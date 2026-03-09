『マーベル・ライバルズ』のデフォルメフィギュアが発売！さらに陸ザメ「ジェフ」のぬいぐるみキーチェーンも！

株式会社ホットトイズジャパン

株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、マーベルのスーパーヒーローたちが登場するPvPチームシューティングゲーム『マーベル・ライバルズ』より、デフォルメフィギュア「コスビ」シリーズを発表いたしました。あわせて、ゲームにも登場するキャラクター、ジェフ・ザ・ランド・シャークの「マーベル」ぬいぐるみキーチェーンもラインナップ。どちらも「トイサピエンス」オンラインストアほかにて発売中です。

【コスビ】『マーベル・ライバルズ』シリーズ1

ホットトイズがお贈りする、シンプルで愛らしいフォルムと集めやすいサイズが特徴的なトレーディングフィギュア「コスビ」シリーズに、PvPチームシューティングゲーム『マーベル・ライバルズ』のシリーズ1がラインナップ！

『マーベル・ライバルズ』に登場するキャラクターを、全高約7～10cmのミニフィギュアで立体化。ラインナップは、ジェフ、ジェフ（ピンクドルフィン）、ジェフ（スノーシャーク）、ジェフ（ランド・シャークの日向ぼっこ）、エマ・フロスト、ルナ・スノー、スパイダーマン、マグニートーの8種。さらにレアな確率で出てくるシークレットとして、スパイダーマン（キャズム）が存在するぞ！それぞれに「コスビ」キャラクターのトレーディングカードが付属。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックスだ。

●ラインナップ（8種＋シークレット1種）

・ジェフ

・ジェフ（ピンクドルフィン）

・ジェフ（スノーシャーク）

・ジェフ（ランド・シャークの日向ぼっこ）

・エマ・フロスト

・ルナ・スノー

・スパイダーマン

・マグニートー

・スパイダーマン（キャズム）／シークレット

●定価：各2,200円（税込）

●サイズ：高さ約7～10cm

●メーカー：ホットトイズ

●発売・販売元：株式会社ホットトイズジャパン

●著作権表記： (C) 2026 MARVEL

●販売店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/item/200028807000.html

【ホットトイズ・ZAKKA】コスビ・ぬいぐるみキーチェーン『マーベル』ジェフ・ザ・ランド・シャーク

ホットトイズがお贈りする「コスビ・ぬいぐるみキーチェーン」シリーズに、『マーベル』ジェフ・ザ・ランド・シャークがラインナップ！

ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズのデザインをモチーフに、『マーベル』のジェフ・ザ・ランド・シャークをぬいぐるみ化！大きさは高さ約11～12cmで、キーチェーンとして使用できるストラップとリングがついているぞ。ラインナップは、サメの着ぐるみ、エリザベスカラー、プールパーティー、キャプテン・ジェフ、スパイダー・ジェフ、ドクター・ジェフの6種。また、レアな確率で出てくるシークレットとして、ピンクドルフィンが存在するぞ！それぞれにトレーディングカードが付属。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックスだ。

●ラインナップ（6種＋シークレット1種）

・ジェフ（サメの着ぐるみ）

・ジェフ（エリザベスカラー）

・ジェフ（プールパーティー）

・ジェフ（キャプテン・ジェフ）

・ジェフ（スパイダー・ジェフ）

・ジェフ（ドクター・ジェフ）

・ジェフ（ピンクドルフィン）／シークレット

●定価：各3,800円（税込）

●サイズ：高さ約11～12cm

●メーカー：ホットトイズ

●発売・販売元：株式会社ホットトイズジャパン

●著作権表記： (C) 2026 MARVEL

●販売店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/item/200028808000.html