笹川真生、4月29日(水)4th Album「CULTURE DRUG ORCHESTRA」リリース決定

笹川真生が2026年4月29日(水)に4枚目のフルアルバム「CULTURE DRUG ORCHESTRA」をリリースいたします。2025年4月にリリースした前作、3rd Album「STRANGE POP」から約1年ぶりの新作となります。

■4th Album「CULTURE DRUG ORCHESTRA」

▼アルバム概要

奇才、笹川真生の約1年ぶりとなるフルアルバム。2025年に発表した前作アルバム「STRANGE POP」で、ハイパーポップを通過した先でさらなるオルタナティブを爆発させた笹川真生。約1年ぶりとなる本作では、さらにジャンルをクロスオーバーさせ自身から湧き出るオルタナを具現化した形容不可な楽曲群が並ぶ。唯一のゲストボーカルとして声優の平塚紗依を迎えた「懐古主義わたし」も収録。

今作でまた、危うさと包容力を持った誰のものでもない音楽を更新する。

ジャケットアートワークは過去2作のアルバムに続き、イラストレーターのさめほしによる描き下ろし。

Blu-ray盤には2025年8月に前作アルバム「STRANGE POP」のレコ発として開催した東京キネマ倶楽部でのワンマンライブ「ひかりのそこ 第５層」の映像を、SOLD OUTとなった会場の熱気とともに完全収録したBlu-rayが同梱される。



パッケージは笹川真生公式Webサイトのほか、各ECショップ・CDショップで販売予定。

▼2026年4月29日(水) 発売

笹川真生 4th Album「CULTURE DRUG ORCHESTRA」

発売元: ALLT RECORD

販売元: THINKR



・Blu-ray盤（CD＋Blu-ray） | ALLT-0006 / \7,000（税込）

・通常盤（CD） | ALLT-0007 / \3,300 （税込）



【収録曲】

1. CULTURE DRUG ORCHESTRA

2. HAMETSUのねがい

3. 懐古主義わたし feat. 平塚紗依

4. きみになっていく

5. ゆうひ

6. 水泳教室

7. パレード

8. ちゅるちゅる

9. ゆうれいのまち

10. トゥ・ビート

11. SADMACHINEENSEMBLE

12. 脳ない

13. かみさま

Lyrics, Music & Arrangement: 笹川真生

Mixed by 池田 洋 (hmc studio)

Mastered by 吉良武男 (TEMAS)

Jacket Artwork: さめほし

【Blu-ray収録曲】

笹川真生「ひかりのそこ 第５層」at 東京キネマ倶楽部

1. わかちあうこと

2. コンタクティ

3. ですから、灼けました

4. Dokujoutai

5. 逆光

6. 美しい術

7. 最低

8. ないてわめいてきらめいて

9. ささやき－いのり－えいしょう－ねんじろ！

10. ダイブ・ダイブ

11. 溢れちゃった

12. 光にしないで

13. はじめての世界征服

14. 不細工

15. このほしにうまれて

■レコ発となる初の東名阪ワンマンツアー開催

さらに、すでに発表済みの5月開催となる初の東名阪ツアー【笹川真生 単独巡業「ひかりのそこ 第６層」】がこの最新アルバム「CULTURE DRUG ORCHESTRA」のレコ発ツアーとして開催いたします。

【笹川真生 単独巡業「ひかりのそこ 第６層」】

▼2026年5月15日(金) 愛知 名古屋 ell.FITS ALL

OPEN 18:00 / START 19:00

▼2026年5月16日(土) 大阪 梅田 Shangri-La

OPEN 17:00 / START 18:00

▼2026年5月23日(土) 東京 恵比寿 LIQUIDROOM

OPEN 17:00 / START 18:00

［チケット］

\5,800（税込） ＋ドリンク代

URL: https://eplus.jp/sasagawamao/

［サポートメンバー］

G: 秋好佑紀

B: 田中雄大

Dr: 嶋英治

Key: 澤田千冬

［主催・企画］THINKR

［制作・進行］ALLT STUDIO

■その他LIVE情報

【IMAIKE GO NOW 2026】

▼2026年3月20日(金) THE BOTTOM LINE / CLUB UPSET / 3STAR IMAIKE / HUCK FINN / Tokuzo

https://imaikegonow.com/

【Chapter tour 2026】

▼2026年3月21日(土) 新宿MARZ

w) yeti let you notice / colormal

【SYNCHRONICITY'26】

▼2026年4月11日(土) Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / SHIBUYA CLUB QUATTRO / Veats Shibuya / WWW / WWWX / TOKIO TOKYO / SHIBUYA FOWS 他

https://synchronicity.tv/festival/

【"MCMC" Produced by MOTTO MUSIC & VIRAL】

▼2026年4月19日(日) Zepp Shinjuku (TOKYO)

https://motto.zaiko.io/e/mcmclive

【NIGHT HIKE - scramble - ’26】

▼2026年5月17日(日) Spotify O-EAST / WOMB / duo Music Exchange / clubasia / Z MARUYAMA

https://nighthike.net/

【Oaiko FES 2026】

▼2026年6月7日(日) WWW X / WWW / TOKIO TOKYO / SHIBUYA FOWS / SHIBUYA XXI

https://oaikofes.jp/

【YATSUI FESTIVAL! 2026】

▼2026年6月20日(土) Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest 5F / Spotify O-nest 6F / Spotify O-Crest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 shibuya / WOMBLIVE / shibuya 7thFLOOR

https://yatsui-fes.com/

NOW ON SALE（2025年4月16日(水) 発売）

笹川真生 3rd Album「STRANGE POP」

\3,000＋税 / SSGW-0005

1. コンタクティ

2. ですから、灼けました

3. Dokujoutai

4. 逆光

5. 美しい術

6. 最低

7. ないてわめいてきらめいて feat. 花譜

8. ささやき－いのり－えいしょう－ねんじろ！

9. ダイブ・ダイブ

10. 溢れちゃった

11. 光にしないで

12. はじめての世界征服

13. 不細工

14. このほしにうまれて



Guest Artist

M1. Djent Guitar: 君島大空

M7. Vocal: 花譜

M8. Bass: 田中雄大 (ユアネス)

M11. Chorus: 花譜, 理芽

All Mixed by 池田洋 (hmc studio)

Mastered by 吉良武男 (TEMAS)



Jacket Artwork: さめほし

Streaming / Download

https://mao-sasagawa.lnk.to/STRANGE-POP

販売ショップ一覧

https://www.maosasagawa.jp/products/ssgw000-0005

アルバムコメント一覧

https://www.maosasagawa.jp/blogs/blog/20250516starangepopcomment

■笹川真生 プロフィール

シンガーソングライター。

中学生の頃、ニンテンドーDSの『大合奏！バンドブラザーズ』で遊び感覚で音楽制作を始め、その後DTMで本格的な作曲活動へ。

自身の活動に加え、数多くのアーティストへの楽曲提供や編曲に携わり、作家としても幅広く活躍している。

ドリームポップ、サイケデリック、シューゲイザー、オルタナティヴなど多様なジャンルに触発されながら、笹川の生み出す楽曲は繊細さと凶暴さを併せ持つ独自のサウンドスケープを生み出す。そこには、初めて触れるような異次元の響きがあり、繊細で美しく、危うさを秘めた歌詞の世界が聴く者の心を捉えて離さない。

その音楽は、まるで救済のように聴き手に浸透し、ファン増殖中。

危うさと包容力が共存する、誰のものでもない音楽。

HP https://www.maosasagawa.jp/

Twitter https://twitter.com/huyuyasumi_

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCd0oSpX1KiQ0pBl8g4XcwOQ

Instagram https://www.instagram.com/yukigunidog/

（株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）