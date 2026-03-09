万博公式キャラクターに新デザイン登場！「黒ミャクミャク木製バッチ」発売。完売していたミャクミャク木製バッチも再販。
かねひさ株式会社（本社：大阪府岸和田市、代表取締役：久々山 大樹）は、2026年3月9日(日)12時より、「黒ミャクミャク木製バッチ」を当社公式オンラインストアにて先行予約販売を開始いたしました。正式リリースは2026年3月16日。
黒ミャクミャク木製バッチ新発売。完売していたミャクミャク木製バッチも同時再販。
大阪府産ひのきを使用した木製バッチシリーズ。
2025大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」を木製グッズとして商品化しました。
新商品「黒ミャクミャク木製バッチ」
ミャクミャクをブラックカラーで表現した特別仕様。
木材の温かみとキャラクターデザインが融合した大阪府産ひのきを使った万博公式グッズです。
◆商品仕様
商品名：黒ミャクミャク木製バッチ
サイズ：厚み5mm×幅23mm高さ34mm
素材：大阪府産ひのき
製造地：日本製(大阪府岸和田市)
製造販売元：かねひさ株式会社
販売価格：税別1,800円 / 税込1,980円
ライセンス表記：(C)Expo2025
販売ページ：https://kanehisa.official.ec/items/132961101
完売していたミャクミャク木製バッチを再販
多くの反響をいただき完売となっていた
ミャクミャク木製バッチを数量限定で再販します。
大阪府産ひのきを使用
かねひさ株式会社は、木質系建材の保管・加工・物流業務を中心に、「需要の創造」をスローガンに掲げ、地域産木材を積極的に活用し、地域資源の価値向上・アップサイクル事業・環境循環型プロジェクトに取り組んでいます。
モノづくりと地域とがつながる未来を目指し、多様なパートナーと共に持続可能な社会づくりを進めてまいります。
外観写真
◆会社概要
岸和田市（大阪府）/ KISHIWADA CITY
事業内容：木材に特化した、総合物流サポート業 / 木製品の製造・販売
所在地：〒596-0011 大阪府岸和田市木材町9-2
TEL：072-438-0021 / FAX：072-431-7775
営業時間：8:00～17:00 / 定休日：土日祝
HP：https://www.kanehisa.co.jp/
オンラインストア：https://kanehisa.official.ec/
instagram：https://www.instagram.com/kanehisa_official/
thread：https://www.threads.com/@kanehisa_official
X：https://x.com/kanehisa_0021
Facebook：https://www.facebook.com/seiya.imai
https://prtimes.jp/a/?f=d83691-5-6b713f9cc380c5fd307e16579d2f52ab.pdf
【本件に関するお問い合わせ先】
かねひさ株式会社 広報担当
住所：〒596-0011 大阪府岸和田市木材町9-2
TEL：072-438-0021 / FAX：072-431-7775
E-mail：kfp@kanehisa.co.jp
お問合せフォーム
https://forms.gle/126D8CP51uYaq7386