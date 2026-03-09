【国家対抗リアル販売ドキュメンタリー】世界9カ国8チームが“売る力”で競う新プロジェクト『X THE LEAGUE』始動

株式会社ララステーション

韓国の放送局ENAとLALA STATIONが共同制作するグローバルプロジェクト『X THE LEAGUE』が始動します。

本企画は、世界9カ国のインフルエンサーがチームを組み、8チームで実際に商品を販売して売上を競う国家対抗リーグです。

販売の戦略やチームの挑戦の過程はドキュメンタリー形式で記録され、2026年8月に放送・配信予定。放送前から販売プロジェクトが進行する参加型エンターテインメントとして展開されます。

日本からは、美容・ライフスタイル分野で支持を集めるGENKING.（SANA）を中心に、モノマネメイクで人気のいよちゃん、ギャルカルチャーを発信するきぃーちゃん、日本とアジア文化をつなぐ動画クリエイターRyotaMoistureの4名がチームを結成。4人のSNS総フォロワー数は500万人を超え、異なるカルチャー発信力を武器に、世界市場での販売競争に挑みます。

また、韓国チームのキャプテンには俳優キ・ウンセが。米国チームにはネットフリックスリアリティシリーズ「Too Hot to Handle」出演者フランチェスカ・パラゴ、シンガポールからはコンテンツ制作者ジアンハオタンなどが参加。

番組MCは、少女時代のティファニー・ヤングとGOT7のBamBamの2人が務めます。

『X THE LEAGUE』とは

『X THE LEAGUE』は、単なるバラエティ番組ではなく、「売る力」を競うグローバルプロジェクトです。

各国代表のインフルエンサーがチームを組み、商品選定から価格設定、販売方法までを自ら考え、実際の売上結果で勝敗が決まります。その過程はリアルなドキュメンタリーとして番組内で描かれます。

《リーグの仕組み》

・世界9カ国が参加

・各国4名のチームで挑戦

・約170商品の中から販売商品を選択

・価格設定・販売方法をチームで企画

・売上金額で順位を決定

・全5ラウンド制で優勝を争う

視聴者は商品購入を通じてチームを応援することができます。

《賞金・称号》

総賞金：7億ウォン（約7500万円）

優勝チームには「Global No.1 Seller」の称号が与えられます。

《参加国》

韓国、米国、日本、中国、インドネシア、シンガポール／マレーシア（合同）、タイ、ベトナム

放送前から始まる販売プロジェクト

本プロジェクトは放送開始を待たずに展開されます。

販売活動はリーグ形式で進行し、各ラウンドの結果が最終順位に反映されます。

放送前から市場が動き出す、新しいエンターテインメントの形です。

《販売ラウンド（予定）》各ラウンド約20日間

第1ラウンド ／ 3月23日開始～4月11日まで

第2ラウンド ／ 4月17日開始～5月6日まで

第3ラウンド ／ 5月12日開始～5月31日まで

第4ラウンド ／ 6月6日開始～6月25日まで

第5ラウンド ／ 7月1日開始～7月20日まで

日本代表チームについて

（左から）GENKING.（SANA）/ いよちゃん / きぃーちゃん / RyotaMoisture

日本チームは、それぞれ異なる分野で影響力を持つ4名で構成。

SNSを中心に強い発信力を誇り、4人の総フォロワー数は500万人を超える。

ファッション、ライフスタイル、エンタメなど多彩な領域で支持を集めるメンバーが、日本代表として世界の強豪と売上を競う。

・GENKING.（SANA）

美容・料理・ライフスタイル分野で支持を集めるタレント

・いよちゃん

モノマネメイクで人気のクリエイター

・きぃーちゃん

ギャルカルチャーを発信するインフルエンサー

・RyotaMoisture

日本とアジア文化をつなぐ動画クリエイター

番組概要

参加国：韓国、米国、日本、中国、インドネシア、シンガポール／マレーシア（合同）、タイ、ベトナム

MC：ティファニー・ヤング（少女時代）、BamBam（GOT7）

放送開始：2026年8月より放送・配信予定

番組サイト：https://xtheleague.com/xtl/about

制作：LALA STATION、ENA

放送局：ENA（韓国）