【エブール】色の掛け合わせをテーマに春のスタイリングを提案する“COLOR IN STYLE”を伊勢丹新宿店で開催
このたび、伊勢丹新宿店本館3階プロモーションスペースにて、ebureのPOP UP STORE “COLOR IN STYLE”を開催いたします。ebureの名品として愛され続けている、仕立てにこだわったジャケットやシャツ、デニムに加え、先行発売を交えた春の新作がラインナップ。新しい出会いが多い季節に、ON/OFFのさまざまなシーンで活躍するセットアップや、一着で映えるワンピースをご覧いただけます。
さらに、ネイルブランドmanucuristとともにシーズンを象徴する洋服を中心とした、色の掛け合わせが楽しめるスタイリングをご提案いたします。
“COLOR IN STYLE”ならではの体験イベントもご用意しておりますので、ぜひ会場へお越しくださいませ。
〈会期〉3月18日（水）- 3月31日（火）
〈場所〉伊勢丹新宿店本館3階 コンテンポラリー/プロモーション
〈スペシャルイベント〉ネイル／ハンドマッサージ施術体験
3月20日（金・祝） 12:00 - 19:00
3月21日（土） 11:00 - 19:00
期間中、税込44,000円以上お買い上げの先着15名さまに、プロのネイリスト・セラビストによる施術をご体験いただけます。
manucurirtの特別な体験については、近日中にebure公式サイトにてご案内いたします。
Special Thanx(ハート) manucurist(https://www.instagram.com/manucurist_japan/)
ebure公式 HP :
https://www.ebure.jp/
ebure公式 Instagram :
https://www.instagram.com/ebure_official/
【manucurist/マニキュリスト】
パリ発のヴィーガンネイルブランド「manucurist（マニキュリスト）」。パリで生まれ育ち、名だたるメゾンブランドで活躍したガエル・ルブラ・ペルソナージュが、”有害成分を含まない製品をすべての人たちへ届けたい”という思いからスタート。2015年より地球にも爪にも優しいグリーンビューティーネイルの開発を始め、2017年に植物由来成分最大84%で作られたナチュラルネイルカラー「green」シリーズをリリースしました。主な成分はキャッサバ、サトウキビなどの植物由来のものが配合されています。動物実験が行われていないヴィーガン&クルエルティフリーとして、フランスで開発された製品を展開しています。
【ebure/エブール】
「さらに人生を楽しむという気持ちを掻き立てる服」をデザインと上質なクオリティで提案。
人生で多くの経験をし、良いことも悪いことも色々を通ってきて、乗り越えたり、のみこんだり、とても多くの精神的進化を遂げてきているということ。
そんな中で見つけたのが、究極に削ぎ落とされた自分の中の“好き”という感覚、私はこれが好き、これが心地いい、やっぱりこういうことだ、そういう部分にフィットする服を創出していく。
LITTLE LEAGUE INC.
LITTLE LEAGUE INC.
リリースに関するお問い合わせ
ebure＜エブール＞PR担当 澤田
03-5412-1871
HP https://www.ebure.jp/