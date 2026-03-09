花やしき屋上エリアリニューアルオープン記念イベント『はなかっぱ　花さけ、パッカ～ん♪花やしき』

株式会社花やしき

株式会社花やしき（東京都台東区、代表取締役社長 西川豊史）が運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は人気アニメ「はなかっぱ」のイベントとして、『はなかっぱ 花さけ、パッカ～ん♪花やしき』を2026年3月23日（月）～4月19日（日）の期間で開催いたします。

本イベントは、3月20日（金・祝）の新屋上エリアのオープンを記念して開催します。“87（はな）”種類の樹木や花々が咲く新エリアの中から宝箱を探す『花さけパッカ～ん♪フラワーラリー』を楽しめます。さらに、3月29日（日）には園内フラワーステージにて、はなかっぱキャラクターショー『ヒーローになろう』を実施します。また、人気アトラクション『パンダカー(R)』や『ローラーコースター』に乗って楽しむはなかっぱ達のイベント限定イラストを使ったグッズも販売します。

今年の春休みは、はなかっぱ達と桜や春の花々を楽しめる浅草花やしきをお楽しみください。皆様のご来園をお待ちしております。

『はなかっぱ 花さけ、パッカ～ん♪花やしき』イベント概要

【開催期間】2026年3月23日（月）～4月19日（日）

【期間内休園日】2026年4月7日（火）

【営業時間】10:00～18:00

※天候により変動あり ※最終入園は閉園30分前

【特設ページURL】 https://www.hanayashiki.net/events/event/hanakappa2026/

※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※荒天により中止となる場合があります。

■花さけパッカ～ん♪フラワーラリー

3月20日（金・祝）にリニューアルOPENする新屋上エリアで、誰でも無料（※入園料別途）で楽しめるオリジナルスタンプラリーを開催します。“87（はな）”種類の樹木や花々が楽しめる新エリアの中から、はなかっぱの探し物のお手伝いをしよう！無事見つけ出した方には、キラキラ輝く『はなかっぱステッカー』をプレゼントします。

※屋上イメージ

【開催日時】3月23日（月）～4月19日（日）※最終報告時間：17:30（閉園30分前）

【参加料金】無料 ※入園料別途

【場所】

・体験場所：新屋上エリア

・ラリー用紙配布場所：入園口・案内所

・最終報告場所：園内お土産店舗「マルハナ商店」

■3月29日（日）はなかっぱキャラクターショー『ヒーローになろう！』

花やしきのフラワーステージではなかっぱショーを開催！ヒーローを目指すはなかっぱたちをみんなで応援しよう！

【開催日時】3月29日（日）12:00～/14:00～

【料金】観覧無料 ※入園料別途

【場所】園内フラワーステージ

■「はなかっぱ 花さけ、パッカ～ん♪花やしき」オリジナルグッズ

本イベント限定デザインのオリジナルグッズを園内お土産店舗「マルハナ商店」にて販売します。

ダイカットタオル巾着

【発売日】3月2８日（土）から随時発売

【場所】園内お土産店舗「マルハナ商店」

◆【参考】TVアニメ『はなかっぱ』

「はなかっぱ」は2010年4月よりＮＨＫ教育テレビにてテレビ放送が開始され、16年目を迎えており現在ＮＨＫ Ｅテレで週に5日間/朝・夕放送されているテレビアニメです。原作は、あきやまただし氏の同名絵本「はなかっぱ」（KADOKAWA刊）で、頭にお皿のかわりに花を咲かせるかっぱの男の子、はなかっぱが自然豊かなやまびこ村を舞台に、その家族、友達とともに、毎日微笑ましい、結構笑える（？）事件に巻き込まれていく。そんなほのぼの系ギャグナンセンスアニメです。

公式HP：http://www.hanakappa.jp/index.html

(C)2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト