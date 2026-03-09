アソビュー！抽選で計100組200名様に当たる「伊豆ぐらんぱる公園・伊豆高原グランイルミ＜学生ペアチケット＞プレゼントキャンペーン」が2026年3月9日（月）より応募開始！

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://app.adjust.com/138x1dst、以下：アソビュー！）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下：当社）は、学生の卒業旅行や春休みの思い出作りを支援するため、「伊豆ぐらんぱる公園」および「伊豆高原グランイルミ」の＜学生ペアチケット＞が抽選で合計100組200名様に当たるプレゼントキャンペーンが、2026年3月9日（月）より応募を開始いたします。

キャンペーン実施の背景

3月は卒業や進級を控え、友人や大切な仲間との思い出作りが最も活発になるシーズンです。

本キャンペーンは、このシーズンにお出かけする学生たちをターゲットにし、友人・カップル・グループでの思い出作りを支援すべく、企画いたしました。

春のうららかな気候に身をゆだね、レジャー施設で思いっきり遊んでみてはいかがでしょうか。

今回賞品となる「伊豆ぐらんぱる公園」は、アトラクションやジップラインが充実したアミューズメント施設として、「伊豆高原グランイルミ」は指折りの密度を誇る体験型イルミネーションとして、いずれもSNS映えするスポットです。昼の冒険も夜の幻想的な景色も、アソビュー！を通して最高の思い出を提供します。

伊豆ぐらんぱる公園・伊豆高原グランイルミ＜学生ペアチケット＞プレゼントキャンペーン概要- キャンペーン名：伊豆ぐらんぱる公園・伊豆高原グランイルミ＜学生ペアチケット＞プレゼントキャンペーン- 応募期間：2026年3月9日（月）～2026年3月18日（水）- 賞品：いずれか、または両施設への応募が可能です。- - 「伊豆ぐらんぱる公園」学生ペアチケット（50組100名様）- - 「伊豆高原グランイルミ」学生ペアチケット（50組100名様）- - ※内訳：学生2枚- - ※2026年3月19日（木）～2026年4月26日（日）までご利用いただけるチケットです。- 応募資格：アソビュー！アカウントをお持ちの方、または当選後にアソビュー！アカウントを作成いただける方／日本国内在住／応募者・同行者ともに、応募期間中の時点で中学生、高校生、短大生、大学生、大学院生、専門学校生の方（入場時に顔写真付きの学生証提示が必要）／本規約に同意いただける方（未成年者は親権者の同意が必要）- 応募方法：下記Googleフォームにて、必要事項（氏名・電話番号・メールアドレス）を入力してご応募ください。- - ※Googleフォームに記入したメールアドレスと、アソビュー！に登録（または登録予定）のメールアドレスが一致しない場合、抽選対象外となります。- 応募URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtvGaGgrkpSX3ZrYVByfnS1hF1GDktStZTtAgleqCadkQMeg/viewform- 当選発表予定：2026年3月19日（木）にアソビュー！アカウントにご登録のメールアドレス宛に当選案内を送付いたします。- - ※当選発表日は、運営上の都合により多少前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。規約（抜粋）- 当キャンペーンにご当選された場合、電子チケットでのご提供となります。お受け取りにはアソビュー！のアカウントが必要となります。- 本キャンペーンの運営に関して、当社が必要と判断した場合には、予告なく応募条件の変更、本キャンペーンの中断・終了、その他適切な措置を講じることができるものとします。- 本キャンペーンの当選権利を第三者に譲渡または転売することはできません。

そのほか詳細は、下記 キャンペーン応募規約 をご確認ください。

キャンペーン応募規約：https://www.asoview.com/note/7245(https://www.asoview.com/note/7245)

アソビュー！について

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/