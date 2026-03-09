10周年を機にサービスを刷新、「Re: バンドルカード」プロジェクト始動

株式会社カンム

株式会社カンム（東京都渋谷区、代表取締役：八巻渉、以下「カンム」）は、Visaプリペイドカードアプリ「バンドルカード」において、「Re: バンドルカード」プロジェクトとして2026年中に段階的にサービスを刷新します。

第1弾の取り組みとして、GeNiE株式会社（東京都中央区、代表取締役社長： 齊藤 雄一郎 、以下「GeNiE」）との提携により、同社を貸付主体とする個人向けローンサービス「バンドルカードローン」の取り扱いを開始します。また同時に、アプリのホーム画面をリニューアルいたします。

「Re: バンドルカード」プロジェクトのコンセプト：お金の選択肢が自然につながる体験へ

当社は「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに、個人向け・企業向けにさまざまな金融サービスを展開しています。

そのミッションのもと、2016年に提供を開始した「バンドルカード」は多くの皆さまにご支持いただき、2026年1月に 1,400万ダウンロード を達成しました。これほど多くの方にご利用いただいていることに、心より感謝申し上げます。

一方で、サービス提供から10年が経過するなか、当初想定していた「ユーザーの利便性」に加え、ここ数年で大きく変化した日本の生活者を取り巻く金融環境や、広がり続ける金融関連サービスの利用状況をあらためて見つめ直す必要があると考えました。

このような状況の下、社会の変化に対応し新たな金融体験を提供することが必要との想いから本プロジェクトを始動し、バンドルカードの新たなステージを目指すことといたしました。

本プロジェクトを通して、バンドルカードは決済サービスにとどまらず様々な機能が融合された新しいサービスへと進化します。

複雑になった“お金を取り巻く状態”を解消したい

私たちは、現在の金融環境や金融サービスの状況における課題は、「金融機能が足りない」ではなく「お金を取り巻く状態が複雑」であると捉えています。

具体的には、収入・支出・借入・将来不安といった要素が絡み合い、日常の中でお金に関する判断や迷いが積み重なっていることが生活者にとっての大きな負担であり、ストレスになっているということです。

例えば、多くの金融サービスは預金・決済・借入・投資などの特定の機能ごとに最適化されていますが、どれをどう使うのかの判断はすべてユーザー自身に委ねられています。

その結果、便利になるはずのサービスの利用が新たな負担を生み、お金に関する不安やストレスは解消されないまま残り続けています。

本プロジェクトを通じて、「様々な金融サービスが日常に溶け込み、意識せずとも助けられている状態」を実現するサービスを目指し、決済プロダクトであるバンドルカードを中心として、さまざまな金融サービスを融合させていきます。

今回は、以下のポイントを中心にリニューアルおよび新機能の追加を行います。

- 必要な情報をひと目で確認できる新HOME画面へのリニューアル- 金融リテラシーに依存しない、誰でも迷わない操作性- バンドルカード内で自然に利用できる個人向けローン機能の追加

「Re: バンドルカード」プロジェクト第1弾：バンドルカードローン

生活資金ニーズの高まりに応える新たなローンの選択肢

昨今、物価上昇や支払い手段の多様化により、生活の中で柔軟な資金ニーズが高まっています。

このような状況を鑑み、まとまった資金を必要なときに確保したいというニーズに応えるため、新たなローンサービス「バンドルカードローン」の提供を開始します。

「バンドルカードローン」は、日々の生活で利用されているバンドルカードの体験の中で自然に利用できるアプリ完結型ローンサービスで、お申込みからお借入れまで一貫してアプリ内で利用できます。

「Re: バンドルカード」プロジェクトの第一弾「バンドルカードローン」に続き、生活の中で利用される様々な金融機能の融合をさらに進め、お金の選択肢がより自然につながる金融体験を提供してまいります。

今後のリニューアル項目の詳細につきましては、リリース時にあらためて公表いたします。

※本サービスの実現にあたっては、 GeNiEが提供するレンディング（貸付）機能に特化した組込型金融サービス「マネーのランプ」を利用しています。

※ご利用にはGeNiEの審査があります。結果によりご希望に添えない場合があります。

※お借入れに関するご契約は、ユーザーとGeNiEとの間で行われます。

※借入申請に基づき、借入金はGeNiEから指定した銀行口座へ振り込まれます。

※ご利用限度額及びお借入利率は審査の結果に応じてGeNiEが決定いたします。

※お申込み・お借入れには所定の時間帯制限およびシステムメンテナンス時間がございます。

※ご利用にあたっては、契約内容をよくご確認ください。収入と支出のバランスを大切に、無理のない返済計画をお願いします。

■マネーのランプについて

GeNiEは、レンディング領域におけるエンベデッド・ファイナンスを推進するべく設立された、消費者金融のリーディングカンパニーであるアコム株式会社の子会社です。エンベデッド・ファイナンスとは「事業会社が、自社のサービスに金融サービスを組み込んで提供する」ことを指します。

GeNiEは2024年6月より、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組込型金融サービス「マネーのランプ」を提供しています。

URL：https://genie-ml.com/money-lamp/

■GeNiE株式会社について

会社名：GeNiE株式会社

本社所在地：東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

代表者：代表取締役社長 齊藤 雄一郎

設立：2022年4月1日

URL：https://genie-ml.com/

バンドルカードについて

最短1分で発行できるVisaブランドのプリペイドカード※1です。日本を含む全世界200以上の国と地域にあるVisa加盟店でご利用が可能で※2、チャージ式で利用金額がわかりやすい安心感から多くの方々に支持されております。また、アプリから金額を入力すると即座にチャージできる「ポチっとチャージ」※3など、便利な機能も搭載されています。スマートフォンアプリに表示してネットショッピングで使える「バーチャルカード」のほか、実店舗でもご利用いただけるプラスチック製カードの「リアル」「リアル＋（プラス）」※4が発行できます。また、Android端末に限り、Visaのタッチ決済にも対応しており、スマートフォンをかざすだけでお支払いいただけます。

2026年1月、1,400万ダウンロード突破。

※1 バンドルカードのご利用は満13歳以上の方が対象となり、未成年の方は保護者の同意が必要になります。

※2 カードの種類によってはご利用いただけないVisa加盟店がございます。

※3 ポチっとチャージは株式会社セブン銀行の提供するサービスを利用しています(ご利用には手数料・年齢確認・審査がございます)

※4 リアル＋（プラス）は本人確認が必要です。

サービス詳細はこちら（https://vandle.jp(https://vandle.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202603-loan-release&utm_content=press_link)）をご参照ください。

バンドルカードは10周年！

カンムの概要

社名：株式会社カンム

代表者：代表取締役 八巻渉

設立：2011年1月14日

所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階

コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/

ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/

カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、中小事業者向けキャッシュフローソリューションとして『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。

前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号

第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号

電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号

加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会