ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」『忍里７周年記念イベント』開催決定！陸の巻　最高難度「中忍試験」復活開催！

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春に、オープンから7周年を迎えます。それに伴い、3月20日（金）から期間限定で『忍里7周年イベント』を開催いたします。

第六弾として、イベント開催期間内の4月4日（土）から6月28日（日）の土日祝日限定で「中忍試験」を開催いたします。アニメでもおなじみの「中忍試験」を再現したイベントで合格率は脅威の0.5％を誇る忍里の最高難度イベントです。試験は第一の試験（○×クイズ）、第二の試験（巻物争奪戦）、第三の試験（第二の試験を突破した参加者のみに通達）の構成です。見事に合格した参加者には忍里限定のオリジナル合格証明証をプレゼントいたします。また、過去の試験に合格した中忍の参加者には、上忍に昇格するための推薦状の獲得を目指す新たな任務が追加されます。

■「忍里7周年記念イベント」 陸の巻 「中忍試験」復活開催！概要

実施期間：

2026年4月4日（土）～4月26日（日）土日祝限定

開催時刻：

15時

営業時間：

10:00~22:00（最終受付20:00）

内容：

アニメでうずまきナルト達が挑戦した「中忍試験」を再現。第一の試験（〇×クイズ）、第二の試験（巻物争奪戦）、第三の試験（第二の試験を突破したもののみ内容を通達）の全ての試験を突破したもののみが、中忍として認められ、合格証を手に入れることができます。現在の合格率は脅威の0.5％！また、過去の試験に合格した中忍の参加者には、上忍に昇格するための推薦状の獲得を目指す新たな任務が追加。

＊既に中忍試験を合格している参加者は、イベント開始前にスタッフへご申告下さい。

場所：

「NARUTO&BORUTO 忍里」内、火影岩前広場

料金：無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です

URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ