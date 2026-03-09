【3月23日（月）イベント開催】アニメ・マンガ・国内と海外を繋ぐ～エンタメ業界に今、なぜ「横串のデータ分析」が必要なのか？～ Dialogue for BRANC #12

株式会社イード

映像産業に特化したメディア「Branc（ブラン）」を運営する株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、オフラインイベント「Dialogue for BRANC」の第12回を2026年3月23日（月）に開催いたします。

今回のテーマは「アニメ・マンガ・国内と海外を繋ぐ～エンタメ業界に今、なぜ「横串のデータ分析」が必要なのか？～」です。

「Dialogue for BRANC」は、映像業界人をゲストに迎え、これからの業界ビジネスについて対話を深めるイベントです。第12回のゲストは、MyAnimeListの溝口敦氏、株式会社コミチの萬田大作氏、TVS REGZA株式会社の片岡秀夫氏、NECの深田航志氏です。

現在、日本のエンターテインメント産業は国際的なIP展開を加速させていますが、そのデータ活用においては、マンガ・映像（アニメ）、国内・海外といった各領域でデータが分断（サイロ化）されているという大きな課題があります。例えば、マンガの売上の認知経路として「映像化作品（アニメ）」の影響は大きいと言われており、アニメの視聴データとマンガの実売データを掛け合わせた分析が不可欠となっています。そして、現在ではアニメ事業は海外市場を抜きには語れず、国内と海外の動向を同時に追うことが不可欠です。

本イベントでは、各分野のスペシャリストを招き、分断されたデータを「横串」で刺し、統合的に分析・活用することで見えてくる、次世代のエンタメビジネスの姿を議論します。各セグメントで分断されていたデータの関連性を理解し、一連のユーザー行動を構造的に把握する視点を得ることを狙いとしています。

【登壇者プロフィール（敬称略）】

●溝口 敦

株式会社MyAnimeList 代表取締役

2000年にNTTドコモ入社後、モバイル向け音楽・映像配信の立ち上げを担当し、コンテンツ流通事業に貢献。2008年にメディアドゥ入社後、電子書籍事業の立ち上げを手がけ、2013年に取締役事業統括本部長、2017年には取締役グループCOOを歴任。2019年よりMyAnimeList代表取締役として、世界最大級のアニメ・漫画データベース・コミュニティ運営に従事。デジタルコンテンツ流通、新規事業開発、海外アライアンス構築の豊富な経験を活かし、マンガ・アニメのグローバル展開を推進中。

●萬田 大作

株式会社コミチ 代表取締役

「マンガを世界に知らしめる」をミッションに、マンガ産業の流通とデータ基盤の構築に取り組む。Webマンガ誌「チャンピオンクロス」「ビッコミ」「リマコミ＋」をはじめとする27メディアを運営し、海外マンガサービス「comici manga」を12カ国で展開。

現役エンジニア。

マンガ×データでIPの市場構造をアップデートする。

マンガと本は呼吸。

●片岡 秀夫

TVS REGZA 株式会社 クラウド事業センター フェロー

1963年生まれ。早稲田大学教育学部教育心理学専修卒業。東芝でビデオ機器ARENA広告担当。東芝初のWeb、DVD規格啓蒙Web立ち上げ。DVDオーサリングディレクター先駆として本編＋特典動画のデモ開発と媒体社トレンド作りを仕掛け、1998年から世界初HDD＆DVDレコーダー RDシリーズ企画・開発・プロモ。2012年以降レグザ「みるコレ」と視聴データ分析サービスを立ち上げ、アニメ・キュレーションも担当。毎クール全作品をチェックし、最近は60作品以上を完走、分析に役立てている。

●深田 航志

（後半のディスカッションからの参加）

NEC インフラDX事業部門 メディア統括部シニアプロフェッショナル

1998年4月～ビデオリサーチに新卒入社。調査部隊、テレビ・ラジオ局の営業を経て、デジタルメディア（主にモバイル）のメディアデータ事業企画・開発・営業を担当。その後はテレビ視聴ログをベースにした外部企業とのマネタイズ事業を担当。2018年2月～インテージ入社。新規事業部門から、テレビ動画事業の責任者となり、メディアデータ事業および新規事業領域、プロモーション総括を歴任。2024年4月～NEC入社。メディア関連の新規事業を担当。

●杉本 穂高（MC）

Branc編集長（二代目）

実写とアニメーションを横断する映画批評『映像表現革命時代の映画論』著者 。様々なウェブ媒体で、映画とアニメーションについて取材・執筆を行う。

■トークテーマ- 海外市場の視聴データをどう可視化する？国内とは異なり、海外動画配信プラットフォーマーにより「ブラックボックス」化しがちで把握が困難な海外の海外のアニメ市場。海外ファンの熱量をどう可視化するか。- データを創作にどう活かす？長年の経験に裏打ちされたマンガ編集者の「勘」は、データで裏付けられるのか？アニメの企画、マーケティングにデータをどう生かす- アニメの「熱狂シーン」と視聴量の関係性、さらにそこからIP価値への変換について東芝レグザTVデータを活用し、映像のどのシーンで視聴者のエンゲージメントが高まったか、1クール（3か月）で50～60本のアニメ放送から見えてきた事実と、その戦略について精緻に分析。その「熱狂ポイント」を、マンガの販促、SNS戦略、あるいは次なる制作の指針にどう活かすか。

また、イベント後には軽食・ドリンクを交えた懇親会の実施も予定です 。ぜひお気軽にご参加ください。

■プログラム

18:30 開場

19:00 イベント開始

19:05 前半：各人の発表（MyAnimeList、REGZA、コミチ）

20:00 後半：ディスカッション

20:30 懇親会・ネットワーキング（軽食、ドリンクあり）

21:30 終了予定

※内容は調整中のため変更になる場合がございます 。

■開催概要

イベント名：アニメ・マンガ・国内と海外を繋ぐ～エンタメ業界に今、なぜ「横串のデータ分析」が必要なのか？～ Dialogue for BRANC #12

日時：2026年3月23日（月）19:00～21:30（18:30開場）

会場：株式会社イード セミナールーム（東京都中野区本町一丁目32番2号 ハーモニータワー18階）

アクセス：https://www.iid.co.jp/company/access.html

参加費：BRANC MEMBERSHIPライト会員（有料会員）：無料

一般：2,480円（税込）

定員：40名

詳細・お申込みはこちら：https://branc.jp/article/2026/03/03/2473.html

■「Dialogue for BRANC」について

映像業界人をゲストに迎え、これからの業界ビジネスについて対話を深めるオフラインイベントです。過去には海外映画市場動向や国際共同製作などをテーマに開催しています。

■「Branc（ブラン）」について

2022年9月にオープン。「映像業界を“共に”変えていく。」をコンセプトに映画（ドラマ）・アニメを中心とした映像ビジネスの業界ニュースを発信しています。

URL：https://branc.jp/

