地域で活躍するフリーランスと事業者を直接つなぐマッチングサービス「チカイト」を公開

写真拡大 (全2枚)

エンバース


地域に密着したフリーランス紹介サービス「チカイト」は、フリーランスの登録受付を開始しました。
チカイトは、地域の事業者とフリーランスを直接つなぐことで、適正価格での仕事依頼を実現することを目的としたサービスです。


登録は無料で、案件が成立した場合でも仲介手数料やマージンは一切発生しません。
フリーランスが自分の活動地域を登録し、地域の事業者から直接依頼を受けることができます。


現在、Web制作をはじめとする様々な分野のフリーランスの登録を募集しています。



チカイト　https://chikait.com/



サービスの特徴


■登録無料


フリーランスは無料でプロフィールを掲載することができます。


■成約時のマージンなし


案件が成立しても、プラットフォーム側の仲介手数料は発生しません。
フリーランスと依頼者が直接契約する仕組みです。


■地域密着型のマッチング


フリーランスが活動可能な地域を登録することで、地域の事業者が近くのフリーランスを探すことができます。






サービスを始めた背景


チカイトを立ち上げたきっかけは、知人の事業者がホームページ制作で高額な費用を請求されていたことでした。




知人が経営するネイルサロンでは、ホームページ制作費として120万円を請求されていました。
しかし実際にサイトを確認すると、構成や機能面から見ても20～30万円程度で制作可能な内容でした。
さらにSEO対策はほとんど施されておらず、基本的なファビコンの設定すらされていない状態でした。




また別の知人が経営する建築会社でも、ホームページ制作に130万円の費用がかかっていましたが、内容は同様に20～30万円ほどで制作できるレベルのもので、SEO対策も不十分でデザインの細かな崩れも見られました。




本来であれば、フリーランスに直接依頼することで費用を抑えながら、より事業者に寄り添った制作が可能だったはずです。




なぜ、このような高額で質の伴わないサイトが作られてしまうのか。




調べていくと、その背景には高額な営業費用や営業代行費用の存在がありました。
さらに、実際の制作は営業会社とは別の会社やフリーランスに外注されているケースも少なくありませんでした。




つまり、本来制作に使われるべき費用が、営業コストなど別の部分に使われてしまっていたのです。




このような構造を少しでもなくしたい。
適正価格で、誠実な制作が当たり前になる環境をつくりたい。




その思いから、地域のフリーランスと事業者を直接つなぐサービス「チカイト」を立ち上げました。




また、都心部以外ではITリテラシーの差によって、請求金額に疑問を抱かず契約してしまうケースもあると感じています。




本サービスを通じて、各地域のITリテラシー向上に貢献し、すべての事業者が安心してWeb制作を依頼できる環境をつくることを目標としています。



今後の展望


チカイトでは、今後さらに多くのフリーランスの登録を増やし、地域の事業者が気軽にITやWeb制作を相談できる環境づくりを目指していきます。




将来的にはWeb制作だけでなく、システム開発、デザイン、マーケティングなど幅広い分野のフリーランスが活躍できる地域型プラットフォームとして発展させていく予定です。