3月11日、「Yahoo! JAPAN」や「LINE」で「3.11」と検索すると東日本大震災および能登半島地震・豪雨の被災地への寄付につながる「3.11 検索は、チカラになる。」を実施

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は3月11日に、「Yahoo! JAPAN」や「LINE」で「3.11」と検索したユーザーひとりにつき10円を、東日本大震災および能登半島地震・豪雨の被災地支援に取り組む団体へLINEヤフーが寄付する「3.11 検索は、チカラになる。」を実施します。今年は、3月9日から3月11日までの3日間限定で宮城県出身の声優・島崎信長さんを起用した音声広告を配信します。



「3.11 検索は、チカラになる。」https://bosai.yahoo.co.jp/search311/

LINEヤフーでは、東日本大震災から15年となる今年の3月11日に向け、東日本大震災および能登半島地震・豪雨の被災地支援や、震災の風化防止、未来の防災行動につなげる企画「3.11 これからも、できること。※1」を実施しており、家族や住まいに応じた備えを診断する「わが家の防災カルテ」や募金の特設ページ等を展開しています。

本企画のなかで、3月11日に「3.11 検索は、チカラになる。」を実施します。3月11日0時00分～23時59分の間に、「Yahoo! JAPAN」もしくは「LINE」のニュースタブ上部の検索窓で「3.11」と検索したユーザーひとりにつき10円を、東日本大震災および能登半島地震・豪雨の被災地支援に取り組む団体へLINEヤフーが寄付します※2。加えて、東日本大震災以降に生まれた子どもたちにも、震災を知り、防災行動につなげてもらうとともに自分の行動が被災地支援につながる体験を提供することを目的に、子ども向けのポータルサイト「Yahoo!きっず」においても「3.11」と検索すると、ひとりにつき10円をLINEヤフーから寄付します。

＜対象期間＞

2026年3月11日（水）0時00分～23時59分

＜参加方法＞

自身のスマートフォンやパソコン、タブレットから「Yahoo! JAPAN」や「LINE」のニュースタブ上部の検索窓、「Yahoo!きっず」で「3.11」と検索する

＜寄付先＞

東北支援：公益社団法人3.11メモリアルネットワーク、認定特定非営利活動法人桜ライン311

能登支援：一般社団法人能登復興ネットワーク、公益財団法人ほくりくみらい基金

＜「3.11 検索は、チカラになる。」2025年寄付先の活動レポート＞

https://bosai.yahoo.co.jp/search311/report/

＜「Yahoo!きっず」特設ページ「3.11と検索すると寄付になる 家族で話そう、防災のこと」＞

https://kids.yahoo.co.jp/bousai/search311/

※1 「3.11 これからも、できること。」の詳細についてはプレスリリースより確認できます。

2月27日プレスリリース：https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/020159/

※2 検索者数の算出は、「Yahoo! JAPAN」や「LINE」のニュースタブ上部の検索窓、「Yahoo!きっず」で「3.11」と検索したユニークブラウザ数を合計して行います。寄付額の上限は5,000万円です。

今年は、東日本大震災の教訓を若年層にも伝えることを目的に、宮城県出身の声優・島崎信長さんを起用した音声広告を制作しました。東日本大震災から15年を迎えますが、震災をリアルタイムで経験していない世代も増えています。こうした世代に向けて、音声メディアを通じて「知ること」から防災を始めるきっかけを提供します。音声広告は、2026年3月9日と10日の2日間に配信するティザーと3月11日当日限定広告の2種類あり、Spotifyの無料版にて配信します。

＜音声広告 概要＞

■ティザー

配信期間：2026年3月9日（月）10時00分～3月10日（火）23時59分

配信場所：Spotify 無料版

動画URL：https://youtu.be/TQptheTcung

■3月11日限定広告

配信期間：2026年3月11日（水）0時00分～3月11日（水）23時59分

配信場所：Spotify 無料版

また、島崎信長さんの音声が入った動画広告をX、Instagram、Facebookにて3月11日限定で配信します。

■島崎信長さんコメント

今回、このナレーションを担当させていただけたこと、宮城県出身として身が引き締まる思いです。

15年という月日は、当時子どもだった方が大人になるだけの時間です。

震災の記憶がない、あるいは薄れているという方もいらっしゃるかもしれません。

だからこそ、知ることから防災を始めてみるのはいかがでしょうか。

あの時、何が起きて、私たちがどう助け合ったのか。

過去を知ることは、決して怖いことではなくて、これからの自分や大切な人たちを守るための「知識」になります。

「忘れない」という想いを、スマホでの検索という小さなアクションに変えて。

皆で一緒に、未来へ繋いでいきましょう。

■島崎信長さんプロフィール

12月6日生まれ、宮城県出身。アニメ『呪術廻戦』真人役や『ブルーロック』凪誠士郎役、『あかね噺』阿良川まいける役など多くのキャラクターの声優を務める。

LINEヤフーは今後も、被災地の支援や防災・減災に向けた取り組み、サービスの開発や提供を通じて「あらゆる災害の、あらゆるシーンでひとりでも多くの命が助かる未来」を目指します。

LINEヤフーの「災害対策・復興支援」に関する取り組みについては以下ページをご覧ください。

https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/csr/disaster-response/