世界のおいしいものを集めた食のセレクトショップ。1977年、ジョエル・ディーン（Joel Dean）とジョルジオ・デルーカ（Giorgio DeLuca）により、ニューヨーク・ソーホーにオープンしたマーケットストアがはじまりです。

日本国内では、マーケットストア19店舗、カフェ27店舗に自社オンラインストアを展開しております。小売そして中食、飲食という枠にとらわれず、食をたのしむ場を創出すべく、今日もなお、あたらしい食の感動をお客さまへ提供して参ります。

＜URL＞ https://www.deandeluca.co.jp/shop/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/deandeluca_jp/

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift：https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift

AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp