組込型金融のGeNiE、株式会社カンムが提供する1,400万DLのVisaプリペイドカード「バンドルカード」内で新サービス「バンドルカードローン」提供開始

GeNiE株式会社

GeNiE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤雄一郎、以下「GeNiE」）は、株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻渉、以下「カンム」）との業務提携を開始し、GeNiEが提供するレンディング（貸付）機能に特化した組込型金融サービス「マネーのランプ」が、カンムが提供するVisaプリペイドカードアプリ「バンドルカード」に導入されたことをお知らせします。

これに伴い、2026年3月9日（月）より「バンドルカード」アプリにて、貸付サービス「バンドルカードローン」の提供を開始いたします。

■決済を起点に金融体験を再設計する「Re: バンドルカード」プロジェクトの第一弾に「マネーのランプ」が採用

1,400万DLを超えるVisaプリペイドカードサービス「バンドルカード」を提供するカンムは、「様々な金融サービスが日常に溶け込み、意識せずとも助けられている状態」を実現するサービスを目指し、Re: バンドルカードプロジェクトを推進しています。

また昨今、物価上昇が続くなか、急な出費や支払いに対して、「もう少し柔軟にお金をやりくりしたい」「必要なときにまとまった資金を確保したい」という声が広がりつつある一方で、手軽に資金にアクセスできる手段は依然として限定的であり、今のライフスタイルに合わせた新たな金融サービスの形が求められています。

そのようなニーズに応えるため、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組込型金融サービス「マネーのランプ」を提供するGeNiEは、より自然に活用できる資金アクセスのあり方を追求するRe: バンドルカードプロジェクトに共感し、その第一弾として「マネーのランプ」を活用した「バンドルカードローン」を開発・ローンチする運びとなりました。

■「バンドルカードローン」について

「バンドルカードローン」は、日々の生活で利用されているバンドルカードの体験の中で自然に利用できるアプリ完結型ローンサービスです。お申込みからお借入れまで一貫してアプリ内で利用でき、必要なときにまとまった資金を確保できる選択肢を提供します。

「バンドルカードローン」の特長：

■「マネーのランプ」について

- 急な出費でもすぐに使える： ローンのお金は金融機関口座へ入金。チャージではなく現金で引き出せるので、さまざまな用途ですぐに活用できます。- バンドルカードアプリで完結： お申し込みから書類の提出、入金までバンドルカードアプリで完結するのでお気軽にご利用いただけます。- 月々の負担を抑える分割払い： 借りたお金は分割で返済。月々の支払い金額を抑えられ、計画的にご利用いただけます。

顧客の願いを叶える“あなたらしい”金融サービス

「マネーのランプ」は、レンディング（貸付）機能に特化した組込型金融サービスです。

レンディング事業は、貸金業ライセンスの取得や厳格な法対応、金融庁による監督指針などを遵守するための態勢整備が必要であり、参入障壁の高いビジネスです。しかし「マネーのランプ」であれば、最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現します。これにより、エンドユーザーは普段から利用しているショッピングサイトやアプリ内で商品を購入する際、迅速にレンディングサービスへ申し込むことができ、必要な資金をその場で受け取ることができます。顧客の資金ニーズが高まっているタイミングでのシームレスな金融サービスの提供を可能にすることで、顧客体験の向上および企業の収益向上に貢献します。

「マネーのランプ」の特長：

１.初期費用・貸金業ライセンス不要で早期に収益化可能

２.最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現

３.アコム100％出資のフィンテック企業だから提供できる高精度の与信システム

サービスページ：https://genie-ml.com/money-lamp/

■「バンドルカード」について

最短1分で発行できるVisaブランドのプリペイドカード※1です。日本を含む全世界200以上の国と地域にあるVisa加盟店でご利用が可能で※2、チャージ式で利用金額がわかりやすい安心感から多くの方々に支持されております。また、アプリから金額を入力すると即座にチャージできる「ポチっとチャージ」※3など、便利な機能も搭載されています。スマートフォンアプリに表示してネットショッピングで使える「バーチャルカード」のほか、実店舗でもご利用いただけるプラスチック製カードの「リアル」「リアル＋（プラス）」※4が発行できます。また、Android端末に限り、Visaのタッチ決済にも対応しており、スマートフォンをかざすだけでお支払いいただけます。

※1 ご利用には年齢等の所定の条件があります。未成年の方は保護者の同意が必要になります。

※2 カードの種類によってはご利用いただけないVisa加盟店がございます。

※3 ポチっとチャージは株式会社セブン銀行の提供するサービスを利用しています(ご利用には手数料・年齢確認・審査がございます)

※4 リアル＋（プラス）は本人確認が必要です。

・GeNiE株式会社について

会社名：GeNiE株式会社

本社所在地：東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

代表者：代表取締役社長 齊藤 雄一郎

設立：2022年4月1日

URL：https://genie-ml.com/

・株式会社カンムについて

会社名：株式会社カンム

所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階

代表者：代表取締役 八巻渉

設立：2011年1月14日

URL：https://kanmu.co.jp/