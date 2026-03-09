カバー株式会社、ソニー株式会社が開発中の「TCGセンシングシステム」初の実証実験を実施し、『ホロカ』対戦を進化

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：谷郷元昭、以下、カバー）は、弊社が運営する『hololive OFFICIAL CARD GAME（以下、ホロカ）』において、ソニー株式会社（以下、ソニー）が開発中の「トレーディングカードゲームセンシングシステム（以下、TCGセンシングシステム）」を用いたリアルタイムでトレーディングカードゲーム（TCG）にデジタル演出を融合させる初の実証実験を実施したことをお知らせいたします。

本取り組みは、2026年2月28日のYouTubeでのオンライン配信、および同年3月6日～8日に開催された『hololive SUPER EXPO 2026』のステージイベントにおいて実施され、アナログなトレーディングカード対戦にデジタル演出を融合させた革新的な対戦体験を創出し、お披露目いたしました。

スマホやタブレットのカメラを利用する「TCGセンシングシステム」の導入により、カードの加工 (例 : 2次元バーコード、RFID) を必要とすることなく、カードの種類や対戦状況を即座に認識し、カード効果発動時のCG演出や、試合進行に応じた解説を自動でイベント会場のスクリーンに表示することが可能となりました。これにより、従来の「ホロカ」が持つコレクション性や戦略性といった魅力はそのままに、遠隔地対戦が可能になり、プレイヤーだけでなく観戦者にも高い臨場感を提供し、リアルとバーチャルを融合させたこれまでにない対戦体験を実現いたしました。

カバーは今後も、最新技術による臨場感あふれるホロカ対戦を通じて、その魅力を世界中のファンへ届けるとともに、これまでにないエンターテインメント体験の提供と、さらなるプレイヤー層の拡大を目指してまいります。

取り組みの展開実績

・オンライン配信での活用

2026年2月28日、YouTubeの「hololive OFFICIAL CARD GAME【公式】」チャンネルにて、「TCGセンシングシステム」初の実証実験を実施いたしました。

リアルタイムで表示される演出やガイダンスにより、視聴者からは「まさに革命」「夢の技術すぎる」「こうした進化を待っていた」といった、大きな反響をいただきました。

配信日：2026年2月28日（土）

番組名：【ホロカ】TCG業界に革命起きる…！？夢の新技術でホロカを遊んでみた！

URL：https://youtu.be/9oy-aT6Russ

・『hololive SUPER EXPO 2026』ステージイベント

『hololive SUPER EXPO 2026』のステージイベントでは、会場のファンとオンライン視聴者の双方に向け、大画面での迫力あるデジタル演出を交えた対戦を披露いたしました。

ステージ開催日（配信日）：2026年3月8日（日）

ステージ名：出張版！ホロカニュースLIVE in EXPO2026

URL：https://www.youtube.com/watch?v=qD-rlwqupDo?si=vQf3URH9P4rt3Pln&t=17990(https://www.youtube.com/watch?v=qD-rlwqupDo?si=vQf3URH9P4rt3Pln&t=17990)

「トレーディングカードゲーム（TCG）センシングシステム」について

ソニーが開発中の「TCGセンシングシステム」は、モバイル端末のカメラを利用した独自のセンシング技術（特許出願済）で盤面を認識し、従来のトレーディングカードゲーム対戦に、リアルタイムでデジタル演出を融合させる革新的なシステムです。トレーディングカードゲームのオンライン／オフライン対戦のいずれにも対応し、離れた場所にいるプレイヤー同士でも、お互いの盤面をデジタルデータとして共有することで、リアルなカードを使いながらオンライン上で臨場感のある対戦が可能となります。

デジタル演出やガイダンスを自動的に表示することで、ルールを覚えたり、プレイエラーを防止したり、プレイヤーの対戦体験をより豊かにし、競技性向上に貢献することを目指して開発が行われています。また、対戦相手を見つけるというトレーディングカードゲームにおける課題の一つに対する解決策として、AI対戦の提供を予定しています。さらに、センシング技術を活用した自身の対戦結果の振り返りや、世界中の対戦を観戦してその結果を閲覧できる仕組みの実現を目指しています。

【「TCGセンシングシステム」に関するお問い合わせ】

担当部署：ソニー株式会社 クリエイティブインキュベーション部門

会社概要

■hololive OFFICIAL CARD GAMEについて

『hololive OFFICIAL CARD GAME』は、ホロライブプロダクションのタレントをモチーフにしたトレーディングカードゲームです。プレイヤーは「ファン」としてメンバーを応援し、共にステージを作り上げる喜びを競い合います。

「共に創り、共に競う（きょうそう）」をコンセプトに、推し活＝「ホロ活」を追体験できるのが特徴です。2024年 9月の発売以来、ホロライブファンのみならず、多くのTCGプレイヤーからも高い支持を得ています。

・公式サイト：https://hololive-official-cardgame.com/

・公式X：https://x.com/hololive_OCG

・公式YouTube：http://www.youtube.com/@hololiveOCGch

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が9,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地：東京都千代田区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp

