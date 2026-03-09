『レーシングマスター』×『頭文字D』コラボが3月26日から開催決定！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Gamesが手掛ける本格レーシングゲーム『レーシングマスター』は、人気作品『頭文字D』とのコラボイベントを実施することをお知らせいたします。本コラボイベントは、2026年3月26日（木）～4月22日（水）の期間中実施予定です。

本コラボでは、『頭文字D』に登場する名車たちを、単なる外観再現にとどめることなく、原作におけるキャラクター性や時代背景、そして走行フィールをもとに、『レーシングマスター』独自のドライビングモデルとして再設計しました。作品が持つ走りの記憶を、現代のレースゲーム体験として再構築しています。

コラボ記念PVURL：https://youtu.be/K-I2rMdZ-ZQ?si=rxmN6YgyF4cn8Dfe

原作アニメを忠実に再現した、コラボマシンが登場！

本コラボでは、『頭文字D』を象徴する4台の名車がすべてコラボ仕様の専用マシンとして登場します。原作ファンはもちろん、リアルな走行感を求めるプレイヤーにも新たな体験を提供します。

Toyota (AE86) Sprinter Trueno GT-Apex Initial D Ver. '85

Honda NSX-R Initial D Ver. '92

Mazda RX-7 Type RS Initial D Ver. (FD3S) '01

Nissan Skyline GT-R Initial D Ver. (R32) '89

また、コラボマシンの一つである Nissan Skyline GT-R Initial D Ver. (R32) ’89 は、

ゲーム内イベントへの参加で、無料で1台獲得可能。コラボならではの走りを、誰でも気軽に楽しめる内容となっています。

豆腐配達、ガムテープデスマッチなど様々なプレイモードも実装

ゲーム内では、「豆腐配達」や「ガムテープデスマッチ」など、『頭文字D』ファンにはおなじみの要素を取り入れたプレイモードも実装いたします。原作の雰囲気を感じながら、今の『レーシングマスター』ならではの走りをご体験ください。

『レーシングマスター』とは

『レーシングマスター』は、世界屈指のレーシングゲーム開発スタジオ・CodemastersとNetEase Gamesが共同開発した、本格派レースゲーム。100種以上のライセンス車両を操り、世界各地の都市やサーキットでリアルなドライビングを体感できます。エンジン音、挙動、グラフィック、すべてにこだわった“本物のレース体験”がここに。

ゲームをダウンロード：https://dfjsjp.onelink.me/sWgF/lgd309fa

公式サイト：https://www.racingmaster.game/jp/

（旧Twitter）：https://twitter.com/RacingMasterJP

Discord：https://discord.com/invite/CukHTeppem

YouTube：https://www.youtube.com/@RacingMasterJapan

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。

Facebook：https://facebook.com/NetEaseOfficial

X（旧Twitter）：https://twitter.com/NetEaseGames_JP