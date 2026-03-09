【国家対抗リアル販売ドキュメンタリー】世界9カ国8チームが“売る力”で競う新プロジェクト『X THE LEAGUE』始動
韓国の放送局ENAとLALA STATIONが共同制作するグローバルプロジェクト『X THE LEAGUE』が始動します。
本企画は、世界9カ国のインフルエンサーがチームを組み、8チームで実際に商品を販売して売上を競う国家対抗リーグです。
販売の戦略やチームの挑戦の過程はドキュメンタリー形式で記録され、2026年8月に放送・配信予定。放送前から販売プロジェクトが進行する参加型エンターテインメントとして展開されます。
日本からは、美容・ライフスタイル分野で支持を集めるGENKING.（SANA）を中心に、モノマネメイクで人気のいよちゃん、ギャルカルチャーを発信するきぃーちゃん、日本とアジア文化をつなぐ動画クリエイターRyotaMoistureの4名がチームを結成。4人のSNS総フォロワー数は500万人を超え、異なるカルチャー発信力を武器に、世界市場での販売競争に挑みます。
また、韓国チームのキャプテンには俳優キ・ウンセが。米国チームにはネットフリックスリアリティシリーズ「Too Hot to Handle」出演者フランチェスカ・パラゴ、シンガポールからはコンテンツ制作者ジアンハオタンなどが参加。
番組MCは、少女時代のティファニー・ヤングとGOT7のBamBamの2人が務めます。
『X THE LEAGUE』とは
『X THE LEAGUE』は、単なるバラエティ番組ではなく、「売る力」を競うグローバルプロジェクトです。
各国代表のインフルエンサーがチームを組み、商品選定から価格設定、販売方法までを自ら考え、実際の売上結果で勝敗が決まります。その過程はリアルなドキュメンタリーとして番組内で描かれます。
《リーグの仕組み》
・世界9カ国が参加
・各国4名のチームで挑戦
・約170商品の中から販売商品を選択
・価格設定・販売方法をチームで企画
・売上金額で順位を決定
・全5ラウンド制で優勝を争う
視聴者は商品購入を通じてチームを応援することができます。
《賞金・称号》
総賞金：7億ウォン（約7500万円）
優勝チームには「Global No.1 Seller」の称号が与えられます。
《参加国》
韓国、米国、日本、中国、インドネシア、シンガポール／マレーシア（合同）、タイ、ベトナム
放送前から始まる販売プロジェクト
本プロジェクトは放送開始を待たずに展開されます。
販売活動はリーグ形式で進行し、各ラウンドの結果が最終順位に反映されます。
放送前から市場が動き出す、新しいエンターテインメントの形です。
《販売ラウンド（予定）》各ラウンド約20日間
第1ラウンド ／ 3月23日開始～4月11日まで
第2ラウンド ／ 4月17日開始～5月6日まで
第3ラウンド ／ 5月12日開始～5月31日まで
第4ラウンド ／ 6月6日開始～6月25日まで
第5ラウンド ／ 7月1日開始～7月20日まで
日本代表チームについて
（左から）GENKING.（SANA）/ いよちゃん / きぃーちゃん / RyotaMoisture
日本チームは、それぞれ異なる分野で影響力を持つ4名で構成。
SNSを中心に強い発信力を誇り、4人の総フォロワー数は500万人を超える。
ファッション、ライフスタイル、エンタメなど多彩な領域で支持を集めるメンバーが、日本代表として世界の強豪と売上を競う。
・GENKING.（SANA）
美容・料理・ライフスタイル分野で支持を集めるタレント
・いよちゃん
モノマネメイクで人気のクリエイター
・きぃーちゃん
ギャルカルチャーを発信するインフルエンサー
・RyotaMoisture
日本とアジア文化をつなぐ動画クリエイター
番組概要
参加国：韓国、米国、日本、中国、インドネシア、シンガポール／マレーシア（合同）、タイ、ベトナム
MC：ティファニー・ヤング（少女時代）、BamBam（GOT7）
放送開始：2026年8月より放送・配信予定
番組サイト：https://xtheleague.com/xtl/about
制作：LALA STATION、ENA
放送局：ENA（韓国）