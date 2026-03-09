ビリケンのアートイベント 「BILLIKEN CREATORS OSAKA 2026」来場者特典情報&関連プロジェクトの最新情報を公開!

田村駒株式会社

田村駒株式会社(所在地：大阪府大阪市、代表者：堀清人)が一般財団法人大阪デザインセンターとの共催にて開催する、ビリケンを通じた新たな文化発信を目指すアートイベント「BILLIKEN CREATORS OSAKA 2026」の関連プロジェクトの最新情報を公開いたします。

■ BILLIKEN CREATORS OSAKA 2026 開催概要

会期： 2026年3月12日（木）～3月15日（日）

会場： 田村駒株式会社 大阪本社 2階ショールーム

入場料： 無料

1．来場者限定 BILLIKEN・ラッキーチャームシールプレゼント!

イベント期間中ご来場いただき、ビリケン公式Instagramアカウントをフォローのうえ、気に入った作品の投稿を再投稿（複数可）またはコメント（複数可）していただいた方に、会場限定、幸運のお守り「BILLIKEN・ラッキーチャームシール」をプレゼントいたします。

128作品の中から、気に入ったビリケンアートを応援してください。

2．OMO7大阪（おも）by 星野リゾートでの期間限定展示

BCO2026出展作品の中から、OMO7大阪のスタッフにより選定された作品を、サテライト展示としてOMO7大阪 1階エントランスにて公開いたします。

イベント終了後もビリケンアートをお楽しみいただけるチャンスです。

ぜひお立ち寄りください。

会期： 2026年3月16日（月）～3月31日（火）

会場： OMO7大阪 by 星野リゾート 1階エントランス

【OMO7大阪 by 星野リゾート】

所在地:

大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目16番30号

アクセス:

JR「新今宮」駅東出口より左手目の前

南海電鉄「新今宮」駅北出口より右手目の前

大阪メトロ「動物園前」駅6番出口より左手高架下を抜けて、左手目の前

OMO7大阪 by 星野リゾート公式ホームページ:

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7osaka/

3.「I’m BILLIKEN」スマートフォンアクセサリー新発売

株式会社FOXが展開するオンデマンドプリントサービス「caseplay」より、「I’m BILLIKEN」のスマートフォンアクセサリーを2026年3月9日（月）より販売開始いたします。

「I’m BILLIKEN」は、大阪を拠点に活躍する人気アーティストであり、サーフアートの第一人者でもある、豊田弘治氏による2025年のBILLIKEN CREATORS OSAKA 2025の出展作品です。

6種類の洗練されたデザインを展開し、iPhone、Xperia、Pixel、Galaxyなど160機種以上に対応する幅広いラインナップで提供いたします。

商品詳細ページ：

https://caseplay.shop/pages/billiken-01?utm_source=referral&utm_medium=pop&utm_campaign=billiken-01(https://caseplay.shop/pages/billiken-01?utm_source=referral&utm_medium=pop&utm_campaign=billiken-01)

【株式会社FOX】

所 在 地：

東京都千代田区有楽町1-1-2

代表取締役：

五十畑 理央

FOX.INC URL: https://foxinc.jp

FOX ONLINE STORE URL: https://store.foxinc.jp/

田村駒株式会社は、BILLIKEN CREATORS OSAKA 2026を通じ、ビリケンを起点とした新たな文化創出および企業・クリエイター連携の可能性を広げてまいります。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■ ビリケンクリエイターズオーサカとは

2022年にスタートした、「ビリケンをアートに、オーサカを元気に」をテーマとするアートイベントです。絵画、立体、フィギュアなど多様なジャンルの作品が一堂に会し、観光客や地元住民が気軽にアートを楽しめる場として定着しています。

企業や自治体と連携しながら、クリエイターの活動の場を広げる取り組みを継続的に展開しています。

