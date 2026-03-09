【3月19日13:00~16:40/オンライン/参加無料】PR実績100万件のインフルエンス・プラットフォームを展開するtoridoriグループが、“食品ECのための戦略セミナー”に登壇！！

株式会社トリドリ

各種インフルエンス・プラットフォーム事業を展開する株式会社トリドリ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：中山貴之、東証グロース：9337、以下「toridori」）のグループ会社である株式会社Vooster（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宮翔太、以下「Vooster」）が、2026年3月19日（木）13時よりオンラインで開始予定の「食品ECのための戦略セミナー」に、他6社と共に登壇いたします。

セミナー実施の背景

昨今、食品EC市場は拡大を続ける一方で、「集客はできているが利益が残らない」「配送コストの増大が経営を圧迫している」といった、業界特有の構造的課題に直面する企業が増えています。

本セミナーでは本質的な利益最大化を目指し、各分野のエキスパートが最新事例に基づいた具体的なプロセスを公開します。モールや自社サイトを活用した「販路拡大」、顧客体験の向上を通じた「LTV（顧客生涯価値）の最大化」、そして収益性を根底から支える「バックヤードの効率化」という3つの重要領域を軸に、持続的な成長を実現するためのノウハウを徹底解説いたします。

このような方におすすめです。

・食品販売で自社ECやモール出店を検討中の方

・効率よく「お取り寄せ層」を集客したいマーケティング担当の方

・配送コストを抑え、物流の効率化で利益を改善したい経営者の方

・モールでの利益率向上を目指し、効率的な広告運用を知りたい責任者の方

皆様のご参加を心よりお待ちしております！

https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260319/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260319_vooster#order(https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260319/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260319_vooster#order)

開催概要

タイトル：2026年度を迎える前に見直したい！食品ECのための戦略セミナー

開催日時：3月19日（木）13:00~16:40

参加費：無料

参加方法：Zoomでの開催となります。

下記「お申込みフォーム」よりご登録いただきますと、ZoomのURLが届きます。

当日はお時間になりましたら、指定のURLからご入室ください。

お申し込みフォーム：

https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260319/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260319_vooster#order(https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260319/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260319_vooster#order)

参加企業：

SHOPLINE Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大山廣貴）

株式会社Vooster（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宮翔太）

株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤孝徳）

株式会社インターカラー（本社：東京都新宿区、代表取締役：塩田陽一）

株式会社visumo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋直樹）

successfee株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田幸雄）

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎）

タイムスケジュール/内容

13:00~13:05｜オープニング

アジェンダのご案内。

13:05~13:35｜第1部

SHOPLINE Japan株式会社・食品ECにおける国内越境ECの可能性

13:35~14:05｜第2部

株式会社Vooster・2026年の勝ち筋はSNSでの『口コミ』活用。高品質UGCで購入の最後の一押しを作る、食品ECの新常識

14:05~14:35｜第3部

株式会社Shippio・SCM部が売り上げ増加のドライブに。輸入EC企業が取り組むべき貿易DXの全貌

14:35~15:05｜第4部

株式会社インターカラー・TVCMの空き枠を生かした食品通販のノーリスクの集客事例

15:05~15:35｜第5部

株式会社visumo・集客コストを抑えたSEO対策からF2転換施策、ファン化まで。食品ECでのUGC活用最前線

15:35~16:05｜第6部

successfee株式会社・広告費ゼロから売上の柱を作る！食品EC向け「成功報酬型」販路拡大術「successfee」と「successfee matching」

16:05~16:35｜第7部

株式会社ぐるなび・デジタルだけでは届かない、顧客を動かす『最後の一手』。 EC事業者が飲食店でのリアル体験を武器にすべき理由とは？

16:35~16:40｜クロージング

終わりのご挨拶。

当グループのVoosterに関する取り組みの詳細は下記リリースもご覧ください。

https://toridori.co.jp/news/toridori-vooster-launch/

『Vooster』お問い合わせフォーム

https://vooster.net/top/contact

株式会社トリドリ（toridori）について

toridoriは「『個の時代』の、担い手に。」をミッションに、インフルエンサーマーケティングに特化した各種サービス（インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』『toridori base』、Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』、インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』、ブランド立ち上げ支援『toridori made』）を提供するマーケティング企業です。

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）のアカウントを誰もが持ち、個人の影響力が社会を動かす時代に、独自のネットワークを駆使し、インフルエンサーの個性を最大化して企業プロモーションに活用するサービスを提供しております。

【会社概要】

商号 ： 株式会社トリドリ（toridori inc.）

所在地 ： 東京都渋谷区円山町28-1

代表者 ： 中山 貴之

設立 ： 2016年6月1日

電話番号：03-6892-3591（代表）

事業内容 ： インフルエンス・プラットフォーム事業

▼企業サイト：https://toridori.co.jp/

▼インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/

▼Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/likes/

▼インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』公式サイト：https://toridori.co.jp/ad/

▼ブランド立ち上げ支援『toridori made』公式サイト：https://toridori.co.jp/made/