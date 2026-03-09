≪ 京王新宿店限定 ≫ カナダ・ケベック州でつくられたメープルシュガーを使用した『メープルブッセ』。3月12日（木） に【ザ・メープルマニア】より新発売！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）は、【ザ・メープルマニア】より、京王新宿店限定の『メープルブッセ』を2026年3月12日（木）より発売いたします。

京王新宿店でしか買えない。メープル坊や自慢の限定ブッセ。

京王新宿店の限定商品として『メープルブッセ』が新登場。

北海道産小麦を使い、さっくりふんわりと焼き上げた生地から、やさしいメープルの香りが広がります。カナダ・ケベック州でつくられたメープルシュガーとローストしたアーモンドを合わせた、なめらかなクリームをブッセ生地でサンド。香ばしい香りと心地よい食感がアクセントになっています。

やわらかな甘みと香ばしさが織りなす、メープルマニアオリジナルのブッセに仕上げました。

個包装で配りやすく、ちょっとした手土産にぴったりの一品。また、ご自宅でのティータイムのお供にも。メープルの甘い香りとアーモンドが織りなすハーモニーを、ぜひこの機会にお楽しみください。

◆商品概要

【商品名】メープルブッセ

【価 格】1,620円（税込）

【内 容】4個入

【発売日】2026年3月12日（木）

【取扱店】ザ・メープルマニア 京王新宿店

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。

企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

◆The MAPLE MANIA Story

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

「ザ・メープルマニア」の舞台は古き良き時代のアメリカ。

音楽や映画などの文化や芸術が充実した、

明るく、活気があり、夢に満ちあふれた時代。

そんな時代に育ったメープル坊やは、いたずらとメープルのお菓子が大好き。

大人たちは背広のポケットからウイスキーを取り出し、メープル坊やは真似をしてメープルシロップを忍ばせました。

誰もいない合間をねらって、キッチンの戸棚からメープルのシロップをこっそり取ってはポケットに入れて、愛犬との散歩の時間や、裏庭の木に登ってペロリ。

「ザ・メープルマニア」のお菓子は、ひとつひとつにそんな遊び心と子供のころの冒険心やいたずら心、懐かしさが込められています。 「ザ・メープルマニア」のお菓子を食べた人に少しでも子供のころのワクワクする気持ちを思い出してほしい。

「ザ・メープルマニア」のたっぷりのメープルの甘さで夕方のキッチンのにおいやベッドの中で絵本を読んだこと…

ほっこりと懐かしい出来事を思い出してほしい。

そんな気持ちで、「ザ・メープルマニア」では、

今日もお客様にメープルの甘い香りをお届けしています。

◆商品紹介

◇メープルショコラクッキー≪期間限定≫

サクサクと軽い食感に焼き上げたクッキーで、マスカルポーネチーズのまろやかな味わいのチョコ※をサンドしました。2種類のココアパウダーを合わせることで、香り豊かな味わいとほろ苦い味わいを感じられ、さらにそれぞれがメープルを引き立たせます。

※チョコレートコーチングを使用

9枚入 1,270円 (税込）※消費税切り捨て表記

◇メープルバタークッキー

メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクのクッキーでバター風味のチョコ※をサンド。JR東日本おみやげグランプリ2023にて総合グランプリに輝いた人気No.１商品です。

※チョコレートコーチングを使用。

9 枚入 1,130円 (税込）

18 枚入 2,260円 (税込)

32 枚入 4,000円 (税込)

※すべて消費税切り捨て表記

◇メープルフィナンシェ

メープルシュガーを加え、外はカリっと香ばしく、中はしっとりと焼き上げたメープルフィナンシェです。リッチな甘いメープルの香りが口いっぱいに広がります。

6 個入 1,300円 (税込）

12 個入 2,600円 (税込)

※すべて消費税切り捨て表記

※商品の画像は全てイメージです

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆常設店舗・公式サイト

・ザ・メープルマニア グランスタ東京店

・ザ・メープルマニア 京王新宿店

・メープルスタンド ルミネ北千住店

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/themaplemania/

Instagram：https://www.instagram.com/themaplemania_official/

X：https://x.com/themaplemania

Facebook：https://www.facebook.com/themaplemania

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、実物サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。

Webメディア様のレビュー記事、ラジオ番組でのご紹介、リスナープレゼント企画など、幅広い媒体様からのご連絡をお待ちしております。

企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr