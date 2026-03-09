韓国で人気のアニメ、『シークレット キャッチ！ティニピン』コラボレーションカフェ in 池袋！3月11日（水）より開催

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫）が運営するこども・アニメ専門チャンネル「キッズステーション」は大人気アニメ『キャッチ！ティニピン』のシーズン3「シークレット キャッチ！ティニピン」のコラボレーションカフェを2026年3月11日（水）～3月29日（日）にemocafe 池袋店にて開催いたします。

韓国で人気を集め、現在は日本でも子どもから大人までを虜にしている「ティニピン」。今回はシーズン3「シークレット キャッチ！ティニピン」をテーマに、キャラクターたちをイメージしたオリジナルメニューや、ここでしか手に入らない限定ノベルティを多数ご用意いたしました。

ティニピンたちの魔法にかかったような「おいしくて、かわいい」特別なティータイムをお過ごしください。

【コラボレーションカフェ概要】

開催期間：2026年3月11日（水）～3月29日（日）

営業時間：11:00～20:00

開催場所：emo cafe池袋店

■コラボレーションカフェ限定メニュー

フードメニュー

プリンセスハートの愛であふれるローミーのサンドウィッチ 1.210円(税込)

ロイヤル(ハート)ポテトパーティー 1,100円(税込)

シークレットキャッチ！ティニピンウェルカムグラタン 1,320円(税込)

ピリピリキャッチリン！つかまえた！ティニピンのグラスケーキ 1,100円(税込)

まるで魔法みたいなカップけーき(ハート)(ハチュピン/ワワピン/ネネピン/ソソピン) 各1,320円(税込)

ドリンクメニュー

プリンセスフローラハートのフラワーウォーター 880円(税込)

プリンセスクリスタルのスターブルーソーダ 880円(税込)

プリンセスソラリスの情熱ベリージュース 880円(税込)

プリンセスグロリアの素直マンゴーティー 880円(税込)

ピリピリマジカル(ハート)ランダムラテ 880円(税込)

プリンセスハートの愛であふれるローミーのサンドウィッチおよび、ドリンクメニューはテイクアウト可能です。

テイクアウト…消費税8％／インストア(店内飲食) …消費税10％

■『シークレット キャッチ！ティニピン』のグッズも販売！

放送中の最新シリーズ『シークレット キャッチ！ティニピン』のオリジナルグッズも多数販売！「かわいい」が詰まったアイテムをぜひお楽しみください。

ラインナップ（一部抜粋）

■コラボカフェ限定！豪華「3大」特典もご用意！

- トレーディングアクリルコースター(全4種) 770円(税込)- トレーディングめじるしチャームA(全11種) 660円(税込)- トレーディングめじるしチャームB(全10種) 660円(税込)- トレーディングホログラム缶バッジ(全10種) 440円(税込)- トレーディング2連アクリルキーホルダー(全5種) 880円(税込)- ホログラムステッカー(ハチュピンA/ハチュピンB/ワワピン/ネネピン/ソソピン/集合) 各440円(税込)

ご来店いただいた皆様に、ここでしか手に入らない特別なノベルティをご用意いたしました。

「シークレット キャッチ！ティニピン」の世界観を、ぜひご自宅までお持ち帰りください。

- 【メニュー注文特典】ランダムコースター（全8種）コラボメニュー（フード・デザート・ドリンク）を1品ご注文につき「限定コースター」をランダムでプレゼント。どのティニピンに出会えるかは、注文してからのお楽しみ！- 【ご予約特典】描き下ろしオリジナルポストカード（全1種）事前予約の上、ご来店いただいたお客様全員に、「限定オリジナルポストカード」を1枚プレゼント。- 【グッズ購入特典】ランダムステッキステッカー（全4種）1回のご来店で店内のグッズを3,000円（税込）以上お買い上げごとに、「限定ステッキステッカー」をランダムで1枚プレゼント。いつでもティニピンと一緒に過ごせるキュートなステッカーです。

1度では楽しみ切れない！というお客様のために引き換えチケットをご用意しています。

1品のご注文につき1枚もらえるノベルティコースターはお引替えチケットご購入時にお渡しいたします。

ドリンク引換券 880円(税込)

■その他・ご案内事項

テイクアウト：12:00～19:40

※混雑状況により予約制もしくは整理券制とさせていただく場合がございます。

インストア(店内飲食)ご案内時間 ＊インストア(店内飲食)は80分制になります。

１.11:20～12:40(L.O.12:20)

２.13:10～14:30(L.O.14:10)

３.15:00～16:20(L.O.16:00)

４.16:50～18:10(L.O.17:50)

５.18:40～20:00(L.O.19:40)

ご予約について：

2026年3月9日19：00より予約受付を開始いたします。

お席のご予約には、ご予約料として330円(税込)がかかります。

1度にご予約できる人数は1アカウントにつき2名様まで、アプリでのご予約は、「コラボカフェトーキョー」のアプリおよび会員登録が必要となります。

店内での注意事項：お一人様につき1メニュー以上のご注文が必須となります（乳幼児を除く）

テイクアウトについて：グッズのみのご購入はできません。

テイクアウトメニューより1品以上のご注文をお願いしております。

飲食メニューのテイクアウトは一度に【3品まで】とさせていただきます。

「シークレット キャッチ！ティニピン」コラボレーションカフェ詳細URL：https://emocafe.jp/collaboration/catchteenieping/

■作品概要

『キャッチ！ティニピン』は2020年から海外で放送されている幼稚園児や小学生低学年中心に人気の3DCGアニメです。

女の子の好きな『お姫様』『妖精』『魔法』など、ワクワクするキーワードがいっぱいつまっています。主人公は魔法の国のプリンセス・ローミー。地球へ落とされてしまった小さな妖精〈ティニピン〉を探しながら、〈ティニピン〉に関わる色々な事件を解決して、周囲の人々と交流を深め、成長していく物語です。

シリーズ3作品目となる「シークレット キャッチ！ティニピン」が絶賛放送・配信中！

公式HP:https://www.kids-station.com/pickup/catchteenieping/

ティニピン公式X:https://x.com/teeniepingjp

【キッズステーションについて】

「人々に夢や感動を提供し、心豊かな生活と文化の創造に貢献する」をキャッチコピーにお届けする日本唯一の知育専門チャンネルです。「それいけ！アンパンマン」「ポケットモンスター」などの人気アニメから、「子育てTV ハピクラ」などのキッズステーションオリジナル番組まで、子どもたちに寄り添い、親子で安心してお楽しみいただけます。

HP：https://www.kids-station.com/

【キッズステーションのご視聴方法】

https://www.kids-station.com/howto/sptv

キッズステーションは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴いただけます。