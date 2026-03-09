テラチャージ、ヤエチカパーキングにEV用急速充電器4口を設置し、サービス開始

Terra Charge 株式会社

EV(電気自動車)向け充電サービス「Terra Charge(テラチャージ)」を展開するTerra Charge 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:徳重徹、以下「当社」)は、八重洲地下街株式会社(本社:中央区、代表取締役社長:窪田弘美、以下「八重洲地下街」)のヤエチカパーキングへ120kW出力のEV用急速充電器4口を設置し、サービス開始いたしました。

■背景

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、EVの普及と充電インフラの拡充が急加速しています。経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げるなど、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められています。

八重洲地下街は、日本最大級の地下ショッピングセンターである「ヤエチカ」の運営を通じて、持続可能な社会の実現に向けた環境負荷の低減や都市機能の向上を推進しています。このたび、その一環として、日本全国でEV充電インフラを展開するテラチャージ株式会社のサービスを導入いたしました。

ヤエチカ メイン・アベニュー

現在、国内では約6.8万口(※1)の充電器が設置されていますが、当社はその一角を担う規模のインフラ網を展開しています。設置施設やユーザーのニーズ、あるいは充電シーンに応じた柔軟な導入が可能であり、ご自宅からお出かけ先まで、場所を選ばずEVを充電できる環境整備に取り組んでいます。

当社のサービスは、施設の初期・維持・運用費用が無料であることに加え、日本製ハードウェアの採用により部品欠品リスクが少なく、24時間365日対応のコールセンターや決済・管理機能も完備されています。この高い信頼性と手厚いアフターメンテナンス体制により、運用側と利用者の双方が安心して利用できる環境を提供してまいります。

(※1) 経済産業省「充電インフラ整備促進に関する取組」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf)

■設置充電器詳細

ヤエチカパーキング

住所:東京都中央区八重洲2-1

充電器仕様:急速充電器(120kW / 1口最大90kW) 2基4口

料金:1分あたり44円(税込)

ヤエチカパーキングの内観画像ヤエチカパーキング設置充電器の画像

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能(ゲストモード対応)です。

EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

<アプリDLはこちら>

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

当社は今後も、商業施設・ホテル・観光地など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速して

まいります。

特に、今回のような都市部の基幹駐車場など、日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、

利用者の皆さまにとって最も使いやすい充電環境の構築を進めてまいります。また、地域の事業者・自

治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地:東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者:代表取締役社長 徳重徹

設立:2010年4月1日

URL:https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧:https://herp.careers/v1/terra

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL:info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム:https://terra-charge.co.jp/contact-ev/