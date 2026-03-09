寄付会員プログラムに関するお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

平素より、日本バドミントン協会の活動へのご支援を賜りありがとうございます。

この度、公益財団法人日本バドミントン協会（東京都新宿区、代表理事 会長：村井満、以下「BAJ」）は、法人寄付会員に加え、『個人寄付会員』を新設し、募集を開始いたしましたことをお知らせいたします。

BAJでは、スポーツを通じて「こころが躍る・豊かな」世界を創ることを目指し、「健やか（心身の健康/ウェルビーイング）」「育む（豊かな人間性）」「つなぐ（多様性の受容/分断からの脱却）」をキーワードに、トップアスリートの強化からジュニア世代の育成、老若男女幅広い方々へのバドミントンの普及などに取り組んでいます。

その実現に向け、性別、年齢を問わず、誰もがフェアでオープンにバドミントンを楽しめる環境を育み、いつでもどこでも自由にプレーできるスポーツへと発展させていきたいと考えています。バドミントンを通じて生涯にわたり健康であり続け、プレーする喜びを分かち合える豊かな社会の実現に向け、その未来を共に創ってくださる会員を広く募集しております。個人寄付会員プログラムを通じて、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【個人寄付会員について】

■年 会 費：一口10,000円

■期 間：入会金納入の翌月から1年間

■寄付の方法：クレジットまたは銀行振込

■特 典：１．芳名録の掲載

２．活動報告書の提供

３．税制上の優遇措置

■申し込み先：https://congrant.com/project/baj-badminton/20979