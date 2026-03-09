″日本の真ん中から漫画愛を叫ぶ″ 第7回 #でらコミ!大賞結果発表　大賞作品は「かみさまキツネとサラリーマン」に決定！！

株式会社三洋堂ホールディングス

株式会社三洋堂ホールディングス（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：加藤和裕、東証スタンダード：3058）の連結子会社である株式会社三洋堂書店（以下、「三洋堂書店」）は、三洋堂書店コミックアワード「第7回#でらコミ！大賞」の結果発表とともに、2026年3月10日(火)より店頭でのオリジナルフェアを開催することをお知らせいたします。

第7回#でらコミ!大賞ロゴ

三洋堂書店は1959年に名古屋で創業後、当初の書籍雑誌の取扱いに始まり、これまで様々な商材やサービスの導入を行ってまいりました。創業60周年を迎えた2019年に記念企画の一つとして開催した三洋堂書店独自のコミックアワード「#でらコミ! でらおもしろいイチオシコミックはこれだがね!」(以下「#でらコミ!大賞」)は、その後回数を重ね、この度、7度目の「#でらコミ!大賞」を開催し、三洋堂書店のスタッフとお客様での投票の結果、第7回の大賞受賞作品は『かみさまキツネとサラリーマン』(著：ヤシン 刊行：KADOKAWA)、準大賞に『ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い！～（コミック）』(原作：朝霧あさき 原作イラスト・漫画：セレン 刊行：スクウェア・エニックス)が選ばれました。

「かみさまキツネとサラリーマン」書影■大賞「かみさまキツネとサラリーマン」

この度は『かみさまキツネとサラリーマン』を大賞にご選出いただきありがとうございます。

ノミネート作品に本作をご選出いただいた書店員さん、応援してくださった読者の皆様に心より感謝申し上げます！

もっともっと、皆様に楽しんでいただけるよう精進しますので、これからも見守っていただけると幸いです…！

（ヤシン先生）

「ベル・プペーのスパダリ婚約」表紙■準大賞「ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い！～（コミック）」

このたびは光栄な賞に選出いただきありがとうございます。

投票いただいた皆様に感謝申し上げます。

（セレン先生）

書店店頭で手に取ってくださった皆様、ありがとうございます。

紙の本という形で皆様の本棚を飾れることを誇りに思います。

(編集担当者様)

第7回#でらコミ! 大賞 最終結果 上位作品ご紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118603/table/17_1_cbd7d7db5983924dca29e05e6307e937.jpg?v=202603091251 ]

ノミネート全30作品の最終結果については弊社サイト内記事にて公開中です。

https://www.sanyodo.co.jp/news/bksx-deracomi7result

大賞・準大賞作品の表彰として三洋堂書店から記念のトロフィーを進呈させていただきました。

大賞受賞記念トロフィー

ヤシン先生

準大賞受賞記念トロフィー

セレン先生・朝霧あさき先生

最終結果の発表にあわせて、三洋堂書店では明日3月10日(火)より順次「第7回#でらコミ！大賞フェア」を三洋堂書店創業祭開催(https://www.sanyodo.co.jp/news/evt_founding2026)の一環として各店店頭にて開催いたします。各作品の展開に加えて、大賞受賞作品「かみさまキツネとサラリーマン」各巻をお買い上げいただくと、先着でヤシン先生描き下ろし特製イラストカードを先着特典としてお付けするキャンペーンもあわせて実施いたします。

(C)Yashin「かみさまキツネとサラリーマン」大賞受賞記念特典イラストカード

配布開始：2026/3/10(火)～ 無くなり次第終了

対象店舗：三洋堂書店62店舗店頭(店舗一覧はこちら(https://www.sanyodo.co.jp/shop?prefecture=&keyword=&products=%E6%9C%AC))

ならびに三洋堂Web-shop(https://store.shopping.yahoo.co.jp/ys-sanyodo/)

三洋堂書店では、今後も「ほんとのであいのおてつだい」というミッションを通じて、お客様に対してさまざまな企画を提案致します。