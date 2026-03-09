性感染症予防に特化したオンライン診療サービス「JUST IN CASE」が、世界三大デザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞

医療法人社団OURS

医療法人社団OURS（東京都品川区）およびKARADA内科クリニックが運営する性感染症（STI）の予防薬処方に特化したオンライン診療サービス「JUST IN CASE」が、世界三大デザイン賞のひとつ「iF DESIGN AWARD 2026」（主催：iF International Forum Design、ドイツ・ハノーバー）の「Service, System & Process Design（サービス・システム・プロセスデザイン）」部門を受賞しました。

評価していただいたポイント

68カ国・地域から集まった約10,000件の応募に対し、129名のデザイン専門家による厳正な審査が行われました。

その中でJUST IN CASEは、性感染症の予防薬処方というセンシティブな領域において、「話しにくい」「受診しづらい」という心理的障壁やスティグマを下げるためのブランド設計全体が評価されました。

若者の性の健康に対する意識変革を目指し、オンラインでの診療と処方にデザインされたパッケージを組み合わせる”一連のブランド体験”が、予防の概念を再定義し、性感染症ケアへの障壁を低減する現代的でアクセシブルなアプローチと評されています。

詳細は、iFの総合デザインポータルサイト ifdesign.com(https://ifdesign.com/ja/)「受賞者とiFランキング」よりご覧いただけます。

JUST IN CASEについて

2022年以降3年連続で梅毒感染者数が1万人を超えて社会問題となる中、特に20代の感染数増加が顕著です。

JUST IN CASEは、こうした社会状況に対し、「薬で性感染症を予防する」という習慣を当たり前にしたいという想いのもと、KARADA内科クリニックが2025年4月に開始したオンライン診療サービスです。主な取り扱いは、性行為後72時間以内の内服で梅毒・淋病・クラミジアの感染を一定確率で予防する事後予防薬「DOXY-PEP（ドキシペップ）」と、HIV感染を予防する「HIV PrEP（プレップ）」。予約から診察・処方・配送設定までをLINE上で完結できる利便性と、中身が見えない梱包など利用者の心理的負担に配慮した設計が特徴です。ブランド名の「JUST IN CASE（念のため）」のとおり、気軽な気持ちで手に取っていただけるサービスを目指しています。

サービスURL：https://just-in-case.jp/

監修医師について

佐藤 昭裕（さとう あきひろ）

医療法人社団OURS理事長 / KARADA内科クリニック総院長 / 日本感染症学会専門医・指導医

感染症専門医としてHIV感染症や結核、マラリアなどの診療に加え、集中治療、院内感染対策、ワクチン診療などに従事。「東京都感染症マニュアル2018」や「感染症クイック・リファレンス」などの作成に携わる。日本テレビ「スッキリ」に感染症専門家として毎週出演していた他、「世界一受けたい授業」・「ザ！世界仰天ニュース」など出演多数 。Yahoo!ニュース公式コメンテーター。

iFデザインアワードについて

iF DESIGN AWARDは、1954年以来、国際的に権威のあるデザインアワードのひとつで、「プロダクト」「パッケージ」「ブランディング＆コミュニケーション」「サービスデザイン」「建築」「インテリア・」「コンセプト」、「UX(ユーザーエクスペリエンス)」「UI（ユーザーインターフェース）」の9つの分野で構成されています。iFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。

今後の展望

JUST IN CASEは今後も、性感染症の予防を「特別なこと」ではなく、必要な人が“恥ずかしさ”や“手間”でケアを諦めないよう、「あたりまえの選択肢」として社会に浸透させていくことを目指します。感染症専門医による質の高い診療体制を維持しながら、正確な医療情報の発信、サービスの利便性向上を継続し、誰もが自分の性の健康に向き合いやすい社会づくりに貢献してまいります。

メディア関係者様

取材のお申込み先はこちら (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzy1ec-bkVx0B5JR8Ctzyl6l6al15Ov1RFPQulXH6Qw4ifAQ/viewform)

※性感染症の予防、梅毒／HIV予防薬、若年層の性の健康、オンライン診療×デザインなど、取材テーマに応じて医師コメント・監修も可能です。