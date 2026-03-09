ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター　特別企画「ホグワーツからの招待状」を盛り上げる　映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の名場面にちなんだ限定フードが登場

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社

世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念し、2026年3月18日（水）から9月6日（日）までの期間限定で特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催します。館内のレストランとカフェでは特別企画開催に合わせ、物語のはじまりであるホグワーツ入学の名場面をテーマに、本企画を盛り上げる限定フード＆スイーツを展開します。

また、毎年春はバタービールシーズンとして、世界各地でバタービールにまつわるイベントが開催されています。スタジオツアー東京では、バタービールシーズンを盛り上げる新作スイーツメニューが登場すると共に、世界最大のバタービールバーでご注文いただけるバタービールと対象のフードメニューをご注文いただいたお客様に、数量限定で缶バッジをプレゼントするキャンペーンを実施します。

■映画のワンシーンを思い起こさせる限定メニューが登場

ハリーが初めてホグワーツへと足を踏み入れた“物語のはじまり”を追体験できる本企画にあわせ、映画の印象的なシーンをモチーフにしたスペシャルメニューが登場します。ハリーのもとに届いた大量の入学許可証を表現した「入学許可証のクレープ」は、3種のフレーバーであの象徴的な場面を再現。ホグワーツ魔法魔術学校での“組分けの儀式”をテーマにした「組分け帽子チョコレートタルト」は、カットすると4寮いずれかのカラークリームが現れる遊び心あふれる一品です。さらに、初のクィディッチ対戦をイメージした「クィディッチピザ ～グリフィンドールVSスリザリン～」や、物語後半の緊張感を象徴する「プレミアムバーガー ～禁じられた森～」も登場。黒いアイオリソースやバルサミコクリームソースで森の怪しげな雰囲気を演出し、映画の世界観を五感で楽しめるメニューが揃っています。

これらの限定メニューはすべて、特別企画「ホグワーツからの招待状」の開催期間中のみお楽しみいただけます。物語のはじまりを祝う特別なひとときを、ぜひ“味わいながら”ご体験ください。

■バタービールシーズン到来！人気のバタービール味のスイーツに期間限定メニューが追加

スタジオツアー東京とハリー・ポッター ショップ 原宿では、春のバタービールシーズン到来に合わせたキャンペーンを展開します。スタジオツアー東京とハリー・ポッター ショップ 原宿で、バタービールと指定商品をお買い上げいただいたお客様に缶バッジをプレゼント。さらに、スタジオツアー東京のフロッグカフェでは新作スイーツの「バタービールミニサンデー」を期間限定で販売。魔法

界で大人気のドリンク、バタービールをドリンクやスイーツで是非ご堪能ください。

バタービールシーズン概要

実施期間：3月18日（水）～7月17日（金）

実施場所：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京、ハリー・ポッター ショップ 原宿

缶バッジ配布：スタジオツアー東京のバタービールバーおよびフロッグカフェ、フードホールそれぞれにて対象商品を2点お買い上げごとに缶バッジ1個プレゼント。

ハリー・ポッター ショップ 原宿のバタービールバーで、バタービールを含むフード2点をお買い上げごとに缶バッジ1個プレゼント。

※なくなり次第終了。

※詳細はスタジオツアー東京とハリー・ポッター ショップの公式Xにてご確認ください。

■「ホグワーツからの招待状」限定メニュー概要

＜提供場所：バックロットカフェ＞

入学許可証のクレープ \1,800（税込）

苺ミルク・チョコバナナ・ティラミスの３種のレタークレープで、ハリーに届いた大量の入学許可証を表現しました。

プレミアムバーガー ～禁じられた森～ \2,500（税込）

黒いアイオリソースとバルサミコクリームソース、黒いトマトリーフで禁じられた森の怪しげな雰囲気を再現しました。ハーブスパイスを振りかけた香り高いチップスをお楽しみください。

ダイアゴン横丁の買い物リストアフタヌーンティー \7,500円（税込）

ハリーがハグリッドと一緒に入学前に必要な物をダイアゴン横丁に買いに行く時の、お買い物リストをスイーツとセイボリーで表現。

ツアーチケットとアフタヌーンティーがセットになった「アフタヌーンティーパッケージ」にてご予約いただいたお客様には、予約特典としてウェルカムドリンクを提供します。

・ウェルカムモクテル「届かぬ賢者の石」

・ウェルカムカクテル「スモークド・フォービドゥンフォレスト」

＜上段＞

ミニヘドウィグケーキ／ワンドチュロス／カシスオランジェットケーキ／チョコレートベリートライフル

＜中段＞

・大鍋シュークリーム／ガリオンチョコレート／トランククッキーサンド・合鴨とオレンジのパテアンクルート

＜下段＞

冷製トマトスープ／サーモンタルタルコーン／モリーのサンドウィッチセレクション

＜提供場所：フロッグカフェ＞

「ぜーんぶちょうだい」ミルクシェイク \950（税込）

ホグワーツ特急でハリーがお菓子を買う時に「ぜーんぶちょうだい」と言うシーンをイメージし、ジェリービーンズやカエルチョコをトッピング。

ホグワーツに向かうワクワクとした気持ちをカラフルなミルクシェイクで表現しました。

組分け帽子チョコレートタルト 550円（税込）

組分け帽子のチョコレートタルトは、クリームの中にグリフィンドール・ハッフルパフ・レイブンクロー・スリザリンのいずれかの寮を表現する色のカスタードクリームが入っています。中身は食べてからのお楽しみ。組分けの儀式をスイーツでお楽しみください。

※テイクアウト可

バタービールミニサンデー 650円（税込）

魔法界で大人気のバタービールがミニサンデーになって新登場。下に敷き詰められたパイのザクザク食感とキャラメル味のアイスクリームの相性をお楽しみください。

＜提供場所：フードホール＞

クィディッチピザ ～グリフィンドールVSスリザリン～

\2,800（税込）

ハリーのクィディッチデビュー戦である、グリフィンドールVSスリザリンをハーフ＆ハーフのピザにする事で対戦を表現。

ライスコロッケのスニッチを口に入れるようにして写真を撮ることで、映画のワンシーンを再現出来ます。

■レギュラーメニュー

期間限定メニューの展開にあわせ、レギュラーメニューも同時期に拡充いたします。新たに登場するメニューとともに、スタジオツアー東京ならではのフード体験をぜひお楽しみください。

＜提供場所：フロッグカフェ＞

かぼちゃパイ 550円（税込）

ホグワーツ特急の車内販売をイメージした定番フード。

※テイクアウト可

＜提供場所：フードホール＞

ダブルチーズバーガー 2,200円（税込）

ジューシーなビーフパティと濃厚なチーズを重ねた、満足感のある王道バーガー。

■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターとは

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。ここスタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

さらに、ここスタジオツアー東京には、13のテーマに分かれた世界最大のハリー・ポッターのショップがあります。店内は特別に作られた1,500を超える小道具で装飾されており、ハニーデュークス、 オリバンダーの店、フローリシュ・アンド・ブロッツ書店をはじめとするダイアゴン横丁の数々のお店のエレメントからインスピレーションを得た美しいデザインが施されています。ここでしか手に入らない限定アイテムも数多く販売されます。またレストランやカフェでは、フィッシュ・アンド・チップス、ローストビーフ、イングリッシュ・ブレックファースト、アフタヌーンティーなど英国の伝統料理をお楽しみいただけます。

アジアでは初のオープンとなり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模の大きさを誇るこの施設をまわるのには、４時間ほど要します。2012年のオープン以来、ご好評をいただいているワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン - メイキング・オブ・ハリー・ポッターの成功に続き、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、東京でしか見られないセットも用意されており、他では味わえない体験をすることができます。

【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京】

・公式ウェブサイト：https://www.wbstudiotour.jp/

▼スタジオツアー東京の最新情報入手のためのメルマガ登録はこちら

お客様登録URL：https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/

・公式X ：https://twitter.com/wbtourtokyo (@wbtourtokyo)

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/wbtourtokyo/

・公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@wbtourtokyo

・公式YouTube ：https://www.youtube.com/@wbtourtokyo

▼ワーナー ブラザース スタジオツアー東京のチケットは公式ホームページにて、

事前に購入する必要があります https://www.wbstudiotour.jp/

チケット料金は公式ウェブサイトのチケットページでご確認いただけます。

■「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界6カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、そしてキングス・クロス、ニューヨーク、シカゴ、赤坂と原宿にある「ハリー・ポッター ショップ」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

■ワーナーブラザース・ディスカバリーについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。 ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、TNT Sports、Eurosport、HBO、Max、HGTV、Food Network、OWN、Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースアニメーション、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com(http://www.wbd.com/) をご覧ください。