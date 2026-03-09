プロ麻雀リーグ「Mリーグ」、大洋技研株式会社とコラボレーションした全自動麻雀卓を受注販売開始！
一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、大洋技研株式会社（本社：和歌山県御坊市、代表取締役：伊藤勝則）とコラボレーションし、全自動麻雀卓「AMOS REXXIII M.LEAGUE MODEL」を受注販売することを決定いたしました。
Mリーグでは、創設当初より、試合用の麻雀卓・麻雀牌をオフィシャルサプライヤーである大洋技研株式会社にご提供いただいています。この度、Mリーグと大洋技研株式会社でコラボレーションし、Mリーグモデルの全自動麻雀卓を制作いたしました。本モデルはMリーグ2025-26シーズンの試合でも実際に使用されており、「AMOS REXXIII」が持つ上下整列機能などの特色はそのままに、マットや枠部分にMリーグのロゴをあしらうなど、本コラボレーション限定のデザインとなっております。この機会にぜひお求めください。
■AMOS REXXIII M.LEAGUE MODELについて
製造元：大洋技研株式会社
市場参考価格：1,067,000円（税込）
販売開始日：2026年3月9日（月）12時00分（正午）～
発送時期：約１か月
※状況により、発送日が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。
販売ページ ：販売代理店様からの販売となります。
問い合わせ先：AMOSブランドサイト( https://amos-taiyo.com/contact/)
カラーバリエーション：ホワイト・ブラック
＜ホワイト＞
＜ブラック＞
サイズ・重さ：
製品外形寸法：約940×940×760mm
製品重量（牌除く）：約48Kg
主な機能・仕様：
配牌・ドラ出し、リーチ音声、積棒表示、嶺上牌下ろし機能、消音マット、点数表示、チップケース、上下整列機能、点棒収納ゲート、シーパイレスNEO、USB充電差込口（約1.3A）、抗菌牌
スペック：
型式：TA-2CSJ-M
定格電圧：AC100V
定格消費電力：80W（平均動作電力50W）
周波数：50/60Hz
■大洋技研株式会社 会社概要
社 名：大洋技研株式会社
所在地 ：〒644-0003 和歌山県御坊市島584番地
電話番号：0570-001-181※ナビダイヤルでのご案内となります。
事業内容：麻雀用品製造事業
麻雀教室運営事業
射出成型事業
樹脂コンパウンド事業
R-PET食器製造事業
暗渠製造事業
企業HP：https://taiyo-chemicals.co.jp/giken/
■一般社団法人Mリーグ機構 概要
【名称】 一般社団法人Mリーグ機構
【役員】
最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎
代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役会長 藤田晋
理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸
理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久
理事 株式会社コナミアーケードゲームス 代表取締役社長 西村宜隆
理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 代表取締役社長 佐藤崇充
理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄
理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五
理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝
理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚
理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心
監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治
【所在地】東京都港区
【活動開始】2018年7月
公式サイト：https://m-league.jp
■URL
「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp
「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_
「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league
「Mリーグ」LINE：http://nav.cx/2cdpHvu