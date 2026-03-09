レミノで春のSTPR祭りSTPR Familyのライブ映像が「Lemino」で一挙解禁！「STPR Family Festival!!」の2公演を含む豪華ラインナップが本日より順次配信開始！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年3月9日（月）正午よりSTPR Familyのライブコンテンツを順次配信開始いたします。

第1弾は、STPR所属の全グループが大集結した「STPR Family Festival!!」より東京ドーム公演およびベルーナドーム公演の2作品が登場。

第2弾は、STPRの過去ライブコンテンツ8作品の配信を予定しております。

視聴ページ：https://bit.ly/4aQk6HK

今後もSTPR所属グループの魅力が詰まったライブ映像を追加予定です。配信詳細はLemino「STPR特設サイト」やLeminoライブ公式X（@Lemino_live）にて随時発表いたします。

STPR Familyの魅力をギュギュっと詰め込んだ映像を、ぜひ「Lemino」でお楽しみください。

【毎週末STPR！】Lemino限定の無料ライブ配信が決定！

Lemino「STPR特設サイト」 :https://lemino.docomo.ne.jp/cp/0000110/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_stpr-ikkyo&utm_content=prtimesLeminoライブ公式X :https://x.com/Lemino_live

今回のアーカイブ一挙配信を記念し、3月限定で毎週木～日曜日に「STPR無料ライブ配信」を実施いたします！

ここでしか見られない万博パブリックビューイング限定映像など、豪華ラインナップを毎週お届け。「Leminoプレミアム」のアーカイブ作品と合わせて、ぜひ無料ライブ配信もお楽しみください！

【「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」＆「Lemino」をご契約のお客さま限定！】

『STPR Family Festival 2026』Kアリーナ横浜公演に、最大30組60名さまを抽選でご招待！

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約かつ「Lemino」をご契約のお客さま※を対象に、『STPR Family Festival 2026』Kアリーナ横浜公演のチケットが抽選で当たるキャンペーンを本日開始いたしました。本キャンペーンでは抽選で、最大30組60名さまをご招待いたします。

ドコモは、2026年2月25日（水）から「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の特典対象サービスに、「Lemino」と「dアニメストア(R)」を加え、「DAZN for docomo」「NBA docomo」と合わせた4サービスのうち、最大2サービスを追加料金なしでご利用いただける「選べる特典」を提供開始いたしました。「選べる特典」で「Lemino」をご選択された方も本キャンペーンにご応募いただけます。

※ 現在の料金プランや契約内容はMy docomoからご確認いただけます。

※ 応募期間終了翌日時点で「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」どちらかをご利用中であること。かつ、選べる特典で「Lemino」を選択しているか、「Lemino」の月額契約者が対象となります。お申込み時点で回線未開通の方、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」へのプラン変更予約をしている方、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご解約済みの方、選べる特典で「Lemino」を選択していないかつ『「Lemino」の月額契約』のない方はお申込みいただけません。

※ Webでの新規契約・他社からドコモへお乗り換え(MNP)の場合、各種お手続きやSIMカードのお届けなどの影響でお申込みからご利用開始までに最大10日ほど時間を要することがございます。今回実施するライブチケットの限定販売や抽選プレゼントへのお申込みを前提に新規契約・他社からドコモへお乗り換え(MNP)をご検討の方は、店頭(ドコモショップ・量販店など)でのお手続きをおすすめします。

本キャンペーンの詳細は以下よりご確認ください。

１.STPR Familライブコンテンツ一挙配信 概要

Lemino「STPR特設サイト」 :https://lemino.docomo.ne.jp/cp/0000110/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_stpr-ikkyo&utm_content=prtimes

【第1弾】

■配信日時：2026年3月9日（月）正午～

■配信ラインナップ：全2作品

・「STPR Family Festival!! ～東京ドーム編～」

・「STPR Family Festival!! ～ベルーナドーム編～」

【第2弾】

■配信日時：2026年3月16日（月）正午～

■配信ラインナップ：全8作品

・すとぷり バーチャルライブ「Strawberry Party!! in 日本武道館」

・昼公演 PARTY #01「Rock Party」

・夜公演 PARTY #02「Night Party」

・昼公演 PARTY #03「Prince Party」

・夜公演 PARTY #04「Endless Party」

・Strawberry Summer Fes. in Virtual 2022『Are You Ready?』

・Strawberry Party!! Vol.2～Christmas Live 2022～

・DAY 昼公演

・NIGHT 夜公演

・すとぷり ARENA TOUR 2023 "Here We Go!!"

※視聴にはLeminoプレミアム（月額1,540円(税込)、「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」の「選べる特典」でLeminoを選択、初回初月無料）への入会が必要です。

今後の追加コンテンツは後日発表です！お楽しみに！

２.STPR無料ライブ配信 概要

Lemino「STPR特設サイト」 :https://lemino.docomo.ne.jp/cp/0000110/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_stpr-ikkyo&utm_content=prtimes

■配信スケジュール（3月限定・無料配信）

・毎週木曜17：30～（3月12日（木）開始）

【特別編集版】STPR Family Festival!! In OSAKA EXPO2025 Public Viewing powered by docomo

・毎週金曜 17：30～（3月13日（金）開始）

STPR Family Festival!! DAY4

・毎週土曜 16：30～（3月14日（土）開始）

すとろべりーめもりー in バーチャル！

・毎週日曜 16：30～（3月15日（日）開始）

すとろべりーめもりー in バーチャル！Vol.2!!

３.「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」＆「Lemino」キャンペーン 概要

【キャンペーン概要】

■賞品：『STPR Family Festival 2026』Kアリーナ横浜公演

2026年3月28日（土）Kアリーナ横浜 15組30枚

2026年3月29日（日）Kアリーナ横浜 15組30枚

■特典受付期間：3月9日（月）正午～3月14日（土）23：59

■条件：

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のどちらかをご契約中であること。かつ、選べる特典で「Lemino」を選択しているか、「Lemino」の月額契約者であること。

※キャンペーン期間中にご解約された場合は対象外となります。

Lemino「STPR特設サイト」 :https://lemino.docomo.ne.jp/cp/0000110/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_stpr-ikkyo&utm_content=prtimes

※キャンペーン詳細はLemino「STPR特設サイト」よりご確認ください。

■当選発表

当選された方には、2026年3月下旬頃にメッセージRにて個別にご連絡いたします。

チケットのお受け取り窓口および時間は、当選発表の際にご連絡いたします。

当日は、ご本人さま確認がございますので身分証明書を必ずご持参ください。

▼身分証明書については以下よりご確認ください。

https://faq.stpr-ticket.com/hc/ja/articles/11581525982863-%E8%BA%AB%E5%88%86%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%91%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B

【対象の公演について】

■公演名：

『STPR Family Festival 2026』Kアリーナ横浜公演

■日時：2026年3月28日(土) 開場16：00 / 開演17：30

2026年3月29日(日) 開場11：00 / 開演13：00

■会場：Kアリーナ横浜

〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-14

■出演者：すとぷり/騎士X - Knight X/ AMPTAKxCOLORS/めておら - Meteorites -/すにすて - SneakerStep

■特設サイト：https://festival.stpr.com/2026

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」「dアニメストア」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。