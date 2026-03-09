Roasted COFFEE LABORATORY「あまおう」と「淡雪」の苺づくし！背徳感ストロベリースイーツ3月10日(火)から発売開始

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）が運営する「Roasted COFFEE LABORATORY（ローステッド コーヒー ラボラトリー）」は、旬の銘柄苺「あまおう」と「淡雪」を贅沢に味わう、“背徳感”たっぷりのストロベリースイーツを3月10日(火)から販売いたします。

淡雪苺にたっぷりの苺ミルクバターソースをかけて楽しむパンケーキや、あまおうを使った苺尽くしのパンケーキ、新登場のプレミアム感のあるいちごミルクドーナツなど、期間限定の苺づくしスイーツをお楽しみください。

淡雪 ビスケットパンケーキ \1,800（1,980）

ほんのり淡いピンク色が可愛らしい希少な淡雪苺に、ミルキーないちごクリームと濃厚バニラアイスを合わせました。仕上げに特製の苺ミルクバターソースを“だくだく”とかけて楽しむ、濃厚な甘さが広がる背徳感たっぷりのパンケーキです。

あまおう ビスケットパンケーキ \2,700（2,970）

旬のあまおう苺を贅沢に使用したビスケットパンケーキ。

甘味の強いあまおうのフレッシュな味わいに、瑞々しくさっぱりとしたあまおうジェラートを合わせた“あまおう尽くし”の一皿です。仕上げに甘酸っぱいいちごソースをたっぷりとかけて楽しむ、苺の魅力を存分に味わえる贅沢なパンケーキです。

いちごミルクドーナツ \620(682)

ストロベリーチョコレートでコーティングしたドーナツの中に、甘酸っぱいいちごソースをたっぷりと閉じ込めました。

仕上げに練乳いちごマーブルソースをかけて楽しむ、ミルキーで濃厚ないちごミルクの味わいが広がる一品。

可愛らしいビジュアルとコクのある甘さで、思わず手が伸びる“背徳感スイーツ”です。

《LINE限定クーポン配信！》

3月10日（月）、スペシャルなLINEクーポンをプレゼントいたします。

・神南店：淡雪ビスケットパンケーキをご注文のお客様に、アイストッピング無料クーポン

・自由が丘店：いちごミルクドーナツをご注文のお客様に、ドリンク1杯無料クーポンントにて期間限定クーポンを配信。

この機会にぜひ「Roasted COFFEE LABORATORY」公式LINEのお友達追加をお願いいたします！

公式LINE :https://lin.ee/CK2tV7t

販売概要

商品名・価格：淡雪 ビスケットパンケーキ \1,800（1,980）／あまおう ビスケットパンケーキ \2,700（2,970）

販売店舗 ：Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南店

販売期間 ：3月10日(火)～4月16日(木)



商品名・価格：いちごミルクドーナツ \620(682)

販売店舗 ：Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南店、自由が丘店

販売期間 ：3月10日(火)～4月16日(木)

■Roasted COFFEE LABORATORY とは

自家焙煎の鮮度の高い豆を使用したコーヒーを中心に、オリジナリティー溢れるこだわりの自家製スイーツとミール、音楽、アートやカルチャーとミックスしたローカルイベントなど、ストリートが根付く渋谷を発祥の地とするにふさわしい、“今” を編集したコーヒーショップとして、常に新しい魅力を提案しています。

■SHOP LIST

HP :https://www.flavorworks.co.jp/brand/roastedcoffeelaboratory.htmlInstagram :https://www.instagram.com/roasted_coffeelaboratory/Onlin shop :https://baycrewsfoodmarche.jp/collections/roasted-coffee-laboratory

Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南店

住所:東京都渋谷区神南1-6-3 神南フラッグ 1F

TEL：03-5428-3658

Roasted COFFEE LABORATORY 自由が丘店

住所:東京都目黒区自由が丘2-17-7 1階

TEL：03-4332-1943

■会社概要

〈株式会社ベイクルーズ〉

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、

飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売、

フィットネス事業の運営

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社LADUREE JAPON、

株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP ：http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド ：J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、

LUKE’S LOBSTER、RITUEL、 BOUL’ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、

しゃぶしゃぶ 山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、eggslut、

咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、おむすび ごっつ食べなはれ、

お弁当 ごっつ食べなはれ、Butter、やきにく山笑ふ、

BAYCREW‘S FOOD MARCHE、THE STAND fool so good(s)、J.S.BURGERS Jr.

Journal Standard DINING