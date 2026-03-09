『ブラックスター -Theater Starless-』は6.5周年！ゲーム内キャンペーンやオンリーショップを開催中！
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するスマートフォン向けアプリゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』は、アプリ配信開始から6.5周年を迎えることを記念して、ゲーム内キャンペーンおよびアニメイトオンリーショップを開催中です。
ゲーム内では、最大65連続無料ガチャをはじめとする豪華キャンペーンを実施。そして、開催中のアニメイトオンリーショップでは、これまでにYSK氏が撮り下ろしたイラストをグッズ化！
さらにXでは、ユーザー投票の結果をもとにYSK氏制作の新規撮り下ろしキャストが決定する投票企画を開催中です。
■最大65連続無料ガチャも！6.5周年ゲーム内キャンペーン
6.5周年を記念したゲーム内キャンペーンを実施いたします。
▼最大65連続無料ガチャ
6.5周年を記念した無料ガチャを開催いたします。
毎日1連無料ガチャ:2026年3月8日(日)15:00～3月31日(火)4:59
10連無料ガチャ:2026年3月31日(火)5:00～3月31日(火)23:59
上記に加え、32連分のキャンペーンガチャ券がログインボーナス、および特別チャレンジ報酬として獲得可能です。
▼ログイン7日目にもらえる「★5確定ガチャチケット」
6.5周年を記念したログインボーナスを開催いたします。
期間中7日間ログインすることで、無償ダイヤ最大1,000個、6.5周年キャンペーンダイヤガチャ×10、最終日には★5確定ガチャチケットを獲得できます。
開催期間:2026年3月8日(日)15:00～3月31日(火)23:59
▼毎日チャレンジ！「セレクトログインボーナス」
期間中、ログイン時に1日1回挑戦できるセレクトログインボーナスを開催いたします。
3つの報酬から1つを選び、対象アイテムを当てることで報酬が獲得できます。
報酬には無償ダイヤ300個も…！ぜひ毎日ログインして最大7,200ダイヤ獲得にチャレンジしてください。
開催期間:2026年3月8日(日)15:00～3月31日(火)23:59
▼WebStoreでEXカードと交換できる「WEBSTOREポイント」を実装
ブラスタWebStoreでEXカードと交換できる「WEBSTOREポイント」を実装いたします。
「WEBSTOREポイント」は、ブラスタWebStoreで購入するとその税込金額10%分のポイントを獲得でき、ポイントが貯まるとWebStore限定EXカードなどと交換ができます。
詳細はブラスタWebStoreをご確認ください。
ブラスタWebStore:https://webstore.blackstar-ts.jp/
■6.5周年記念Xアイコンプレゼントキャンペーン、「キス」をコンセプトにした撮り下ろし投票企画を実施！
SNS企画として、Xアイコンプレゼントキャンペーンを実施いたします。プレゼント対象のアイコンは1stアルバムのKVを活用したケイ、黒曜、リンドウ、ミズキ、モクレンの5種類が対象です。
さらに、「Kiss You Collection」と題した投票企画では、「キス」をコンセプトにYSK氏撮り下ろしのビジュアル制作が決定！キャスト全28名をチームの垣根を超えた7グループに分け、最もテーマに合うと思うグループに投票！投票結果をもとに撮り下ろしキャストが決定します。
あなたはどのキャストのキスが見たいですか？ぜひ奮ってご参加ください。
■『ブラックスター -Theater Starless-』6.5周年記念 アニメイトオンリーショップ
開催期間 2026年3月7日(土)～3月29日(日)
・オンリーショップ店舗:新宿店
・応援店:仙台店、札幌店、名古屋店、福岡パルコ店、大阪日本橋店
※応援店につきましては売り場の一部にて商品展開を行い、オンリーショップ同様特典配布を行わせていただきます。
6.5周年記念アニメイトオンリーショップ特設ページ:https://www.animate.co.jp/onlyshop/34180/
◆グッズ情報
・缶バッジ 季節衣装 カードイラストver.(全28種/ランダム)
・缶バッジ 6.5周年ver.(全5種/ランダム)
・ビジュアルフォトカード 季節衣装 カードイラストver.(全56種/ランダム)
・アクリルスタンド 季節衣装 カードイラストver.(全28種/オープン)
・ジオラマアクリルスタンド 6.5周年ver.(全5種/オープン)
・色紙 6.5周年ver.(全5種/ランダム)
・CDジャケットアクリルコースター 6.5周年ver.(全10種/ランダム)
◆ご購入特典
期間中、開催店舗にて『ブラックスター -Theater Starless-』関連のキャラクターグッズを
ご購入2,200円(税込)毎に 【ステッカー(全33種)】を1枚プレゼント！
また、対象商品を1会計15,000円(税込)以上ご購入で〈抽選用シリアル〉を1枚お渡しいたします。応募していただいた方の中から抽選で、〈ステッカー全種コンプセット(全33種)〉を3名様にプレゼント！詳細はアニメイトオンリーショップ特設ページをご確認ください。
※内容は諸般の事情により変更・延期・中止となる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。
※特典はお選びいただけません。
※ご予約いただいた商品はお引き取り時に特典のお渡しとなります。お引き取りの時点で特典が終了となっている場合は何卒ご容赦ください。
◆ゲームアプリ情報
タイトルブラックスター -Theater Starless-
配信形式スマートフォン(iOS/Android)
ジャンルワルメン応援＆リズムゲーム
配信開始配信中
著作権表記(C) 2019 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
公式サイト https://blackstar-ts.jp
公式X https://x.com/Blackstar_ts
■アプリのダウンロードはこちら
iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1457688497
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.pds
■株式会社DONUTSについて
クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。
10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、
高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。
所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者：代表取締役 西村啓成
設立：2007年2月5日
事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト：https://www.donuts.ne.jp/