【ＢＳ日テレ】特大餃子！？声優‘浪川大輔‘が矢作と初めて語り合う！

3月10日（火）、3月17日（火）よる9時54分から放送の「多幸飲み紀行」は、ルパン三世の‘石川 五ェ門‘役でおなじみ人気声優‘浪川大輔‘をゲストに迎え、東京港区三田にある、大衆居酒屋「火鼓壱」へ。ブランド鶏の筑波鶏の炭火焼や、毎日豊洲から仕入れる海鮮料理が人気のお店。

■3月10日（火）放送回

早速タコハイで乾杯。話題は浪川の芸歴へ。矢作が同期について尋ねると、浪川は「山寺宏一さん」と答える。芸歴の長さに矢作は驚き、トークが広がる。そんなトークの中で、料理は「手作り大餃子」を注文。矢作は「本当は小さい餃子の方が好き」「シュウマイも小さい方が好き」と持論を展開。「（小さいから）おせちは好きなんですか？」という浪川の問いかけにも、「おせちは違う」と即答し、現場は笑いに包まれる。その後、注文した「手作り大餃子」が到着。すると、小さい食べ物が好きと語っていた矢作が、「美味しい！食感、歯ごたえ、完璧だね！」と大絶賛する展開に。浪川も「あんなに（小さい食べものが好きと）言っていたのに…」と笑いながら、「（お酒と）合う！」と餃子の味わいを堪能した。さらに‘和牛の朴葉焼き‘も登場。浪川は「おいしい！すごい味付けされているわけではなく、お肉の味だけで十分！」とこちらも高評価。番組終盤の恒例の多幸話では、浪川が「ライフハックにはまっている」エピソードを披露。ちょっとした幸せを感じながら番組はエンディングを迎えた。

■3月17日（火）放送回

話題は‘石川 五ェ門‘の役作りに。演じ方を前任者に寄せるのかどうか聞かれた浪川は「HUNTER×HUNTERは寄せない方向でという指示があったけど、ルパンに関しては…」と聞くと矢作は「クリカン（栗田貫一）さんのせいだね！」と笑う。

注文した‘菜の花とあさりの酒蒸し‘が到着。器にとりわけながら、‘声優と芸人の飲み会文化‘の違いについて、矢作が持論を展開する。先輩芸人のギャラ事情について矢作が熱く語る場面では、浪川が「菜の花おいしい！ アサリおいしい！」と料理の感想を差し挟み、息の合ったトークを展開。その後も、浪川が高校時代の話を披露。「短距離のオリンピック候補までいった」と話すと矢作は「声優で足速いって珍しい！」と笑う。番組最後のお客さんの「多幸話」では、“大谷翔平の試合を生で観戦できた”というエピソードが紹介され、幸福感あふれる空気の中で乾杯し、笑いと温かさに包まれながら番組は幕を閉じた。

