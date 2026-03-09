こども未来フェスタ2026 開催のお知らせ― こどもを真ん中に、地域全体で子育てを支える大規模体験イベント ―
地域で子育てを支え合う文化をつくることを目的とした体験型イベント、
「こども未来フェスタ2026」 が、2026年3月20日（金・祝）・21日（土）に栃木県栃木市ふじおか幼稚園を会場として開催されます。
地域・保護者・出展者・こどもたちをつなぐこのフェスタは、昨年度約6,000人※の親子が集い大きな反響を呼んだイベントを、2日間開催へと進化させたものです。
過去２回の実績を受け、今年もパワーアップした形で開催を決意した市村弘貴実行委員長
園長としてだけでなく保育士養成校の講師や子育てイベントの発案などこどもの明るい未来のために日々挑戦を続けている
※2025年開催実績
■ 来場者数
約6,000人（親子・地域住民）
■ 出展者数
地域企業・団体・キッチンカーなど 約７０ブース
■ 協賛企業及び個人
２３社、１４名
■ ステージ・体験プログラム
子ども向け体験・ワークショップ・パフォーマンスなど
キャラクターショーを実施
■ ボランティアスタッフ
地域の学生・社会人など 約１０名
■ メディア取材
地域メディア・ケーブルテレビ・情報誌など複数媒体が取材
本イベントを通じて、地域の企業・団体・保護者がつながり、「地域みんなで子どもを育てる文化」を体感できる機会となりました。
今後も本イベントを通して、子どもたちが多様な大人や仕事に出会い、未来への可能性を広げられる場づくりを継続していきます。
■ 開催概要
イベント名：こども未来フェスタ2026 開催日：2026年3月20日（金・祝）・21日（土） 会場：ふじおか幼稚園（栃木県栃木市） 主催：こども未来フェスタ実行委員会 想定来場者数：2日間合計 約8,000人 内容： 体験型ワークショップ（参加型プログラム） キッチンカー・飲食ブース ハンドメイド・物販出展 ステージ企画（キャラクターショー等） 親子で交流できる教育・体験ブース 地域事業者・団体による活動紹介 など
■ 開催の背景・想い
こども未来フェスタは、
「子どもを真ん中に、地域全体で子育てを支える社会をつくる」ことを掲げ、
大人が本気で子どもと向き合う姿を見せる場として設立されました。
多くの保護者が孤立や不安を抱え、地域とのつながりが希薄になりがちな今日、
フェスタは単なるイベントではなく、
**子ども・保護者・大人がつながる“共育の場”**として機能しています。
初開催時には「子育て支援とは何か」という根源的な問いを投げかけ、
来場者・出店者双方から熱い支持を集めました。
園敷地内を利用して開催
園庭にも出展し全体で約７０店のブースが並びました
■ 2026年版の特徴と見どころ
★ １. 2日間開催による多様な現場
初回・2回目の以降の反響を踏まえ、
今年は開催時間・構成を拡大し、来場者層や参加体験に“日による違い”が生まれる構成にしています。
その結果、同じ親子でも滞在時間が伸びる傾向にあり、会場内で生まれる交流や体験の深さが増す設計です。
今年度もキャラクターショーを２日間実施
こどもたちの笑顔が溢れる会場づくりを大切にしています
★ ２. 子ども主体の体験設計
会場では、親子で参加できるワークショップやステージ、対話型企画が多数用意されています。
子どもが“やってみる・考える・表現する”機会が豊富にあるため、来場者にとって「その瞬間の変化」「親子の新たな発見」を取材しやすい場面が多くあります。
親子で参加できるワークショップ
こどもが主役のステージ構成
★ ３. 地域出展が生む“生活とつながる学び”
キッチンカーや地域クリエイターのハンドメイド出展、地元企業・団体の参加が、単なる出展ではなく地域とのつながりを感じられるポイントに。
大人と子どもが同じフィールドで交わるリアルな現場として、取材対象としても価値あるシーンが多数あります。
地域の方々からの出展で来場者が楽しめる１日へ
親子で楽しむ時間を大切に
★ ４. 社会性の高いテーマとしての取材価値
フェスタが内包するテーマには、
子育ての孤立防止 地域コミュニティの再構築 教育 × 地域 × 産業の接点といった、社会的関心が高い題材が含まれており、 ニュース性のある切り口の記事展開に最適です。
他県のインターナショナルスクール(GKA)のプレスクール体験実施など教育コンテンツも充実
■ 来場者・出展者からの声
2回目の開催時には、
「子どもだけでなく大人も一緒に楽しめた」
「地域とのつながりを感じられる場になった」
といった声が多く寄せられています。
フェスタは「遊びながら学ぶ」だけでなく、
人と人をつなぎ、“未来につながる出会い”を創出する場として評価されています。
親子で楽しめる場所づくり
こども未来フェスタが地域、家族、社会を繋ぐきっかけになればと願います
■ 取材のご案内
こども未来フェスタ2026は、来場者数の多さだけでなく、体験の質・関係性・地域性という観点からも取材価値があります。
ぜひ会場に足を運び、数字では伝えきれない“空気感”や“物語”を取材いただければ幸いです。
■ お問い合わせ
こども未来フェスタ実行委員会
（ふじおか幼稚園内）
TEL：0282-61-1152
公式サイト：こども未来フェスタ 2026 | 栃木市(https://fuji-kids.com/mirai_fes/)