ルークス志塾が総合型選抜のための「学部選びガイダンス」を3月16日にオンライン開催

Loohcs株式会社

総合型選抜（旧AO入試）専門塾「Loohcs志塾」（運営：Loohcs株式会社、東京都渋谷区）は、2026年3月16日（月）に、新高校2年生・新高校3年生を対象としたオンラインイベント「総合型選抜のための『学部選び』ガイダンス」を開催いたします。

近年、大学入試において総合型選抜・学校推薦型選抜の割合が増加する中、志望理由書や面接では「どの大学を受験するか」だけでなく、「大学で何を学びたいのか」を具体的に説明できることが重要視されています。

一方で高校生の多くは、

・学部の違いがよく分からない

・興味はあるが学問分野として言語化できない

・志望理由書の内容が浅くなってしまう

といった課題を抱えたまま受験準備を進めてしまうケースも少なくありません。

ルークス志塾では、こうした状況を受け、総合型選抜の準備において重要となる「学部選び」をテーマとしたオンラインガイダンスを実施します。

本イベントでは、自分の興味・関心を整理しながら、

・大学で何を学びたいのか

・どのような学問分野に関心があるのか

・将来の進路と学びをどう結びつけるのか

といった視点から進路を考える機会を提供します。

受験対策としての志望理由書作成や面接準備の土台となる「進路の軸づくり」を目的としています。

イベントの特徴

本イベントでは、総合型選抜を見据えた進路選択の考え方について解説します。

主な内容は以下の通りです。

・自分の興味・関心を整理する方法

・学部選びの基準と考え方

・大学での学びと将来のつながりの考え方

・志望理由書につながる進路設計

参加者は、自分の関心分野を整理しながら、志望理由書や面接で語るための「学びの軸」を見つけることができます。

開催概要

イベント名：総合型選抜のための「学部選び」ガイダンス

日時：2026年3月16日（月）19:00～

開催形式：オンライン開催

参加費：無料

対象：新高校2年生・新高校3年生

申込方法

Peatixページよりお申し込みください

https://peatix.com/event/4925179/view

ルークス志塾について

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営：Loohcs株式会社

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/