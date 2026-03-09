俳優・庄司浩平さんが、文芸WEBサイト「HB」にて小説連載「はじまりのおと」をスタート！　３月９日（月）に連載第１回となる「埋葬」を公開！

株式会社ホーム社

株式会社ホーム社（本社：東京都千代田区、代表取締役：茂木行雄）は、2026年３月９日(月)より文芸図書WEBサイト「HB」(https://hb.homesha.co.jp/)にて、俳優の庄司浩平さんの小説連載「はじまりのおと」(https://hb.homesha.co.jp/n/n286ff0e23af8)をスタートいたします（不定期更新）。連載第１回は、10年後に掘り起こしたタイムカプセルをめぐる物語「埋葬」をお届けします。

2025年10月に同WEBサイトにて初執筆した青春小説「なつのさくら」(https://hb.homesha.co.jp/n/n91c09b7967e1)も、大好評公開中！

●連載第１回「埋葬」あらすじ

「忘れないでください」。10年後に掘り起こされた真実とは――。

小学校を卒業して10年。田辺光（たなべ・ひかる）はある夜、かつての親友・青山幸喜（あおやま・こうき）が亡くなったことを知る。そんななか、当時のクラスメイトと10年前に埋めたタイムカプセルを掘り起こすのだが、そこには未来の自分に宛てた手紙が埋められていた。幸喜との出会いやふたりで過ごした日々、つらい体験など、忘れていたさまざまな出来事が綴られた手紙には、「忘れないでください」という強い願いがこめられていて……。

「正しさ」に憧れながらも、誰しも「弱さ」や「狡さ」を秘めている。人間の心奥に迫る意欲作。

■著者名：庄司浩平

■公開日：2026年３月９日(月)

■掲載媒体：ホーム社文芸図書WEBサイト「HB」https://hb.homesha.co.jp/

●著者プロフィール

庄司浩平（しょうじ・こうへい）

1999年10月28日生まれ。東京都出身。オスカープロモーション所属。2020年に『魔進戦隊キラメイジャー』（キラメイシルバー役）で俳優デビュー。以降俳優・モデルを軸に多方面で活動。2025年『仮面ライダーガヴ』（仮面ライダーヴラム役）、ドラマ『40までにしたい10のこと』（田中慶司役）で注目を集める。現在『NHK俳句』にレギュラー出演中。10月期日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に猪又丈役で出演。



庄司浩平 公式サイト

https://shojikohei.com/

庄司浩平 公式X（@shoji_kohei）

https://x.com/shoji_kohei

庄司浩平 公式Instagram（@shoji_kohei_official）

https://www.instagram.com/shoji_kohei_official/

●媒体

ホーム社文芸図書WEBサイト「HB」

https://hb.homesha.co.jp/

ホーム社文芸図書編集部 公式X（@homeshabungei）

https://x.com/homeshabungei

ホーム社文芸図書編集部 公式Instagram（@homeshabungei）

https://www.instagram.com/homeshabungei/

●会社概要

会社名：株式会社ホーム社

所在地：東京都千代田区神田神保町3-29 共同ビル

代表者：代表取締役 茂木行雄

URL：https://www.homesha.co.jp

事業内容：雑誌・書籍・コミックスの出版