地域で活躍するフリーランスと事業者を直接つなぐマッチングサービス「チカイト」を公開
地域に密着したフリーランス紹介サービス「チカイト」は、フリーランスの登録受付を開始しました。
チカイトは、地域の事業者とフリーランスを直接つなぐことで、適正価格での仕事依頼を実現することを目的としたサービスです。
登録は無料で、案件が成立した場合でも仲介手数料やマージンは一切発生しません。
フリーランスが自分の活動地域を登録し、地域の事業者から直接依頼を受けることができます。
現在、Web制作をはじめとする様々な分野のフリーランスの登録を募集しています。
チカイト https://chikait.com/
サービスの特徴
■登録無料
フリーランスは無料でプロフィールを掲載することができます。
■成約時のマージンなし
案件が成立しても、プラットフォーム側の仲介手数料は発生しません。
フリーランスと依頼者が直接契約する仕組みです。
■地域密着型のマッチング
フリーランスが活動可能な地域を登録することで、地域の事業者が近くのフリーランスを探すことができます。
サービスを始めた背景
チカイトを立ち上げたきっかけは、知人の事業者がホームページ制作で高額な費用を請求されていたことでした。
知人が経営するネイルサロンでは、ホームページ制作費として120万円を請求されていました。
しかし実際にサイトを確認すると、構成や機能面から見ても20～30万円程度で制作可能な内容でした。
さらにSEO対策はほとんど施されておらず、基本的なファビコンの設定すらされていない状態でした。
また別の知人が経営する建築会社でも、ホームページ制作に130万円の費用がかかっていましたが、内容は同様に20～30万円ほどで制作できるレベルのもので、SEO対策も不十分でデザインの細かな崩れも見られました。
本来であれば、フリーランスに直接依頼することで費用を抑えながら、より事業者に寄り添った制作が可能だったはずです。
なぜ、このような高額で質の伴わないサイトが作られてしまうのか。
調べていくと、その背景には高額な営業費用や営業代行費用の存在がありました。
さらに、実際の制作は営業会社とは別の会社やフリーランスに外注されているケースも少なくありませんでした。
つまり、本来制作に使われるべき費用が、営業コストなど別の部分に使われてしまっていたのです。
このような構造を少しでもなくしたい。
適正価格で、誠実な制作が当たり前になる環境をつくりたい。
その思いから、地域のフリーランスと事業者を直接つなぐサービス「チカイト」を立ち上げました。
また、都心部以外ではITリテラシーの差によって、請求金額に疑問を抱かず契約してしまうケースもあると感じています。
本サービスを通じて、各地域のITリテラシー向上に貢献し、すべての事業者が安心してWeb制作を依頼できる環境をつくることを目標としています。
今後の展望
チカイトでは、今後さらに多くのフリーランスの登録を増やし、地域の事業者が気軽にITやWeb制作を相談できる環境づくりを目指していきます。
将来的にはWeb制作だけでなく、システム開発、デザイン、マーケティングなど幅広い分野のフリーランスが活躍できる地域型プラットフォームとして発展させていく予定です。